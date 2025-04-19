Денежные мешки хотят реставрировать капитализм 90-х в России
В России началось тестирование проекта «правоконсервативный русский генерал Франко»? Игорь Шишкин о том, кто и как пытается обосновать необходимость реставрации капитализма, создавшего современную российскую элиту.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Скандал вокруг Романа Антоновского:
- Роман Антоновский, ведущий программы на радио России, опубликовал пост, в котором поздравил с годовщиной победы генерала Франко в Испании, назвав его спасителем от коммунистов и анархистов.
- Пост вызвал бурную реакцию в социальных сетях, включая обвинения в восхвалении пособника Гитлера и Муссолини. Депутат КПРФ Владимир Исаков обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
2. Дискуссия о Франко:
- Одни защищают Франко, представляя его как правого консерватора, приверженного христианским ценностям, а не фашиста или антисемита.
- Другие критикуют его за внешнюю политику, включая участие Голубой дивизии в блокаде Ленинграда и военных преступлениях.
3. Антоновский как профессиональный антисоветчик:
- Антоновский систематически занимается антисоветской пропагандой, что является его профессиональной деятельностью.
- Его позиция поддерживается или не осуждается сетью антисоветских пропагандистов, что указывает на координацию или одобрение сверху.
4. Фраза «Так будет и в России»:
- Эта фраза интерпретируется как намёк на возможное внедрение право-консервативной модели управления в России, подобной режиму Франко.
- Никто из кураторов Антоновского не осудил его за эту фразу, что усиливает подозрения о намеренном вбросе.
5. Контекст антисоветской пропаганды:
- Антисоветская пропаганда используется для оправдания реставрации капитализма в России, связывая проблемы 90-х (территориальные, экономические, демографические потери) с наследием СССР.
- Пропаганда представляла СССР как отклонение от «магистрального пути» развития, а капитализм — как возвращение к «правильной» модели.
6. Изменение идеологической базы:
- Гибридная война Запада против России подорвала доверие к прозападной риторике, что делает старую модель пропаганды неэффективной.
- Появляются новые проекты, включая «возвращение в точку слома», который продвигает монархизм и русский национализм как основу для сохранения капитализма.
7. Проект «возвращение в точку слома»:
- Обвиняет коммунистов и СССР в разрушении традиционных ценностей и русской идентичности.
- Предлагает вернуться к «благословенным временам» Николая II, утверждая, что это восстановит национальные ценности и обеспечит процветание.
- Проект поддерживается СМИ, включая каналы Антоновского («Сыны монархии») и генерала Решетникова («Наследие империи»).
8. Проблема реализации проекта:
- Убедить население в том, что этот проект отвечает интересам народа, а не элиты, крайне сложно.
- Демократические методы вряд ли позволят реализовать проект, что может подтолкнуть к авторитарным мерам.
9. Аналогия с 90-ми: культ Пиночета:
- В 90-е годы, после поражений партии власти и успехов КПРФ, продвигался образ «русского Пиночета» — авторитарного лидера, который железной рукой внедрит прозападные ценности и защитит итоги приватизации.
- Проект провалился, но его параллели с текущей ситуацией вызывают тревогу.
10. Опасность «русского Франко»:
- Вброс Антоновского может быть пробным шагом для продвижения идеи авторитарного право-консервативного лидера, подобного Франко.
- Поддержка со стороны «денежных мешков», внезапно ставших националистами, и СМИ усиливает подозрения.
- Примеры из недавнего прошлого (мятеж Пригожина, фигура генерала Лебедя) делают сценарий реалистичным.
11. Роль «денежных мешков» и СМИ:
- Финансово влиятельные круги начинают играть на поле русского национализма и монархизма.
- СМИ, ранее избегавшие тем миграции или национализма, теперь активно их продвигают, что может быть частью стратегии.
12. Предупреждение об опасности:
- Спикер подчёркивает, что угроза реализации проекта «русский Франко» реальна, и лучше перестраховаться, чем недооценить её.
- Ситуация требует внимания, так как силы, продвигающие этот проект, могут быть связаны с элитами, заинтересованными в сохранении текущего порядка.
Вывод:Лекция посвящена анализу информационного вброса Романа Антоновского о генерале Франко и его фразы «Так будет и в России» в контексте антисоветской пропаганды и попыток реставрации капитализма. Спикер видит в этом не личную инициативу, а часть скоординированного проекта «возвращение в точку слома», который продвигает монархизм и русский национализм для оправдания интересов элиты. Этот проект, поддерживаемый «денежными мешками» и СМИ, может предполагать авторитарные методы, подобные тем, что ассоциируются с Франко или Пиночетом. Аналогия с 90-ми и недавними событиями усиливает тревогу, а отсутствие осуждения Антоновского со стороны кураторов указывает на возможное тестирование общественного мнения. Спикер призывает к бдительности, подчёркивая, что угроза реализации такого сценария реальна и требует серьёзного отношения.