Я совершил подвиг. Посмотрел длинный украинский фильм про мирных жителей в Курской области. Если описывать кратко, то ВСУшники привозят голодающим курянам хлеб, а взамен просят наговорить гадостей про российскую власть. Прием циничный, но эффективный. Украинские киноделы мне напомнили надзирателей Освенцима, которые пообещали буханку хлеба тому, кто придумает самое отвратительное прозвище Сталину.

Больше всего меня поразило то, с какой щепитильностью был смонтирован материал. Так красиво показать страдания мирных жителей мог только законченый садист. Недалёкие зрители могут увидеть заботу о бедных бабушках. Я же вижу то упоение, с которым монтажеры смаковали каждую каплю крови курян.

Да, пережить боевые действия смогли не все. Война обязательно забирает жизни мирных, оказавшихся в её эпицентре. Несмотря на качественную пропаганду, украинские психоборы так и не объяснили, почему даже под бомбежками россияне не выезжали на Украину, а оставались жить в подвалах. Сколько раз ни спрашивали бабушек и дедушек, а ничего внятного оккупанты так и не услышали. Ответили на этот вопрос они только освободителям. Слезы радости на шее русских соладат понятны на всех языках мира. Ты понимаешь и считываешь эти эмоции без дорогих камер и сложного монтажа. Только в окружении русских солдат люди смогли позволить себе настоящие чувства. У наших противников же получилась хоть и красочная, но весьма посредственная "постанова".

Впрочем, свои истиные мотивы украинцы все-таки выразили на стенах Суджи. "Русские – жрите". В этой фразе отразилась вся суть украинского вторжения, а гибель мирных жителей, снятая на профессиональную кинокамеру – это видеоотчёт для заказчиков. С таким портфолио наши оппоненты смогут с лёгкостью устроиться в ИГИЛ*. Ведь так красочно массовые казни не снимали даже ближневосточные террористы.

Александр Харченко

*террористическая организация