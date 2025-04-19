“А я сяду в кабриолет…” Или немного о “колесах” на войне

Говоря о транспорте и ближневосточной войне, Андрей Медведев затронул крайне важную вещь. Сирийские боевики вели маневренную войну со стремительными налетами. Перед этим они зачастую использовали смертников на заминированных машинах, чтобы ошеломить противника. Потом штурмовики на БМП или бронеавтомобилях приближались к опорным пунктам и населенникам, завязывался близкий огневым контакт «глаза в глаза», где уже исход боя решала пехота и ее подготовка.

Не имея авиации и достаточно артиллерии, исламисты постоянно совершенствовали тактику. Без своего ВПК, с годами конфликта даже они пришли к единому стандарту своего бронеавтомобиля! Он перевозил около 8 человек в кузове, покидать его можно было быстрее, чем БМП, а благодаря открытому кузову и бойницам еще и можно было вести огонь. И увидев несколько лет назад на поле боя очередной подбитый транспорт, мне бросилось в глаза, что их машины уже имеют трехзначный серийный номер. Работа велась…

Цеха, где бронировались «Тойоты», позволили террористам подготовить за годы перемирия достаточное количество таких машин. Ни минуты не сомневаюсь, что это производство добавило монетку в копилку стремительной победы над войсками Асада.

Если говорить об СВО и доставке пехоты на “передок”, то здесь все тоже пришло к открытому кузову. Надо иметь максимальный обзор на 360 градусов, чтобы сбить дрон из дробовика и иметь возможность покинуть машину без промедления.

Тачки для фронта дорабатываются самими военными в полевых условиях. Зачастую делается это руками рембатов, на которых все это ложится нагрузкой помимо ремонта танков и прочей тяжелой техники. Русский солдат смекалист и придумал много интересных инженерных решений. Но он же не стальной.

Переделка автомобиля в мастерской и производство на конвеере – разные вещи в плане временных, денежных затрат. Зачем отпиливать крышу, если ее можно просто не ставить на заводе? Зачем тратить метал и другие материалы? Неужели не проще сделать партии машин-кабириолетов на заводах?

Но все упирается в бюрократию. Гражданский транспорт на СВО зачастую не стоит на балансе войсковых частей. Это машины, которые закупают власти, крупные фонды, волонтеры или сами военные за свой счет. И логика с балансом здесь ясна и справедлива – штат любой части не бездонная бочка, его нельзя раздувать сверх меры. Тем более после подбития технику еще надо списать. Поэтому машины используют такие, чтобы их отправить “в один конец”. Потому количество их с учетом всех трудностей ограничено, что порождает проблему.

Дополнительная сложность с “кабрилотетами” в том, что МО закупает штатным способом только образцы, разработанные в соответствии с ГОСТом. Создание образца включает (минимум) предварительные и государственные испытания, есть еще предъявительские, приемо-сдаточные, типовые, межведомственные, автономные, государственные-совместные и т.п. По результатам предварительных испытаний рабочей конструкторской документации присваивается литера “О”, по результатам государственных – литера “О1″. На сленге это и есть “литеризация”, “литерованный”…

Ну вы поняли. Чтобы заказать партию автомобилей-кабриолетов на заводе, придется пройти 7 кругов Данте.

Однако война показала, что когда надо, обход всей этой бюрократии есть. Вот один из примеров поставок. Было бы желание.

И те же самые ФПВ-дроны, которые сотнями тысяч закупаются на фронт, не имеют никакого комплекта подобной документации и тем паче «литеризации». Но успешно жгут западную и другую ВСУшную технику!

Модель машины не должна быть архидорогой и сложной, кузов ее не должен служить 30 лет – срок на фронте ее недолог. Найти оптимальное решение цена/качество можно, равно как и настроить потоки финансирования, распределение тачек по боевым частям и упростить списание. Во всяком случае я в это верю. Война – это ведь маневры, вот тут нужен бюрократический маневр. Главное иметь волю, гибкость и уметь быстро адаптироваться. Чем мы хуже бармалеев в Сирии. Ведь движение – это жизнь. А «колеса» на любой войне – это сотни и тысячи спасенных жизней.

С. Шилов