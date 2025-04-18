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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 8

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[прошлые выпуски]

1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 4
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 5
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 6
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 7

319. Типы уральских казаков

294. Стоги русской кладки.jpg
294. Стоги русской кладки

306. Шерстобиты.jpg
306. Шерстобиты

307. Странствующий жестяник.jpg
307. Странствующий жестяник

312. Часовня в д.Арацкой.jpg
312. Часовня в д.Арацкой

318. Угольный городок на р.Ай. Угольные печи.jpg
318. Угольный городок на р.Ай. Угольные печи

322. Точильный станок для веретен.jpg
322. Точильный станок для веретен

325. У колыбели в избе.jpg
325. У колыбели в избе

326. У колыбели в поле.jpg
326. У колыбели в поле

330. Тип дома в Оренбургской степи.jpg
330. Тип дома в Оренбургской степи

331. Улица степной деревни.jpg
331. Улица степной деревн

335. Близ Мияса. Угол двора, телега.jpg
335. Близ Мияса. Угол двора, телега

341. Часовня в Качкаре.jpg
341. Часовня в Качкаре

350. Экипаж для перевозки снопов в степи.jpg
350. Экипаж для перевозки снопов в степи

352. Табун лошадей в степи.jpg
352. Табун лошадей в степи

359. Золотые прииски в Качкаре. Шахта и подъемная машина.jpg
359. Золотые прииски в Качкаре. Шахта и подъемная машина

Строительство постройки из дерна. Карасук.jpg
Строительство постройки из дерна. Карасук

Усть-Сосновское сельское училище.jpg
Усть-Сосновское сельское училище

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Михаил Антонович Круковский запечатлел русские традиции и повседневную жизнь жителей Оренбургской губернии в 1908 году.
2. Его фотографии отражают архитектурные особенности, местную флору и фауну, а также социально-экономическое положение населения.
3. Особое внимание уделяется сельскому быту: типичным домам, сельским занятиям, таким как животноводство и земледелие.
4. Круковский создает атмосферу времени, позволяя зрителям глубже понять культурное наследие и самобытность Русского села.
5. Объекты снимков, такие как часовни, школы и угольные городки, показывают развитие инфраструктуры и повседневной жизни населения.
6. Фотографии актуальны и для современного зрителя, подчеркивая связь прошлых эпох с настоящим.

Вывод:
Статья подчеркивает значимость фотографий Михаила Антоновича Круковского как исторического источника, который предлагает уникальный взгляд на жизнь и культуру русского народа в Оренбургской губернии в начале 20 века. Автор акцентирует на важности сохранения таких документов для будущих поколений, позволяя понять и оценить культурные и социальные аспекты того времени.

Вывод редакции:
Тезисы автора соответствуют действительному положению дел, так как фотографии Круковского действительно являются ценным историческим источником, позволяющим исследовать быт и культуру русского населения в начале 20 века. Статья уведомляет о значимости сохранения таких артефактов, что имеет глубокую ценность для изучения отечественной истории.

Редактор: mini4o

Источник: https://humus.livejournal.com/10374461.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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