Союз Аполлон. Стоп, снято, спасибо, все свободны!
Союз Аполлон. Стоп, снято, спасибо, все свободны!
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Использовались материалы: Союз с «Аполлоном». Космонавт Леонов раскрыл последние тайны советско-американского полета. http://rusila.su/2015/07/15/soyuz-s-a…
«Известия», 15 июля 2005.. http://www.izveestia.ru/news/304283
«Известия», 16 июля 2010. «Союз» с «Аполлоном» http://www.izvestia.ru/news/363643
РКК «Энергия» (ранее – ЦКБЭМ, ранее – ОКБ-1), 1946-1996. Титульная страница http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/e…
Здесь используется http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/e…
к.т.н. А. И. Осташев, инженер Н. И. Зеленщиков, книга «Союз и Аполлон» http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/s…
статья ««Союз-19» у порога орбиты», раздел «Связанные одним циклом»
В.С. Сыромятников, проф., д.т.н., член – корр. РАН «100 рассказов о стыковке», М.: Логос, 2003. — 568 с. http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/s… , раздел 2.17. Миссия
Д.т.н., космонавт А. С. Елисеев, к.т.н. В. Г. Кравец. Статья «Управление полётом» в книге «Союз и Аполлон» http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/s…
Инженер Л. И. Дульнев, статья «В космосе «Союз» и «Аполлон»» в книге «Союз и Аполлон»» http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/s…
«Союз и Аполлон». Сборник статей под ред. техн. руководителя советской части «ЭПАС» К. Д. Бушуева, ИПЛ («Политиздат»), М., 1976, 271с.
https://www.manonmoon.ru/
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Неисправность бортового ТВ на Союзе-19:
- За 5 минут до старта Союза-19 отказала бортовая телевизионная система.
- Главный конструктор Глушко и его заместитель Бушуев настаивали на переносе старта, но министр Афанасьев и генерал Шаталов дали команду на запуск, несмотря на неисправность.
- Леонов и Кубасов на орбите якобы ремонтировали ТВ с помощью ножниц, отвёртки и охотничьего ножа, что вызывает сомнения в правдоподобности.
2. Неисправность на Аполлоне:
- После вывода на орбиту у Аполлона заклинило люк стыковочного механизма, что могло сорвать переход между кораблями.
- Проблема была устранена, но синхронность ремонта (через 10 минут после ремонта ТВ на Союзе) вызывает подозрения в постановочности.
3. Отсутствие публичной информации о неисправностях:
- Ни советские, ни американские СМИ не сообщали о нештатных ситуациях, чтобы избежать вопросов общественности.
- Официальные источники позже признали неисправности, но их синхронность и характер вызывают сомнения.
4. Подготовка и дублирующий экипаж:
- К полёту были готовы два корабля (№75 и №76), а также резервный (№74). Дублирующий экипаж (Филипченко и Рукавишников) имел опыт генеральной репетиции, но старт всё равно был дан с неисправным кораблём №75.
- Решение о запуске корабля с неисправным ТВ автор считает авантюризмом, указывая на возможное выполнение «указаний свыше».
5. Теория спецоперации:
- Поломка ТВ могла быть частью спецоперации, связанной с установкой американского прибора (возможно, видеопроигрывателя) в орбитальном отсеке Союза.
- Отключение ТВ могло быть вызвано радиосигналом, чтобы скрыть наличие этого прибора от стартовой команды.
6. Сомнения в реальности стыковки:
- Видеозапись стыковки Союза и Аполлона, по мнению автора, не показывает характерных вспышек двигателей ориентации, что указывает на съёмку макетов в студии, а не реальную стыковку в космосе.
- Описание Ярослава Голованова о стыковке противоречит видеоматериалам, где оси кораблей не выровнены, но двигатели ориентации не работают.
7. Сцена рукопожатия:
- Видеозапись рукопожатия Леонова и Стаффорда, по мнению автора, снята на Земле: космонавты имеют точки опоры, а предметы (кабели, одежда) провисают вниз, что не соответствует невесомости.
8. Состояние экипажей после полёта:
- После 6 суток на орбите Леонов и Кубасов вернулись ослабленными, лежали на носилках, что соответствует последствиям невесомости и гиподинамии.
- Американские астронавты, якобы проведшие 9 суток в более тесном Аполлоне и отравившиеся ядовитыми парами, выглядели бодрыми, самостоятельно покинули капсулу и участвовали в митинге, что противоречит логике.
9. Легенда об отравлении астронавтов:
- История об отравлении астронавтов парами топлива (гидразина) кажется неправдоподобной из-за их бодрого состояния после приводнения.
- Астронавтов поместили в армейский госпиталь на 2 недели, чтобы ограничить доступ журналистов и избежать неудобных вопросов.
10. Цели и последствия ЭПАС:
- Проект ЭПАС инициирован США для укрепления легенды о реальности программы Аполлон и лунных высадок.
- СССР, зная о фальсификации лунной программы, согласился на участие в ЭПАС в обмен на экономические выгоды (кредиты, пшеницу, строительство заводов).
- Участие СССР в афере ослабило его позицию в космической гонке и сделало Политбюро соучастником обмана, что исключило возможность разоблачения.
11. Политический контекст:
- ЭПАС стал частью политики разрядки, но СССР не получил ожидаемой «вечной дружбы» с США.
- Американцы использовали ЭПАС для пропагандистской победы в лунной гонке, закрепив образ США как лидера прогресса.
12. Вывод автора:
- ЭПАС — это афера, призванная скрыть отсутствие у США реального космического корабля Аполлон.
- СССР продал своё космическое первенство за временные выгоды, что стало предательством интересов народа.
Вывод:
Лекция представляет собой конспирологическую интерпретацию программы ЭПАС (Экспериментальный полёт Аполлон-Союз), утверждая, что она была частью аферы, направленной на поддержание мифа о реальности американской лунной программы. Автор опирается на анализ официальных документов, видеоматериалов и свидетельств, чтобы показать несостыковки в официальной версии событий: неисправности на кораблях, отсутствие признаков реальной стыковки, подозрительную синхронность ремонтов и неправдоподобное состояние астронавтов после полёта. По мнению автора, СССР, зная о фальсификации лунных высадок, согласился участвовать в ЭПАС ради экономических и политических выгод, что привело к утрате космического первенства и соучастию в обмане. Однако выводы автора основаны на предположениях и субъективной интерпретации фактов, что делает их спорными и требующими дополнительной проверки. Лекция подчёркивает важность правды о космической гонке для советского народа, но её конспирологический характер ограничивает её объективность.