Интервью с Виктором Алексеевичем Ефимовым — доктором экономических наук, кандидатом технических наук, профессором, философом, публицистом

Смотрите в интервью:

— Что такое здоровье.

— Об ответственности за свое здоровье.

— О проблеме системы здравоохранения.

— О воспитании детей.

— О сохранении личного здоровья.

— О вреде переедания.

На Форуме Виктор Алексеевич выступит с докладом «Здоровье и долголетие — за гранью осознанного! Или запретного?».

Приглашаем вас стать гостями форума — он пройдет 26 апреля 2025 года. Доступно очное и онлайн участие.

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Узнать подробности и зарегистрироваться (https://biosens.ru/forum?utm_source=telegramibp&utm_medium=forum&utm_campaign=16.04.2025) — на сайте.

Справки по телефону и WhatsApp: +7-812-679-01-00