О времени и о себе. Вениамин Каверин. Два капитана (1975)
Рассказ писателя Вениамина Каверина о создании романа “Два капитана”.
«Два капитана» – пожалуй, самый известный советский приключенческий роман для юношества. Он многократно переиздавался, входил в знаменитую «Библиотеку приключений», был дважды экранизирован – в 1955 и в 1976 году. Героям «Двух капитанов» ставят памятники и называют их именами площади и улицы.
Ленинградское ТВ 1975
Режиссер – Константин Артюхов
Оператор – Роман Черняк
Комментарий редакции
Тезисы лекции Вениамина Каверина о романе «Два капитана»:
1. Начало работы над романом:
- Роман «Два капитана» начат в 1936 году после встречи в доме отдыха под Ленинградом с молодым генетиком Михаилом Ефимовичем Лобашовым, учеником Кольцова.
- Лобашов, неразговорчивый, но упорный человек, вдохновил Каверина на создание образа главного героя. Его история легла в основу романа.
2. Процесс создания:
- В течение шести-семи вечеров Каверин записывал рассказ Лобашова о его жизни (около 40–50 страниц торопливым почерком).
- Первоначально Каверин написал повесть от своего имени, но она была отклонена журналом. Это заставило его переосмыслить подход.
- После неудачи с повестью Каверин планировал писать роман о геометре Лобачевском, но отказался из-за слабых знаний в математике.
3. Переработка романа:
- Каверин вернулся к «Двум капитанам», решив писать от лица героя, беспризорника, чья жизнь отличалась от авторской.
- Действие перенесено в Псков, родной город Каверина, чтобы использовать личные детские воспоминания.
- В романе сохранены многие детали из рассказа Лобашова (например, история матери, отчима, глухонемого Сани), но школьные годы и другие события преобразованы.
4. Образы и характеры:
- Персонаж учителя Кораблева создан на основе скудных деталей из рассказа Лобашова (любовь к франтовству, палочка, пристальный взгляд). Каверин развил его в сложный, трагический образ.
- История героя связана с мечтой Каверина написать о советском молодом человеке, его становлении и борьбе.
5. Арктическая тематика:
- Генетика (профессия Лобашова) была заменена авиацией и полярными исследованиями, так как в 1930-е годы страна увлекалась освоением Севера (Чкалов, Челюскинцы и др.).
- Каверин изучал историю русских полярных экспедиций (Седов, Брусилов). Художник Николай Пинегин, друг Седова, предоставил ценные материалы, включая дневники штурмана Альбанова, которые использованы в романе.
- Заключительный рапорт капитана Татаринова написан Пинегиным.
6. Авиационная часть:
- Переход к авиационной теме помог осуществить летчик первого класса Самуил Климан, который погиб во время Великой Отечественной войны.
- Климан познакомил Каверина с ледовой авиацией и вдохновил на создание научного интереса героя к полярным излучениям.
7. Влияние войны:
- Во время Великой Отечественной войны Каверин работал военным корреспондентом на Северном флоте, изучая жизнь летчиков, моряков и подводников.
- Впечатления от Крайнего Севера и войны легли в основу второй части романа, написанной в госпитале после тяжелой болезни (кровоточащая язва).
8. Публикация и успех:
- Первая часть романа опубликована в 1938 году в журналах для детей и взрослых, что удивило автора, так как он считал роман детским.
- Вторая часть завершена после войны, опубликована после нескольких редакций.
- Роман стал популярным, переиздается 2–3 раза в год, переводится на многие языки, получает множество читательских писем.
9. Личное значение:
- «Два капитана» стали для Каверина «путеводной нитью» в его литературной карьере, отражая сложный путь писателя.
- Роман сочетает исторические исследования (освоение Севера) с современной автору реальностью 1930-х годов.
Вывод:Роман «Два капитана» Вениамина Каверина — это результат глубокого синтеза личных впечатлений автора, исторических исследований и встреч с реальными людьми, чьи судьбы вдохновили его. Начав с истории молодого генетика Михаила Лобашова, Каверин переработал повествование, добавив элементы собственной биографии и эпохи, включая освоение Севера и события Великой Отечественной войны. Роман стал не только приключенческой историей для детей и взрослых, но и отражением духа советской эпохи, её героизма и научных амбиций. Успех книги, её многочисленные переиздания и переводы подчеркивают её универсальность и значимость как для автора, так и для читателей, делая её важной вехой в литературной карьере Каверина.