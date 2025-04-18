1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 8
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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 4
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 5
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 6
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 7
306. Шерстобиты
307. Странствующий жестяник
312. Часовня в д.Арацкой
318. Угольный городок на р.Ай. Угольные печи
322. Точильный станок для веретен
325. У колыбели в избе
326. У колыбели в поле
330. Тип дома в Оренбургской степи
331. Улица степной деревн
335. Близ Мияса. Угол двора, телега
341. Часовня в Качкаре
350. Экипаж для перевозки снопов в степи
352. Табун лошадей в степи
359. Золотые прииски в Качкаре. Шахта и подъемная машина
Строительство постройки из дерна. Карасук
Комментарий редакцииТезисы:
1. Михаил Антонович Круковский запечатлел русские традиции и повседневную жизнь жителей Оренбургской губернии в 1908 году.
2. Его фотографии отражают архитектурные особенности, местную флору и фауну, а также социально-экономическое положение населения.
3. Особое внимание уделяется сельскому быту: типичным домам, сельским занятиям, таким как животноводство и земледелие.
4. Круковский создает атмосферу времени, позволяя зрителям глубже понять культурное наследие и самобытность Русского села.
5. Объекты снимков, такие как часовни, школы и угольные городки, показывают развитие инфраструктуры и повседневной жизни населения.
6. Фотографии актуальны и для современного зрителя, подчеркивая связь прошлых эпох с настоящим.
Вывод:
Статья подчеркивает значимость фотографий Михаила Антоновича Круковского как исторического источника, который предлагает уникальный взгляд на жизнь и культуру русского народа в Оренбургской губернии в начале 20 века. Автор акцентирует на важности сохранения таких документов для будущих поколений, позволяя понять и оценить культурные и социальные аспекты того времени.
Вывод редакции:
Тезисы автора соответствуют действительному положению дел, так как фотографии Круковского действительно являются ценным историческим источником, позволяющим исследовать быт и культуру русского населения в начале 20 века. Статья уведомляет о значимости сохранения таких артефактов, что имеет глубокую ценность для изучения отечественной истории.
Редактор: mini4o
В прошлой передаче была классная печка после пожара.