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С.В. Савельев – Тук-не-дам

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Комментарий редакции

Тезисы лекции профессора Савельева
1. Критика исследования феномена "тукдам" (состояние медитации после смерти) академиком Святославом Медведевым, который, по мнению Савельева, продвигает ненаучные идеи.

2. Рассмотрение истории семьи Бехтеревых-Медведевых в науке:
- Критика В.М. Бехтерева за примитивные методы изучения мозга (измерение массы, плотности, изучение извилин с помощью ниточек)
- Неудачная попытка Бехтерева участвовать в исследовании мозга Ленина
- Критика Натальи Бехтеревой (дочери Бехтерева, матери Медведева) за недостаточную научную обоснованность её работ и увлечение мистическими идеями

3. Критика исследования "тукдама" Святославом Медведевым:
- Исследование проводилось "по заданию Далай-ламы"
- Методика исследования сводилась к замеру температуры разлагающихся тел
- Выводы о "медитации после смерти" не имеют научного обоснования

4. Объяснение Савельевым феномена замедленного разложения тел:
- Особенности питания умерших (скудное питание, мало жира)
- Климатические особенности
- Индивидуальные особенности процессов разложения

5. Приведение личного опыта Савельева с псевдонаучными исследованиями в физиологии (эксперимент с тряпкой, смоченной физраствором, которая давала сигналы на электрофизиологическом оборудовании).

Вывод
Профессор Савельев резко критикует то, что считает псевдонаучными исследованиями в области нейрофизиологии, особенно связанными с попытками найти научное подтверждение мистическим феноменам. Он высмеивает работы Святослава Медведева по изучению "тукдама", указывая на методологические недостатки и ненаучные выводы. По мнению Савельева, для феномена замедленного разложения тел существуют естественнонаучные объяснения (особенности питания, климат и т.д.), не требующие обращения к понятию "медитации после смерти". Савельев выступает за строгое разделение науки и мистификаций, призывая Академию наук заниматься настоящей наукой.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B4PnOBiV4s0
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