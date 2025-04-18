Современный антисоветизм – это русофобия
В программе Николая Стариков "По-стАриковски" о русофобии и антисоветизме.
Комментарий редакции
Антисоветизм как форма русофобии:
Антисоветизм часто используется как прикрытие для русофобии. Уничтожение советских символов (памятников, звезд) за рубежом, например, в Польше, подается как восстановление «правильного уклада», но на деле направлено против России.
Исторический пример: снос православного собора Александра Невского в Варшаве в 1920-х годах, сразу после обретения Польшей независимости, демонстрирует, что русофобия предшествует антисоветизму, так как Советского Союза тогда еще не существовало.
Историческая преемственность русофобии:
Русофобия проявляется независимо от исторического периода: в Польше сносили памятники Коневу, спасителю Кракова, обвиняя его в разрушениях, а в 1920-х годах уничтожали русские православные храмы.
На Украине программа «десоветизации» после 2014 года переросла в открытую дерусификацию, что подтверждает тезис о единстве антисоветизма и русофобии.
Русофобия как инструмент геополитических противников:
Западные оккупанты (Наполеон, Гитлер) оправдывали вторжения в Россию борьбой с «кровавым режимом» (царизмом, сталинизмом), но их действия приводили к разрушениям, грабежам и убийствам.
Наполеон говорил о «вытеснении азиатского влияния» России, Гитлер повторял схожую риторику, что указывает на цивилизационное противопоставление России Европе.
Внутренняя русофобия:
В России русофобия исторически присутствовала в части интеллигенции и правящего класса, начиная с XIX века. Примеры: западничество, ненависть к России как к «источнику зла» (по Гумилеву), переименование Петрограда в Ленинград как смена «одежды» без изменения сути.
В 1990-е годы слово «русский» на государственных каналах ассоциировалось с негативом («русская мафия», «русский фашизм»), что отражает влияние русофобских элит.
Антисоветизм как разрыв исторической памяти:
Антисоветизм стремится вычеркнуть советский период из истории России, подобно тому, как в 1920-е годы пытались отменить дореволюционную историю. Это разрушает единую историческую линию (Российская империя – СССР – РФ).
Цитата Достоевского: «Кто проклянет свое прошлое, тот уже наш» – подчеркивает, что отрицание любой части истории делает общество уязвимым.
Любовь к Родине как противодействие русофобии:
Противостоять русофобии можно через осознание ее как болезни и активное укрепление любви к своей стране и народу.
Пример: строительство монастыря под Вязьмой на месте Вяземского котла, где поминают всех павших, включая советских комиссаров, как русских воинов, независимо от идеологии.
Условная защита Родины как проявление русофобии:
Люди, ставящие условия для защиты России (отмена крепостного права, уход олигархов и т.д.), на деле выражают нежелание защищать страну, что является скрытой формой русофобии.
Вывод:
Антисоветизм и русофобия – это две стороны одной медали, направленные на разрушение исторической и культурной идентичности России. Антисоветизм часто служит «оберткой» для русофобии, позволяя маскировать ненависть к России под борьбу с советским наследием. Эта стратегия используется как за рубежом (Польша, Украина), так и внутри страны частью элит и интеллигенции. Противостоять этому можно через укрепление национального самосознания, любви к Родине и сохранению единой исторической памяти, включающей все этапы российской истории. Примером такого противодействия служат инициативы, подобные строительству монастыря под Вязьмой, где чтут подвиг всех русских воинов, независимо от их идеологических убеждений.
Наличие идеологии, беседы вместо ЕГЭ, власть Совета а не председателя компартии, нужны когда все хорошо.
Сейчас вводить власть Совета категорически невовремя.
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…Ну И…в-Очередь,в-Очередь…господа-товарищи…
подиш-ты,как “ВСЕ” ломанули(ся)проКОММЕНТИРОВАТЬ…
прям-таки – “патриотическая~~жаждущая-рать”…
* но это и неплохо,когда у Вас – Есть,ЧТО сказать…
(желательно Правду…а НЕ холУЙничать…)
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! А Статья-то – Реально Актуальная(Реальная)…
(НЕ какая-то: абстрактно-формальная)
-> так что ДАВАЙте – “РАБОТАЙте”…
“ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМАЙте и рассуждайте…
– Валерий Бондарик. Эдмонтон. Канада. 18-4-25