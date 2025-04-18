Как можно удачно выйти замуж?
Как в современном мире девушке (женщине) найти хорошего мужа?
Об этом – в беседе автора проекта «Красота души, тела, разума» для женщин Карине Ивановой и Александра Усанина.
12+
Содержание видео:
1:34 – Карине Суреновна Иванова- автор проекта "Красота души, тела и разума" для женщин.
2:44 – Как создать семью? Как девушке удачно выйти замуж? Личный опыт Карине.
5:39 – Мужчина сам притягивается, когда запрос правильный.
8:25 – О ложных стереотипах для девушек, которые навязывают им современные СМИ.
9:43 – О правильном запросе.
11:27 – Путь к Творцу лежит через служение миру.
12:09 – О важности космических знаний.
11:57 – О визуализации благополучия и неблагополучия.
15:12 – Пример женщин с внутренней самоотдачей.
15:12 – Роли для девочки.
17:14 – Если не будет уважения к родителям, то женщина пропуск в жизнь не получит.
18:10 – Почему происходят проблемы в семейной жизни?
19:34 – Родителям нужна любовь детей.
20:47 – Каждодневная работа над собой.
22:16 – Роль дочери. Когда любишь МАМУ, то любишь всех женщин.
26:41 – Ка происходит трансформация у мужчин.
26: 39 – Как непроработанные проблемы с матерью, сестрой и т.д. грозят проблемами в супружеской жизни. Родовые программы (примеры).
32:11 – Пример целительницы.
33:50 – Почему нас бесят и раздражают другие?
35:05 – Об армянском мультике "Зеркало", в котором показано, что мир – это зеркало, и люди – мои зеркала.
36:01 – Чем больше в нас грязи – тем больше мы видим грязи в других.
36:32 – Нужно благодарить за всё.
36:47 – Как можно удачно выйти замуж?
30:27 – О без-корыстном служении.
42:53 – Потребительское отношение.
46:34 – Вопрос о сожительстве и о гражданском браке.
48:42 – Об ответственности мужчин и женском целомудрии.
49:47 – Почему отношения не регистрируются официально?
53:19 – Как сохранить отношения? Существуют 3 энергии.
55:47 – О волонтёрстве.
1:00:06 – Как сохранить стройное, здоровое тело (для женщин). О чистоте тела. Причины бесплодия.
1:03:09 – О правильном питании для женщин.
1:08:10 – Как зачать богатыря?
1:13:04 – Что нужно, чтобы дети были здоровыми? О пользе материнского молока.
1:46:06 – О зачатии девочек и мальчиков.
1:18:24 – О книге «Пропуск в третье тысячелетие».
1:19:45 – О вегетарианском питании. Вегетарианцы и хищники.
1:25:66 – Что делает мужчину привлекательным для женщин?
1:27:51 – Кого любит НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА?
1:29:38 – Об авторском курсе Алексанюра Усанина.
1:31:08 – 99% удачи семейной жизни, мира, вселенной, космического сознания находится в энергетическом поле женщины.
1:31:31 – Очень ВАЖНО! Жену нужно выбирать более тщательно и более внимательно, чем духовного наставника.
1:35:54 – Женщина должна идти за мужем.
1:37:37 – Как женщина может продлить жизнь супруга?
1:37:54 – Ум мужчины зависит от состояния внутреннего мира женщины.
1:39:07 – Семь уровней ЛЮБВИ.
1:44:44 – Как молитва, вера в мужа продлевает ему жизнь.
1:45:51 – Почему у человека меняются мотивы?
1:53:00 – Как мужчинам зря не терять своё семя.
Благодарим Александра Павловича Силичева за монтаж видео!
Карине Суреновна Иванова – автор проекта «Красота души, тела, разума» для женщин.
Врач-косметолог, специалист по противовозрастной медицине.
Телеграмм: https://t.me/behappynow2023/63
https://t.me/+Kw1FmEAXYeBhMWM6
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
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Комментарий редакции
1. Внутренний мир женщины как основа удачного замужества:
- Для успешного брака женщина должна привести в порядок свой внутренний мир, стать целостной, ценной и интересной для себя и окружающих.
- Мужчина появляется в жизни женщины, когда она достигает внутренней гармонии, а не через лихорадочные поиски.
2. Потребительская позиция как причина разводов:
- 99% разводов связаны с потребительским отношением женщины, которая требует от мужчины и недовольна.
- Неправильные ожидания (например, желание, чтобы мужчина сделал её счастливой) приводят к проблемам в отношениях.
3. Служение как суть женской природы:
- Женская цель с рождения — служение (мужу, детям, миру) без корыстных мотивов.
- Бескорыстное служение возвышает женщину, улучшает её жизнь и социализацию.
4. Родовые программы и их влияние:
- Проблемы в семейной жизни часто связаны с неправильным отношением к родителям (особенно к матери или отцу).
- Родовые программы (разводы, внебрачные связи, неудачные браки) передаются через поколения и требуют осознанной трансформации.
- Трансформация включает переформулирование негативных установок, покаяние, молитвы и действия, направленные на добро.
5. Зеркальность мира:
- Мир и люди — зеркало внутреннего состояния человека. То, что раздражает в других, отражает непроработанные качества в себе.
- Изменение внутреннего мира меняет восприятие окружающих и привлекает гармоничные отношения.
6. Духовный рост и счастье:
- Материальные блага (деньги, бриллианты) не приносят счастья без духовного богатства.
- Духовный рост через служение, молитвы и благодарность приводит к истинному счастью и гармонии.
7. Ответственность в браке:
- Официальный брак важен, так как он символизирует ответственность мужчины за женщину.
- Гражданский брак часто связан с безответственностью и обесцениванием женщины, что разрушает её самоуважение и ослабляет мужчину.
8. Роль женщины в жизни мужчины:
- Женщина, живущая в благости и с высокими ценностями, продлевает жизнь мужа, защищает его и помогает реализоваться в социуме.
- Ограничение интересов мужчины бытом сокращает его жизнь и потенциал.
9. Здоровье и питание для женщин:
- Чистый кишечник и стройная талия — ключ к женской привлекательности и здоровью.
- Питание должно включать натуральные продукты, выращенные на земле, и избегать химии (гидропоника, аэропоника).
- Контакт с землёй (хождение босиком, обнимание деревьев) улучшает здоровье и энергетику.
10. Зачатие здорового ребёнка:
- Для зачатия богатыря нужны чистый организм, воздержание, страсть и обоюдное желание родителей.
- Вегетарианство, топлёное масло и контакт с землёй способствуют рождению крепких детей.
- Длительное грудное вскармливание (до 5 лет) укрепляет иммунитет ребёнка.
11. Мужская привлекательность:
- Мужчину делают привлекательным ум, ответственность, забота и целомудрие.
- Сексуальная воздержанность и самоконтроль усиливают силу воли и творческий потенциал мужчины.
12. Метафизическое мышление:
- Мир волшебен, и всё связано причинно-следственными связями. Осознанность и правильные мотивы позволяют видеть глубину жизни.
- Мечты и намерения женщин формируют реальность, влияя на мир и мужчин.
Вывод:
Беседа подчёркивает, что удачное замужество и гармоничная семейная жизнь зависят от внутреннего состояния женщины, её духовного роста и бескорыстного служения. Потребительская позиция, неправильные ожидания и непроработанные родовые программы разрушают отношения, тогда как осознанность, ответственность и духовные ценности создают крепкую семью. Женщина играет ключевую роль в поддержании здоровья, счастья и успеха мужчины, а её вера и благость защищают семью. Здоровье, питание и контакт с природой усиливают женскую энергетику и способствуют рождению крепких детей. Метафизическое мышление и правильные мотивы открывают путь к гармонии и счастью, позволяя создавать новый, благостный мир.