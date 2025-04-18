Как в современном мире девушке (женщине) найти хорошего мужа?

Об этом – в беседе автора проекта «Красота души, тела, разума» для женщин Карине Ивановой и Александра Усанина.

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Содержание видео:

1:34 – Карине Суреновна Иванова- автор проекта "Красота души, тела и разума" для женщин.

2:44 – Как создать семью? Как девушке удачно выйти замуж? Личный опыт Карине.

5:39 – Мужчина сам притягивается, когда запрос правильный.

8:25 – О ложных стереотипах для девушек, которые навязывают им современные СМИ.

9:43 – О правильном запросе.

11:27 – Путь к Творцу лежит через служение миру.

12:09 – О важности космических знаний.

11:57 – О визуализации благополучия и неблагополучия.

15:12 – Пример женщин с внутренней самоотдачей.

15:12 – Роли для девочки.

17:14 – Если не будет уважения к родителям, то женщина пропуск в жизнь не получит.

18:10 – Почему происходят проблемы в семейной жизни?

19:34 – Родителям нужна любовь детей.

20:47 – Каждодневная работа над собой.

22:16 – Роль дочери. Когда любишь МАМУ, то любишь всех женщин.

26:41 – Ка происходит трансформация у мужчин.

26: 39 – Как непроработанные проблемы с матерью, сестрой и т.д. грозят проблемами в супружеской жизни. Родовые программы (примеры).

32:11 – Пример целительницы.

33:50 – Почему нас бесят и раздражают другие?

35:05 – Об армянском мультике "Зеркало", в котором показано, что мир – это зеркало, и люди – мои зеркала.

36:01 – Чем больше в нас грязи – тем больше мы видим грязи в других.

36:32 – Нужно благодарить за всё.

36:47 – Как можно удачно выйти замуж?

30:27 – О без-корыстном служении.

42:53 – Потребительское отношение.

46:34 – Вопрос о сожительстве и о гражданском браке.

48:42 – Об ответственности мужчин и женском целомудрии.

49:47 – Почему отношения не регистрируются официально?

53:19 – Как сохранить отношения? Существуют 3 энергии.

55:47 – О волонтёрстве.

1:00:06 – Как сохранить стройное, здоровое тело (для женщин). О чистоте тела. Причины бесплодия.

1:03:09 – О правильном питании для женщин.

1:08:10 – Как зачать богатыря?

1:13:04 – Что нужно, чтобы дети были здоровыми? О пользе материнского молока.

1:46:06 – О зачатии девочек и мальчиков.

1:18:24 – О книге «Пропуск в третье тысячелетие».

1:19:45 – О вегетарианском питании. Вегетарианцы и хищники.

1:25:66 – Что делает мужчину привлекательным для женщин?

1:27:51 – Кого любит НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА?

1:29:38 – Об авторском курсе Алексанюра Усанина.

1:31:08 – 99% удачи семейной жизни, мира, вселенной, космического сознания находится в энергетическом поле женщины.

1:31:31 – Очень ВАЖНО! Жену нужно выбирать более тщательно и более внимательно, чем духовного наставника.

1:35:54 – Женщина должна идти за мужем.

1:37:37 – Как женщина может продлить жизнь супруга?

1:37:54 – Ум мужчины зависит от состояния внутреннего мира женщины.

1:39:07 – Семь уровней ЛЮБВИ.

1:44:44 – Как молитва, вера в мужа продлевает ему жизнь.

1:45:51 – Почему у человека меняются мотивы?

1:53:00 – Как мужчинам зря не терять своё семя.

Благодарим Александра Павловича Силичева за монтаж видео!

Карине Суреновна Иванова – автор проекта «Красота души, тела, разума» для женщин.

Врач-косметолог, специалист по противовозрастной медицине.

Телеграмм: https://t.me/behappynow2023/63

https://t.me/+Kw1FmEAXYeBhMWM6

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

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