Идею они назвали “глупой и преступной”
Как заявили "Осторожно, новости" в КПРФ, новый проект они еще не видели. Идею они назвали "глупой и преступной".
На самом деле, глупые и преступные идеи – это рассуждения Ленина о рабской сущности русского народ, великорусском шовинизме, одобрении террора, переводе мировой войны в Гражданскую. У Ленина в принципе преступных идей было довольного много. Например, ограбление и выселение русских крестьян в Туркестане с них и началось.
Но при всем этом, стоит отметить, что подобное решение с устройством скейт-рампы на памятнике Ленину, я крайне не одобряю. Никакого глумления тут нет, конечно. Но просто у русских людей не принято так относиться к памятникам. Хоть кому. Или уберите памятник совсем, если воля есть, или не превращайте памятник в шапито.
Нравится Ленин, не нравится, спорные его идеи кажутся нам или нет – это другое дело совсем. Но Ленин часть нашей истории. Не самая вегетарианская, впрочем, часть. Кровавая. Но все же. И так относиться к истории – это совершенно неправильно. Подобная ситуация легитимизирует такое же отношение к другим памятникам. Ну например, к памятникам героям Великой отечественной. Ну а почему нет?
Количество памятников Ленину в России, конечно излишнее, и ничем не объяснимое сегодня. Но это только большевики могли разорять усыпальницу адмиралов, ломать памятники русским героям Кавказской войны и Туркестанских походов, или уничтожить храм, возведённый в честь героев Отечественной войны.
Ну мы же нормальные люди. Не стоит так с памятником Владимиру Ильичу-то (как бы не относились к самому Ленину), ну какой скейт-парк. Ну что за срамота, ей Богу?
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Комментарий редакции
1. Критика идеи скейт-рампы на памятнике Ленину: КПРФ назвала идею устройства скейт-рампы на памятнике Ленину "глупой и преступной". Автор статьи не одобряет это предложение, считая его неуместным и неуважительным к памятникам, независимо от отношения к личности Ленина.
2. Критика идей Ленина: Автор считает идеи Ленина (о русском народе, шовинизме, терроре, гражданской войне, ограблении крестьян) глупыми и преступными, подчеркивая их кровавый и разрушительный характер.
3. Памятник как часть истории: Ленин, несмотря на спорные и кровавые аспекты его наследия, является частью российской истории. Автор выступает против глумления над памятниками, считая, что это открывает путь к неуважению к другим историческим символам, например, памятникам героям Великой Отечественной войны.
4. Избыточность памятников Ленину: Автор отмечает чрезмерное количество памятников Ленину в России, называя это необъяснимым в современных условиях.
5. Сравнение с большевиками: Автор осуждает действия большевиков, разрушавших памятники и храмы, и призывает не уподобляться им в отношении к памятнику Ленину, подчеркивая необходимость цивилизованного подхода.
6. Призыв к уважению: Автор настаивает, что памятники, даже Ленину, не должны становиться объектом "шапито" (например, скейт-парка), и предлагает либо убрать их, либо относиться с уважением.
Вывод:
Автор статьи решительно выступает против идеи превращения памятника Ленину в скейт-рампу, считая это проявлением неуважения к истории и традициям. Хотя он резко критикует Ленина и его идеи, называя их преступными, он подчеркивает, что памятники являются частью исторического наследия, и их нельзя использовать для развлечений. Такое отношение, по мнению автора, может привести к легитимации неуважения к другим важным символам, включая памятники героям Великой Отечественной войны. Автор призывает к цивилизованному подходу: либо убрать памятник, либо относиться к нему с уважением, избегая "срамоты".
Дополнительный вывод
Автор статьи, осуждая идею превращения памятника Ленину в скейт-рампу, поднимает важный вопрос о сохранении исторической памяти, который перекликается с размышлениями Антуана де Сент-Экзюпери в «Цитадели». Экзюпери предупреждал, что стирание границ между священным и профанным, высоким и низким, грабит общество, лишая его духовного фундамента. Когда недопустимое — например, глумление над памятником — становится нормой, это разрушает нравственные ориентиры, которые скрепляют людей. Памятник Ленину, независимо от отношения к его личности, является символом исторической эпохи, и его профанация открывает путь к неуважению к другим символам: от Вечного огня до храмов. Такой процесс, как писал Экзюпери, оставляет общество без «храма» ценностей, без которого оно теряет свою цельность и смысл.
Без ясного понимания различий между высоким и низким народ рискует деградировать до состояния «бандерлогов» — образа, созданного Редьярдом Киплингом в «Книге джунглей». Бандерлоги — это хаотичное сообщество, не помнящее своего прошлого, не уважающее предков и живущее лишь сиюминутными желаниями. Если общество позволяет осквернять памятники, такие как памятники Ленину, оно теряет связь с историей, с подвигами и жертвами предков, которые, несмотря на спорные моменты, строили страну. Это ведет к утрате идентичности, когда люди перестают быть наследниками великого прошлого, становясь толпой, лишенной корней. Автор статьи интуитивно чувствует эту опасность, выступая против идеи скейт-рампы, но его позиция осложняется однобоким взглядом на фигуру Ленина.
Автор сосредотачивается на негативных аспектах наследия Ленина — терроре, ограблении крестьян, идеях, которые он считает преступными, — полностью игнорируя объективные заслуги лидера революции. Ленин был не только символом кровавых потрясений, но и фигурой, вдохновившей миллионы советских людей. Под его руководством отсталая аграрная Россия совершила рывок к индустриализации: план ГОЭЛРО, развитие науки, образования и промышленности заложили фундамент для будущих побед, включая Великую Отечественную войну. Для большинства трудящихся советской эпохи Ленин был героем, олицетворявшим их чаяния о справедливости и прогрессе. Пренебрегая этим, автор отчуждает себя от значительной части российского общества, для которого Ленин остается важным символом. Его критика, таким образом, становится не только односторонней, но и враждебной интересам тех, кто видит в Ленине не врага, а выразителя их идеалов. Это делает позицию автора частью более широкого раскола между элитой, к которой он ближе, и народом, чьи исторические ценности он недооценивает.
Тем не менее, автора спасает его нравственный ориентир, который заслуживает уважения. Он понимает, что глумление над памятниками, даже посвященными идеологическим противникам, недопустимо. Это понимание возвышает его над теми, кто готов разрушать или профанировать прошлое ради сиюминутных целей. Уважение к исторической памяти — будь то память о друзьях или врагах — становится барьером против хаоса, о котором предупреждали Экзюпери и Киплинг. Автор, несмотря на свою антипатию к Ленину, делает шаг к примирению, признавая, что памятник — это часть истории, которую нельзя превращать в «шапито». Это открывает возможность для диалога между разными группами общества: трудящимися, для которых Ленин был героем, и интеллигенцией, которая видит в нем угрозу. Такой диалог мог бы предотвратить повторение конфликтов, подобных Гражданской войне 1917 года, когда идеологические разногласия раскололи страну.
История России сложна и многообразна, полна противоречий и неоднозначных фигур, чей вклад еще предстоит окончательно оценить будущим поколениям. Ленин — одна из таких фигур, чье наследие вызывает споры, но не может быть сведено к однозначным ярлыкам. Сохранение непрерывности исторической памяти, поиск компромисса и стремление к лучшим решениям — путь более трудный, чем разрушение, осквернение или топтание прошлого. Но именно этот путь, основанный на труде над собой, уважении к предкам и любви к ближнему, ведет к счастью и процветанию народа. Компромисс между разными взглядами на Ленина — между идеалами трудящихся и критикой элиты — требует мудрости и терпения, но он необходим, чтобы общество не скатилось в хаос «бандерлогов» и сохранило свою историческую цельность. Только через диалог, а не через войну, Россия сможет двигаться вперед, сохраняя связь с великим, хоть и сложным, прошлым.