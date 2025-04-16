В Евангелии деньги на каждом шагу. Христа искушают вопросом: Давать или не давать подать кесарю? И ответ дается через оттиск на монете. Или сборщики податей требуют взнос, и Петр по благословению вытаскивает из первой пойманной рыбы нужную сумму.

Или в притчах Царь раздает мины рабам, чтоб те трудились и прибыль принесли. Или грехи перед Богом сравниваются с тысячей талантов серебра. Или… Или…

Но еще в Евангелии рвутся обычные "цепочки поставок" и беспощадно ломается "биржевой курс". Две мелкие монеты вдовицы в глазах Иисуса Христа стоят больше, чем крупные жертвы богатых.

Женщина льет миро на Христа и это действие кажется присутствующим безумной, неоправданной тратой. Это же событие, как спусковой крючок, действует на Иуду. Его душа не выносит такой нелогичности в отношении денег, и он идет предавать.

Христа – за деньги! Бесценного за мешочек серебра.

Т.е. при помощи денег Писание объясняет механизмы духовной жизни. Но и внутри самой жизни Писание показывает, что у денег нет однозначной объективной ценности. Их могут обожествлять (как Иуда), их могут тратить, не считаясь с суммой, если речь о Боге.

Деньги могут быть цепями рабства, могут быть вожделенной целью, могут быть символом благодати, могут быть идолом.

Думать об этом нужно всегда. Но в Страстную седмицу – особенно.

Протоиерей Андрей Ткачёв