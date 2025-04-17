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Управление своим здоровьем

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Интервью с Виктором Алексеевичем Ефимовым — доктором экономических наук, кандидатом технических наук, профессором, философом, публицистом

Смотрите в интервью:
— Что такое здоровье.
— Об ответственности за свое здоровье.
— О проблеме системы здравоохранения.
— О воспитании детей.
— О сохранении личного здоровья.
— О вреде переедания.

На Форуме Виктор Алексеевич выступит с докладом «Здоровье и долголетие — за гранью осознанного! Или запретного?».

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Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы с Виктором Ефимовым
О человеке и его опыте
 - Виктор Алексеевич Ефимов имеет разносторонний опыт работы в разных сферах: был военным, учёным, секретарём горкома партии
- Является вице-президентом экспертного совета в БРИКС
- В последние годы серьёзно занимается вопросами здоровья, изучая его истоки, а не лечение болезней

О понимании здоровья
 - Критикует западную медицинскую традицию, считая её фундамент неверным, поскольку она рассматривает человека только как тело
- Рассматривает человека как единство тела, духа и души
- Подчёркивает связь между биополем и физическим здоровьем, утверждая, что невозможно иметь физическое отклонение без соответствующего отклонения в биополе

О роли личной ответственности за здоровье
 - Считает, что каждый человек должен сам быть хранителем своего здоровья
- Полагает, что необходима "инструкция по эксплуатации человеческого организма", которую должны получать дети с ранних лет
- Призывает к обучению основам самоуправления и пониманию своего тела с детства

О системе здравоохранения
 - Критикует существующую систему здравоохранения, которая ориентирована на лечение болезней, а не на сохранение здоровья
- Предлагает трёхчастную модель здравоохранения:
1. Информационный блок (инструкции, разъяснения)
2. Технологии сбережения здоровья (спортплощадки, дома отдыха, тренинговые центры)
3. Лечение заболеваний (только если первые два блока не справились)
- Считает, что система построена на получении прибыли от больных людей

О практиках для здоровья
 - Рекомендует следить за правильным положением позвоночника ("держать струну" между копчиком и темечком)
- Выступает за сокращение частоты приёмов пищи (редкоедение) и объёма питания (малоедение)
- Использует массажную практику по методике Огулова для работы с животом и шеей
- Категорически против употребления алкоголя и табака

О воспитании детей
 - Считает важным "не мешать Богу воспитывать детей", прислушиваться к их потребностям
- Подчёркивает необходимость личного примера родителей
- Выступает против "создания мышиного рая" для детей, считая, что ребёнок должен преодолевать трудности
- Полагает, что основные проблемы взрослых (например, обжорство) формируются в детстве

Об альтернативных источниках энергии для человека
 - Рассказывает о людях, не употребляющих пищу (бретарианцы, солнцееды)
- Описывает четыре альтернативных источника энергии для человека:
1. Получение энергии из внешней среды (по типу механизма Тесла)
2. Формирование миокинов при мышечных нагрузках
3. Аутолиз (процесс использования отмирающих клеток)
4. Формирование из воздуха питательных веществ с помощью микроорганизмов

Вывод
 Виктор Ефимов предлагает целостный взгляд на здоровье, который значительно отличается от традиционного медицинского подхода. Он подчёркивает важность личной ответственности за своё здоровье, правильного понимания устройства человеческого организма и предлагает реорганизовать систему здравоохранения, сместив акцент с лечения болезней на сохранение здоровья. Ефимов также указывает на необходимость изучения "микрокосмоса человека" и нетрадиционных источников энергии для организма, хотя подчёркивает, что эксперименты в этой области должны проводиться с осторожностью и под наблюдением специалистов.

Редактор: brahman

Источник: https://rutube.ru/video/7f668508495f6f49acb7eeb4ad1cdda9/
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