Как и почему сионисты развалили СССР, СЭВ и ОВД.
Александр Иванович обсуждает влияние сионизма на мировую политику, историю и общественные процессы. Он раскрывает факторы деградации человечества, роль религиозных и светских сионистов в изменении мирового порядка и последствия для стран, таких как Израиль, Турция и Польша. Внимание также уделяется антисионизму, левым партиям и их манипуляциям, а также будущим угрозам, связанным с мракобесием и технологиями.
Комментарий редакции
Тезисы лекции Александра Колпакиди:
1. Личное восприятие сионизма:
- Колпакиди признаётся, что изначально не считал сионизм серьёзной темой, воспринимая его как "чушь" под влиянием советских патриотов. Однако со временем его взгляды изменились из-за событий в Израиле и победы Дональда Трампа на выборах.
2. Деградация человечества:
- Автор утверждает, что происходит глобальная интеллектуальная и физиологическая деградация человечества, включая Россию. Это проявляется в росте мракобесия, снижении уровня образования и неспособности к самостоятельному мышлению.
3. Религиозный сионизм как угроза:
- Колпакиди считает, что религиозный сионизм, связанный с идеей строительства Третьего храма, представляет угрозу для мира. Он связывает действия Израиля (включая экспансию на территории соседних стран) с религиозным мракобесием, а не с геополитическими или экономическими мотивами.
4. Роль сионизма в развале СССР, СЭВ и ОВД:
- Основной тезис лекции: сионистское движение, по мнению автора, сыграло ключевую роль в развале Советского Союза, Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организации Варшавского договора (ОВД). Это достигалось через поддержку диссидентских движений и антисоветской деятельности.
5. Диссидентское движение и его состав:
- Колпакиди утверждает, что в советском диссидентском движении значительную роль играли лица еврейской национальности. Он описывает его как сложную структуру, многие участники которой не осознают всего масштаба «сионистского проекта».
- Он перечисляет многочисленных диссидентов, подчеркивая их еврейское происхождение и предполагая, что их действия были скоординированы с целью подрыва социализма. Примеры включают Павла Литвинова, Наталью Горбаневскую и других.
6. Сионизм в соцстранах:
- В странах социалистического лагеря (Венгрия, Чехословакия, Польша) диссидентские движения также якобы имели сильный сионистский компонент. Колпакиди приводит примеры лидеров этих движений, утверждая, что они были преимущественно евреями, работавшими на развал соцлагеря.
- В Венгрии (1956) и Чехословакии (1968) антисоветские выступления, по его мнению, были связаны с ухудшением отношений с Израилем после арабо-израильских войн.
- В Польше диссиденты, такие как Адам Михник, якобы действовали под прикрытием антикоммунистических идей, но с сионистскими целями.
7. Хитрость сионизма:
- Колпакиди подчёркивает, что сионизм действует "хитро", используя различные идеологии (от левых до консервативных) для достижения своих целей. Он обвиняет левых сионистов в обмане, утверждая, что их риторика о социализме была лишь прикрытием.
8. Евреи-коммунисты как противовес:
- Автор признаёт существование евреев, выступающих против сионизма, особенно членов Коммунистической партии Израиля. Он высоко оценивает их борьбу, несмотря на давление, и считает их союзниками в борьбе против мракобесия.
9. Советский Союз и Израиль:
- Колпакиди утверждает, что Сталин был обманут Израилем, который изначально получал поддержку СССР, но затем повернулся к Западу. Это, по его мнению, привело к репрессиям против евреев в соцстранах, которые якобы действовали в интересах сионизма.
10. Современная ситуация:
- Победа Трампа и усиление позиций Нетаньяху в Израиле рассматриваются как часть глобального плана сионистов. Колпакиди видит в этом угрозу для мира и призывает к сопротивлению.
- Он отмечает, что левое движение в мире, несмотря на репрессии, продолжает борьбу, и выражает уверенность в его будущем подъёме.
11. Ностальгия по СССР:
- Автор выступает за возрождение Советского Союза, но без его недостатков (дефицита, бюрократии). Он ссылается на опросы, показывающие поддержку идеи возвращения к СССР среди россиян, и считает, что современные технологии позволяют построить более совершенную систему.
Вывод:
Лекция Александра Колпакиди представляет собой конспирологическую интерпретацию исторических событий, в которой сионизм рассматривается как главная сила, ответственная за развал СССР, СЭВ и ОВД, а также за многие антисоветские движения в социалистических странах. Автор утверждает, что религиозный сионизм, связанный с идеей Третьего храма, является движущей силой современной политики Израиля и США, угрожающей миру. Он подчёркивает роль еврейских диссидентов в подрыве социализма, но признаёт существование антисионистских евреев-коммунистов, которых считает союзниками.
Колпакиди использует многочисленные исторические примеры, но его аргументация часто основана на предположениях, обобщениях и субъективных оценках, что делает текст уязвимым для критики с точки зрения исторической достоверности. Лекция отражает ностальгию по СССР и социалистической идеологии, а также глубокую убеждённость автора в необходимости борьбы с сионизмом и мракобесием. Однако тон повествования и акцент на национальном составе диссидентов могут восприниматься как антисемитские, несмотря на попытки автора дистанцироваться от таких обвинений, подчёркивая различие между сионизмом и еврейским народом в целом.