Константин Сивков | Перенос столицы за Урал | Морская версия вертолета Ми-24
Полная Версия: https://delib.ru/video/e36ee1d2-dec7-45bc-acdc-00c4e2d15b12
Купить билеты на конференцию: " 80-лет Победы"
https://iframeab-pre6530.intickets.ru/seance/57335403/
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Читать Электронные книги: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
#константинсивков #сивков #россия #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Перенос столицы за Урал:
- Обсуждение переноса столицы за Урал рассматривается не как медийный вброс, а как часть продуманной стратегии.
- Москва находится вблизи потенциальной линии фронта, и массированный ядерный удар по ней может привести к потере управленческого, коммуникационного центра и модели государственного контроля.
- Перенос столицы может быть сценарием эвакуации для сохранения инфраструктуры власти.
2. Ядерный удар и система управления:
- В случае ядерного удара по Москве возникает вопрос о последствиях для управления армией, связью и экономикой.
- Система управления государством многослойна, с многократным дублированием:
- Повседневные командные пункты в Москве и Подмосковье.
- Защищенные бункеры, расположенные по всей России, в том числе далеко от Москвы, находятся в постоянной боевой готовности.
- Воздушные пункты управления (самолеты), которые патрулируют в угрожаемый период и могут быть неуязвимы для ядерного удара.
- Уничтожение Москвы не парализует управление, так как существуют дублирующие системы.
- Некоторые бункеры способны выдерживать прямое попадание ядерного боеприпаса и защищены от электромагнитного импульса.
3. Сохранение управления в условиях кризиса:
- Воздушные пункты управления могут патрулировать длительное время благодаря самолетам-заправщикам.
- Решения о местонахождении руководства принимает президент, но есть лица, уполномоченные принимать решения в случае выхода из строя первого лица.
- Существуют запасные аэродромы для посадки воздушных пунктов управления.
4. Система связи и управление армией:
- Первый ядерный удар может нарушить систему связи (особенно спутниковую) из-за электромагнитного импульса.
- Однако останутся люди, способные взять на себя управление, если связь с боеспособными частями армии и органами власти будет восстановлена.
- Министерства имеют запасные пункты управления, но их состояние после 1990-х и 2000-х годов вызывает сомнения, за исключением Минобороны.
5. Система «Периметр»:
- В крайнем случае, если все системы управления уничтожены, активируется система «Периметр» (на Западе — «Мертвая рука»).
- Ракеты с мощными передатчиками автоматически стартуют и дают сигнал для нанесения ответного ядерного удара.
- Это гарантирует ответный удар даже при полном уничтожении государства.
6. Новый десантный корабль «Проект 23-900»:
- Россия строит в Крыму десантный корабль класса «Иван Рогов», превосходящий по возможностям крейсер «Москва».
- Характеристики: водоизмещение около 40 000 тонн, перевозит до 200 морпехов, 75 единиц техники, 3 малых десантных корабля, 15 вертолетов (включая Ка-52К и Ка-29).
- Корабль оснащен мощной системой ПВО, способной отражать групповые налеты противокорабельных ракет.
- Испытания запланированы на 2027 год.
- Это ответ на запрет поставки кораблей типа «Мистраль».
7. Критика универсальных десантных кораблей:
- Такие корабли создавались для высадки тактических десантов в удаленных районах, где невозможно использовать вертолеты с наземных аэродромов.
- Задача — захват плацдарма для последующего расширения десанта.
- Однако в современных условиях их эффективность вызывает сомнения из-за высокой стоимости и уязвимости.
Вывод:Беседа подчеркивает стратегическую важность подготовки к ядерной угрозе и сохранения государственного управления в экстремальных условиях. Перенос столицы за Урал рассматривается как мера для защиты инфраструктуры власти, но не решает проблему полностью, так как первый удар может быть направлен на новый центр управления. Многослойная система управления с дублирующими пунктами (бункеры, воздушные пункты, система «Периметр») обеспечивает устойчивость государства даже в случае ядерной войны. Однако возможны проблемы с гражданскими структурами управления из-за деградации инфраструктуры в постсоветский период. Новый десантный корабль «Проект 23-900» демонстрирует амбиции России в усилении морской мощи, но его концепция вызывает вопросы в условиях современных военных реалий.