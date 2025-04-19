“А я сяду в кабриолет…” Или немного о “колесах” на войне
“А я сяду в кабриолет…” Или немного о “колесах” на войне
Говоря о транспорте и ближневосточной войне, Андрей Медведев затронул крайне важную вещь. Сирийские боевики вели маневренную войну со стремительными налетами. Перед этим они зачастую использовали смертников на заминированных машинах, чтобы ошеломить противника. Потом штурмовики на БМП или бронеавтомобилях приближались к опорным пунктам и населенникам, завязывался близкий огневым контакт «глаза в глаза», где уже исход боя решала пехота и ее подготовка.
Не имея авиации и достаточно артиллерии, исламисты постоянно совершенствовали тактику. Без своего ВПК, с годами конфликта даже они пришли к единому стандарту своего бронеавтомобиля! Он перевозил около 8 человек в кузове, покидать его можно было быстрее, чем БМП, а благодаря открытому кузову и бойницам еще и можно было вести огонь. И увидев несколько лет назад на поле боя очередной подбитый транспорт, мне бросилось в глаза, что их машины уже имеют трехзначный серийный номер. Работа велась…
Цеха, где бронировались «Тойоты», позволили террористам подготовить за годы перемирия достаточное количество таких машин. Ни минуты не сомневаюсь, что это производство добавило монетку в копилку стремительной победы над войсками Асада.
Если говорить об СВО и доставке пехоты на “передок”, то здесь все тоже пришло к открытому кузову. Надо иметь максимальный обзор на 360 градусов, чтобы сбить дрон из дробовика и иметь возможность покинуть машину без промедления.
Тачки для фронта дорабатываются самими военными в полевых условиях. Зачастую делается это руками рембатов, на которых все это ложится нагрузкой помимо ремонта танков и прочей тяжелой техники. Русский солдат смекалист и придумал много интересных инженерных решений. Но он же не стальной.
Переделка автомобиля в мастерской и производство на конвеере – разные вещи в плане временных, денежных затрат. Зачем отпиливать крышу, если ее можно просто не ставить на заводе? Зачем тратить метал и другие материалы? Неужели не проще сделать партии машин-кабириолетов на заводах?
Но все упирается в бюрократию. Гражданский транспорт на СВО зачастую не стоит на балансе войсковых частей. Это машины, которые закупают власти, крупные фонды, волонтеры или сами военные за свой счет. И логика с балансом здесь ясна и справедлива – штат любой части не бездонная бочка, его нельзя раздувать сверх меры. Тем более после подбития технику еще надо списать. Поэтому машины используют такие, чтобы их отправить “в один конец”. Потому количество их с учетом всех трудностей ограничено, что порождает проблему.
Дополнительная сложность с “кабрилотетами” в том, что МО закупает штатным способом только образцы, разработанные в соответствии с ГОСТом. Создание образца включает (минимум) предварительные и государственные испытания, есть еще предъявительские, приемо-сдаточные, типовые, межведомственные, автономные, государственные-совместные и т.п. По результатам предварительных испытаний рабочей конструкторской документации присваивается литера “О”, по результатам государственных – литера “О1″. На сленге это и есть “литеризация”, “литерованный”…
Ну вы поняли. Чтобы заказать партию автомобилей-кабриолетов на заводе, придется пройти 7 кругов Данте.
Однако война показала, что когда надо, обход всей этой бюрократии есть. Вот один из примеров поставок. Было бы желание.
И те же самые ФПВ-дроны, которые сотнями тысяч закупаются на фронт, не имеют никакого комплекта подобной документации и тем паче «литеризации». Но успешно жгут западную и другую ВСУшную технику!
Модель машины не должна быть архидорогой и сложной, кузов ее не должен служить 30 лет – срок на фронте ее недолог. Найти оптимальное решение цена/качество можно, равно как и настроить потоки финансирования, распределение тачек по боевым частям и упростить списание. Во всяком случае я в это верю. Война – это ведь маневры, вот тут нужен бюрократический маневр. Главное иметь волю, гибкость и уметь быстро адаптироваться. Чем мы хуже бармалеев в Сирии. Ведь движение – это жизнь. А «колеса» на любой войне – это сотни и тысячи спасенных жизней.
С. Шилов
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Тактика сирийских боевиков:
- Маневренная война с использованием смертников на заминированных машинах для ошеломления противника.
- Стремительные налеты на бронеавтомобилях, переход к ближнему бою, где решающую роль играет пехота.
- Разработка стандарта бронеавтомобиля: открытый кузов, перевозка 8 человек, быстрый выход, возможность вести огонь через бойницы.
- Производство бронированных «Тойот» в цехах, что способствовало успеху боевиков в войне против войск Асада.
2. Транспорт на СВО:
- Использование машин с открытым кузовом для максимального обзора (защита от дронов) и быстрого покидания транспорта.
- Доработка автомобилей в полевых условиях рембатами, что создает дополнительную нагрузку.
- Русские военные проявляют смекалку, создавая инженерные решения, но ресурсы и время ограничены.
3. Проблемы с производством и поставками:
- Переделка машин в мастерских требует больше времени и ресурсов, чем серийное производство.
- Гражданский транспорт на СВО часто не стоит на балансе частей, закупается волонтерами или самими военными, что усложняет учет и списание.
- Бюрократия: для заказа машин на заводах требуется длительный процесс «литеризации» (ГОСТ, испытания, документация).
- Пример с ФПВ-дронами показывает, что при необходимости бюрократию можно обойти.
4. Предложение решения:
- Производство простых и дешевых автомобилей-кабриолетов на заводах, без избыточных требований к долговечности.
- Упрощение финансирования, распределения и списания техники.
- Необходимость бюрократического маневра для быстрой адаптации к условиям войны.
5. Значение транспорта на войне:
- «Колеса» спасают жизни, обеспечивая мобильность и маневренность.
- Гибкость и скорость адаптации — ключ к успеху, как показали сирийские боевики.
Вывод:Статья подчеркивает важность мобильного транспорта в современных конфликтах, особенно в условиях маневренной войны и угрозы дронов. Опыт сирийских боевиков демонстрирует, как стандартизация и производство простых бронеавтомобилей могут повлиять на исход боев. На СВО схожие задачи решаются кустарными методами, что эффективно, но ограничено из-за бюрократии и отсутствия серийного производства адаптированных машин. Автор предлагает упростить процессы производства, закупки и учета техники, взяв пример с успешного обхода бюрократии при поставках дронов. Гибкость, воля и оптимизация логистики могут значительно повысить эффективность войск и спасти жизни, подчеркивая, что движение — это жизнь на войне.
Дополнительный вывод
Статья поднимает важный вопрос: почему в условиях СВО российская армия не использует массовое производство дешёвых и практичных автомобилей с открытым кузовом, которые могли бы стать аналогом «кабриолетов» сирийских боевиков? Ответ лежит в сочетании бюрократических барьеров и недооценки проверенных решений прошлого. В советское время УАЗ-469 был идеальным примером такого подхода: недорогой, массовый, с тентованной крышей, которую можно снять, он обеспечивал мобильность, простоту ремонта и эксплуатации. Этот автомобиль стал символом практичности, позволяя войскам маневрировать в сложных условиях, где техника часто становилась расходным материалом.
Современные реалии СВО подтверждают актуальность подобного подхода. Дорогостоящая западная техника — танки Leopard 2, M1 Abrams или бронемашины стоимостью миллионы долларов — уничтожаются дешёвыми ФПВ-дронами, цена которых редко превышает тысячу долларов. Это наглядно демонстрирует, что в затяжной и масштабной войне высокотехнологичное качество уступает доступному количеству. Простые автомобили с открытым кузовом, такие как потенциальный наследник УАЗ-469 — УАЗ Хантер, могли бы обеспечить войска необходимой мобильностью: обзор на 360 градусов для защиты от дронов, быстрый выход пехоты и минимальные затраты на производство.
Почему же такие машины не производятся массово? Как отмечает автор, бюрократия и сложные процедуры «литеризации» (сертификация по ГОСТу, испытания, документация) тормозят процесс. Однако пример с закупками сотен тысяч ФПВ-дронов без лишних формальностей показывает, что при наличии политической воли эти барьеры преодолимы. Советский опыт производства УАЗ-469 доказывает, что Россия способна выпускать надёжные и доступные армейские автомобили, которые не претендуют на долговечность в 30 лет, но идеально подходят для фронтовых задач. Для этого нужно лишь организовать серийное производство, упростить финансирование, распределение и списание техники.
Возвращение к практике массового выпуска дешёвых армейских «кабриолетов» — это не шаг назад, а стратегический манёвр, отвечающий реалиям современной войны. УАЗ Хантер или аналогичные модели могли бы стать решением, которое спасёт жизни и обеспечит мобильность войск. Всё, что требуется, — это политическая воля, гибкость и готовность учиться как у советского прошлого, так и у противников, которые, подобно сирийским боевикам, доказали эффективность простоты и количества. Война — это движение, а «колёса» на фронте — это сотни спасённых жизней.