Управление своим здоровьем
Интервью с Виктором Алексеевичем Ефимовым — доктором экономических наук, кандидатом технических наук, профессором, философом, публицистом
Смотрите в интервью:
— Что такое здоровье.
— Об ответственности за свое здоровье.
— О проблеме системы здравоохранения.
— О воспитании детей.
— О сохранении личного здоровья.
— О вреде переедания.
На Форуме Виктор Алексеевич выступит с докладом «Здоровье и долголетие — за гранью осознанного! Или запретного?».
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Комментарий редакцииОсновные тезисы из беседы с Виктором Ефимовым
О человеке и его опыте
- Виктор Алексеевич Ефимов имеет разносторонний опыт работы в разных сферах: был военным, учёным, секретарём горкома партии
- Является вице-президентом экспертного совета в БРИКС
- В последние годы серьёзно занимается вопросами здоровья, изучая его истоки, а не лечение болезней
О понимании здоровья
- Критикует западную медицинскую традицию, считая её фундамент неверным, поскольку она рассматривает человека только как тело
- Рассматривает человека как единство тела, духа и души
- Подчёркивает связь между биополем и физическим здоровьем, утверждая, что невозможно иметь физическое отклонение без соответствующего отклонения в биополе
О роли личной ответственности за здоровье
- Считает, что каждый человек должен сам быть хранителем своего здоровья
- Полагает, что необходима "инструкция по эксплуатации человеческого организма", которую должны получать дети с ранних лет
- Призывает к обучению основам самоуправления и пониманию своего тела с детства
О системе здравоохранения
- Критикует существующую систему здравоохранения, которая ориентирована на лечение болезней, а не на сохранение здоровья
- Предлагает трёхчастную модель здравоохранения:
1. Информационный блок (инструкции, разъяснения)
2. Технологии сбережения здоровья (спортплощадки, дома отдыха, тренинговые центры)
3. Лечение заболеваний (только если первые два блока не справились)
- Считает, что система построена на получении прибыли от больных людей
О практиках для здоровья
- Рекомендует следить за правильным положением позвоночника ("держать струну" между копчиком и темечком)
- Выступает за сокращение частоты приёмов пищи (редкоедение) и объёма питания (малоедение)
- Использует массажную практику по методике Огулова для работы с животом и шеей
- Категорически против употребления алкоголя и табака
О воспитании детей
- Считает важным "не мешать Богу воспитывать детей", прислушиваться к их потребностям
- Подчёркивает необходимость личного примера родителей
- Выступает против "создания мышиного рая" для детей, считая, что ребёнок должен преодолевать трудности
- Полагает, что основные проблемы взрослых (например, обжорство) формируются в детстве
Об альтернативных источниках энергии для человека
- Рассказывает о людях, не употребляющих пищу (бретарианцы, солнцееды)
- Описывает четыре альтернативных источника энергии для человека:
1. Получение энергии из внешней среды (по типу механизма Тесла)
2. Формирование миокинов при мышечных нагрузках
3. Аутолиз (процесс использования отмирающих клеток)
4. Формирование из воздуха питательных веществ с помощью микроорганизмов
Вывод
Виктор Ефимов предлагает целостный взгляд на здоровье, который значительно отличается от традиционного медицинского подхода. Он подчёркивает важность личной ответственности за своё здоровье, правильного понимания устройства человеческого организма и предлагает реорганизовать систему здравоохранения, сместив акцент с лечения болезней на сохранение здоровья. Ефимов также указывает на необходимость изучения "микрокосмоса человека" и нетрадиционных источников энергии для организма, хотя подчёркивает, что эксперименты в этой области должны проводиться с осторожностью и под наблюдением специалистов.
Редактор: brahman