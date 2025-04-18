Как заявили "Осторожно, новости" в КПРФ, новый проект они еще не видели. Идею они назвали "глупой и преступной".

На самом деле, глупые и преступные идеи – это рассуждения Ленина о рабской сущности русского народ, великорусском шовинизме, одобрении террора, переводе мировой войны в Гражданскую. У Ленина в принципе преступных идей было довольного много. Например, ограбление и выселение русских крестьян в Туркестане с них и началось.

Но при всем этом, стоит отметить, что подобное решение с устройством скейт-рампы на памятнике Ленину, я крайне не одобряю. Никакого глумления тут нет, конечно. Но просто у русских людей не принято так относиться к памятникам. Хоть кому. Или уберите памятник совсем, если воля есть, или не превращайте памятник в шапито.

Нравится Ленин, не нравится, спорные его идеи кажутся нам или нет – это другое дело совсем. Но Ленин часть нашей истории. Не самая вегетарианская, впрочем, часть. Кровавая. Но все же. И так относиться к истории – это совершенно неправильно. Подобная ситуация легитимизирует такое же отношение к другим памятникам. Ну например, к памятникам героям Великой отечественной. Ну а почему нет?

Количество памятников Ленину в России, конечно излишнее, и ничем не объяснимое сегодня. Но это только большевики могли разорять усыпальницу адмиралов, ломать памятники русским героям Кавказской войны и Туркестанских походов, или уничтожить храм, возведённый в честь героев Отечественной войны.

Ну мы же нормальные люди. Не стоит так с памятником Владимиру Ильичу-то (как бы не относились к самому Ленину), ну какой скейт-парк. Ну что за срамота, ей Богу?

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