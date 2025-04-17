Сказ о встрече невстречаемого и стыковке нестыкуемого
Сказ о встрече невстречаемого и стыковке нестыкуемого
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Использовались материалы:
1. «“Союз“ и „Аполлон“». Сборник статей под редакцией руководителя проекта «ЭПАС» с советской стороны Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, члена-корреспондента АН СССР К. Д. Бушуева, ИПЛ, М., 1976, 271с
2. В. А. Шаталов, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант авиации. «На орбите сотрудничества».
3. «Ракетно – космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва. (Бывшее ОКБ-1, а затем ЦКБЭМ – головной разработчик космической техники по советской части ЭПАСа). Юбилейное издание. 1946-1996.
4. Энц. «Космонавтика». Под научн. ред. акад. Б.Е. Чертока. М.: Аванта+, 2004, с.с.128, 341
5. Как провалилась программа Space Shuttle http://nechtoportal.ru/tehnika-2/kak-…
6. «Хроника пилотируемых полетов» http://www.zabor.com/space/astronauts…
7. Истории. Время первых. Вот что Алексей Архипович вспоминает о своем первом полете. https://rep.ru/articles/1776-vremya-p…
8. АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ №39(581) 5 – 11 октября 2017 г. №39(581), четверг 5 октября 2017 года
9. Статья «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», текст со стр.8. Иллюстрация со стр.9. http://argumenti.ru/templinks/md5file…
10. Попов А.И. Закрываем лунный альбом http://www.manonmoon.ru/book/15.htm
11. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%… Видеомагнитофон.
12. «Учительской газета», ««Союз-Аполлон» — перипетии старта» http://www.ug.ru/archive/929 , 8 июля 2003 года
13. Эта же история опубликована в журнале «Воздушно – космическая оборона» №5(12) за 2003 год
14. В.С. Сыромятников, д.т.н., член – корр. РАН «100 рассказов о стыковке», М.: Логос, 2003. — 568 с. раздел 2.17. Миссия http://fanread.ru/book/download/7993399/
15. https://www.manonmoon.ru/
Комментарий редакцииТезисы лекции:
1. Исторический контекст полёта Аполлон-Союз (ЭПАС):
- Совместный советско-американский полёт 15 июля 1975 года, известный как «рукопожатие в космосе».
- Символ начала сотрудничества двух противоборствующих стран в период холодной войны.
- Вызвал восторг у граждан СССР и США, надеявшихся на потепление отношений.
2. Технические сложности стыковки:
- Различия в конструкции кораблей «Союз» и «Аполлон»: разная газовая среда, давление, несовместимые стыковочные узлы.
- Для стыковки требовалась серьёзная модернизация кораблей с обеих сторон.
3. Подготовка СССР к полёту:
- Разработана модернизированная ракета-носитель 11А511У, увеличивающая массу корабля на 200 кг.
- Проведены семь беспилотных пусков и один пилотируемый для отработки ракеты.
- Усовершенствована система аварийного спасения (САС), испытана с двумя пусками (один неудачный).
- Создано шесть кораблей «Союз М» (модификация для ЭПАС), три из которых прошли испытания: два беспилотных («Космос 638», «Космос 672») и один пилотируемый («Союз 16»).
- Испытания выявили проблему с баллистическим спуском из-за неправильно установленной стыковочной мишени, что было исправлено.
4. Подготовка США к полёту:
- Использовался один корабль «Аполлон», якобы оставшийся от лунной программы.
- Отсутствовали испытания модернизированного «Аполлона» в космосе, включая стыковочный модуль (шлюз массой 2 тонны).
- Не было резервных кораблей, что создавало трудности для советской стороны.
5. Критика выбора командира «Союза 19» (Алексея Леонова):
- Леонов не соответствовал требованиям: не был командиром корабля, не имел опыта стыковки, сближения, многодневных полётов, работы на «Союзах» и участия в репетиции ЭПАС («Союз 16»).
- Более опытные космонавты (Беляев, Береговой, Шаталов, Губарев, Филипченко) имели необходимый опыт.
- Назначение Леонова объясняется его способностью «оказываться в критических ситуациях» и возможной ролью в спецоперации.
6. Теория сговора и фальсификации:
- Полёт ЭПАС мог быть частью советско-американской информационной спецоперации, подобной «лунной афере» США.
- Аполлон, возможно, не летал в космос, а находился на Земле как макет для наземных демонстраций.
- Союз 19 летал в одиночестве, транслируя заранее заготовленные телерепортажи, созданные американцами.
7. Доказательства фальсификации:
- Американцы не проводили испытаний «Аполлона» в космосе, что противоречит логике подготовки космической техники.
- Заготовка телерепортажей в 1974 году с использованием макетов «Союза» и «Аполлона».
- Использование американского видеопроигрывателя (массой ~200 кг) на «Союзе 19», что потребовало охлаждения керосина для увеличения грузоподъёмности ракеты.
- Соглашение 1974 года между НАСА и Интеркосмосом об информационной политике, возможно, для сокрытия правды.
- Молчание Леонова и Кубасова о деталях полёта в мемуарах.
8. Технические детали спецоперации:
- Телерепортажи низкого качества передавались с «Союза 19», чтобы затруднить анализ и скрыть отсутствие «Аполлона».
- Американский видеопроигрыватель был тайно установлен на «Союз 19», что объясняет внезапное увеличение массы корабля за три месяца до старта.
- Охлаждение керосина на Байконуре (технологическая новинка 1975 года) позволило увеличить грузоподъёмность ракеты на 200 кг.
9. Секретность и легенда прикрытия:
- Охлаждение керосина проводилось в тайне от разработчиков «Союза М», чтобы скрыть установку американской аппаратуры.
- Задание по охлаждению керосина поручено космодрому, а не космической промышленности, чтобы минимизировать утечку информации.
- Разработчики «Союза М» не знали о дополнительной массе (200 кг), что подтверждается отсутствием упоминаний в официальных источниках.
Вывод:
Лекция представляет версию, согласно которой полёт Аполлон-Союз (ЭПАС) 1975 года был частью советско-американской информационной спецоперации, направленной на создание иллюзии совместного космического полёта. Основные аргументы: отсутствие испытаний «Аполлона» в космосе, использование одного корабля без резервов, заготовка телерепортажей заранее, тайная установка американского видеопроигрывателя на «Союз 19» и странный выбор Леонова командиром. СССР тщательно готовил реальный полёт «Союза М», тогда как США, предположительно, имитировали участие «Аполлона» с помощью наземных макетов и пропаганды. Доказательства фальсификации включают технические несостыковки, секретность вокруг охлаждения керосина и молчание космонавтов о деталях полёта. Эта версия остаётся гипотезой, требующей дополнительных доказательств, но подчёркивает важность испытаний космической техники и логического анализа официальных данных.
Редактор: brahman