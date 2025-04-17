“О «справедливом» мире без России”. Е.Ю.Спицын на 1-м канал в программе “Время покажет” (14.04.2025)
Прямой эфир от 14 апреля 2025 г.
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Обвинения России в агрессии:
- Европейские СМИ и политики (например, немецкий генерал Карстен Брояр и британская пресса) обвиняют Россию в стремлении уничтожить НАТО и нанести вред западным странам, включая британскую монархию. Утверждается, что Россия наращивает военный потенциал для нападения к 2029 году.
- Пример: статья в Daily Mail ссылается на экстрасенса Ури Геллера, который якобы предсказывает угрозу от Путина британской королевской семье.
2. Русофобия как инструмент пропаганды:
- Европейцы воспринимают Россию как угрозу и "варваров", что является частью многовековой традиции. Исторические примеры: в Средневековье католическая церковь призывала к уничтожению православных русских; в XVI–XVIII веках европейцы распространяли мифы о зверствах русских (например, ложные данные о массовых убийствах опричниками).
- Современные политики заменили термин "варвары" на "угроза мировому порядку", продолжая демонизировать Россию.
3. Историческое противостояние России и Запада:
- Противостояние началось с идеологического раскола между католичеством и православием в Средневековье (например, крестовые походы против Руси). С XVIII века оно приобрело геополитический характер, когда Россия стала претендовать на равное участие в мировой политике.
- Примеры: Невская битва и Ледовое побоище как ответ на агрессию Запада; обвинения русских в "варварстве" в Ливонскую войну и позднее.
4. Экономические и ресурсные интересы Запада:
- Россия воспринимается как "кладовая ресурсов", что вызывает зависть и стремление Запада контролировать её богатства. Это одна из причин конфликтов, включая украинский.
- Исторически торговля с Россией продолжалась даже во время войн, так как Европа зависела от русских ресурсов.
5. План "справедливого мира" без России:
- Британский аналитический центр предложил пятиуровневую стратегию для сдерживания "российской агрессии" на Украине, игнорируя интересы России. Пункты включают мониторинговую миссию, ротацию войск, сотрудничество в оборонной промышленности и укрепление восточного фланга НАТО.
- Цель: не допустить мирного соглашения, которое учитывало бы интересы России, и ослабить её.
6. Политические цели Запада:
- Поддержание конфликта на Украине выгодно для сохранения власти определённых западных и украинских политиков (например, Зеленского). Завершение конфликта угрожает их политической карьере.
- Финансирование Украины необходимо для предотвращения финансового краха европейских институтов, которые не могут самостоятельно нести бремя конфликта. США играют ключевую роль в этом.
7. Культурная и цивилизационная идентичность:
- Россия позиционируется как наследница европейской, византийской и ордынской цивилизаций, что вызывает страх у Европы, которая видит в России потенциального лидера.
- Западная Европа исторически считала восточных европейцев (включая русских) "неполноценными". Россия же начинает осознавать себя как самостоятельную цивилизацию, что пугает Запад.
8. Критика европоцентризма:
- Европа как географический и цивилизационный конструкт подвергается сомнению. Участники беседы предлагают рассматривать её как "европейский полуостров" и пересмотреть её культурное превосходство.
- Пример: Фонвизин в XVIII веке высмеивал европоцентризм и голломанию, показывая грязь и пороки европейских городов, таких как Париж.
9. Самоощущение России:
- Россия исторически колебалась между западничеством и славянофильством, что мешало формированию устойчивой идентичности. В XXI веке она имеет шанс самостоятельно определить свой путь.
- Участники призывают отказаться от комплекса "бунтующей провинции" и признать свою цивилизационную уникальность.
10. Культурная память и пропаганда:
- Западные фейки о России (например, об Иване Грозном) продолжают влиять на восприятие. Участники призывают к пересмотру исторических нарративов (например, добавление пояснений в музеях о фальсификациях).
- Русская литература (Фонвизин, Блок, Андреев) подчёркивает уникальность России и неизбежный закат Европы.
Вывод:
Беседа раскрывает многовековое противостояние России и Запада, которое носит идеологический, геополитический и экономический характер. Запад использует русофобию как инструмент для демонизации России, оправдания своей агрессивной политики и контроля над её ресурсами. Современные обвинения в "российской угрозе" (например, планы уничтожения НАТО или британской монархии) являются продолжением исторических мифов о "варварстве" русских. План "справедливого мира" на Украине, предложенный Западом, игнорирует интересы России и направлен на затягивание конфликта для ослабления России и сохранения власти западных элит. Россия, осознавая себя как самостоятельную цивилизацию, должна преодолеть комплекс "провинции" и утвердить свою идентичность, опираясь на исторический опыт и культурное наследие. Участники беседы подчёркивают, что XXI век предоставляет России уникальный шанс самостоятельно определить своё будущее, несмотря на усиливающееся противостояние с Западом из-за ограниченности глобальных ресурсов.
Редактор: brahman