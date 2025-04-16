«Сказка ложь да в ней намёк …»

«Почему ты пьешь плохую воду, когда у тебя есть хорошая вода? София призывает тебя, а ты стремишься к глупости. Не по своему желанию ты делаешь это, но скотская природа, которая в тебе, именно она делает это. Премудрость призывает тебя в своей благости, говоря тебе: "Придите ко мне все вы, о глупые, и вы получите в дар Понимание, доброе и драгоценное».

Проблема Понимания в том, что «для глупца добро и зло равны полностью», поскольку его создатель («слепой бог слепых» – фаллос), – «бог эона (мира) сего, ослепил умы неверных». «Древо же, которое называется им "Познание добра и зла", которое есть Эпиноя (Мысль, Идея, Замысел) Света, эта, относительно которой он дал приказ, чтобы не вкушать (от нее), то есть не слушать ее, поскольку (этот) приказ был отдан против него (т. е. человека), чтобы он не смотрел в высь на свою Плерому (Единый Образ Множества, – Коммунистическое Отечество пославшее в мир Слово Истины, воплотившееся с Советского человека) и не осознал своей оторванности от своей Плеромы, – Я же (Спаситель) поставил их (в такое положение), чтобы они вкусили (от древа, то есть Софии)". Ведь это «Иисус снизошёл, облёкся в Еву», – мать земнородных…

«Православный человек априори не может быть вульгарным националистом», – вылетело, не вырубишь. Фраза эта принадлежит фартовой клаве Евгения (Захара) Николаевича Прилепина. В своей заметке «Неверие фарисеев», баюн «православного социализма» "оппонирует" ею тем, кого называет: «Наши (т. е. русские) радикальные националисты и неомонархисты». Таким разом, не отвергая мысли тех и других, он, или это только кажется, отдаёт верх религиозному чувству, над национальным. Что вполне объяснимо: религия – надстройка, земля – базис.

Но, «Неужели вы думаете, что Христос мог бы узнать себя в христианской церкви? \Андре Жид – «Страницы из дневника» апрель 1932 г.\.

Рассуждения на тему можно найти и у другого члена Изборского клуба, «традиционалиста (впрочем, не без девиаций)» А. Дугина, так же позиционирующего себя, сторонником «религиозного общества», «общин», «коллективного бытия» и, вот тебе раз, «Империи».

«Национализм, – пишет изборский retrogradus Дугин, – это явление буржуазное, западное, это явление современное (хотя сегрегация по признаку плоти и крови, существовала и в феодальном, и, как атавизм, в Социалистическом обществе), это элемент Модерна, а не продолжение древних традиций («блистательного, – по его выражению, – средневековья»)». «Надо менять сам процесс, – пишет он ниже, – уничтожить предпосылки Нового времени, самого Просвещения, свергнуть люциферическое начало».

Люциферическое, т. е. Светоносное. А Свет, который в Слове Жизни, т. е. Зои (Ζωή [дзои] – жизнь; образ жизни), говорящей: "Встань, Адам!", – т. е. «проклятьем заклеймённый», – это «Помазание, Знанием Мысли Отцовства», т. е. Небесного, Коммунистического Отечества. Его образ – Логосородный Иисус, т. е. Советский человек, первый в образе Человека, т. е. Бога – «ὁ ἀστήρ ὁ λαμπρός ὁ πρωϊνός» – [го асти́р го лампро́с го проино́с] – звезда светлая (вар.: сияющая, светящаяся…) утренняя. Древние греки персонифицировали её как – Фосфор или Эосфор; а римляне, как Lucifer [люцифер] – «светоносный» (от lux — «свет», и fero — «несу»). Так те и другие называли утренняя Венеру… Её синодический период составляет 584 дня. Если на круге дней года последовательно соединять прямыми линиями, скажем начала каждого периода, они вычертят идеальную пентаграмму. Но это так, – для эрудиции…

И вот, что Дугин пишет далее: «Нам нужен другой завтрашний день (точнее, – тёмная ночь, мракобесие, смерть, как образ будущего) – не такой, как у либералов (не такая смерть как у извращенцев), но и не такой, как у националистов (Советский образ Жизни, даже не упоминается; и это не ретроградная амнезия, – это табу). Человечество сделало ряд фундаментальных ошибок (это видимо буржуазные революции вообще и февральская 1917 г. в частности; не говоря уже о табуированном поминании Октября …), отказавшись от традиционного (не иначе дореволюционного, феодального, крепостнического, – рабовладельческого) общества» \«Экспертиза Дугина № 63: Главная ложь национализма» 2019 г.\.

«Мы являемся свидетелями конца Модерна, кровавой зарёй которого было время Босха (1450-1516 гг.; на Москве сидит Иван III Васильевич), – пишет другой, единодушный с этим, член Изборского клуба А. Фурсов. – Что придёт ему на смену? Что-то подсказывает мне, как историку, что это будет очень невкусное и агрессивное смешение предыдущих (а в их числе, хотя прямо опять не сказано, – Первый Коммунизм, т. е. Социализм) эпох, которое попытается прорваться и в наш русский (не понятно только в чей, – барский или холопский) мир, и нужно быть готовыми при всей нашей (например черносотенной …) миролюбивости сурово насупить брови и встретить его (– смешение эпох, т. е. в первую очередь такую "западную заразу", как Социализм) "в лоб", секирой сверху – до пояса».

Живописуя картину очередного кровавого замеса, Андрей Ильич ссылается на некого Олега Давыдова, который определяет стороны, предстоящего им сражения за свою "вкусняшку (место на холопской холке)", так: «Субъект капитализма, – пишет он, – буржуазия и свобода-равенство-братство – лозунги буржуазии против феод. аристократии с принципами долг-порядок-справедливость. Торгаши против героев». Ах барин-барин, – добрый барин…

Со стороны посмотреть, на этих "аристократов", – лыка не вяжут… А туда же, людей (советских, кстати) вознамерились обратно в лапти русские обуть. Похоже на передоз гусарскими водевилями, что в зрелом возрасте встречается редко. Но жизнь не кино, где можно отмотать до приятного момента и поставить нас стоп. Однако бредни их далеко не безобидны.

– Думаешь проспятся?

– Эти? Нет! Они, как стёклышко трезвы, они на службе царской. Сами не пьют. Только подливают. Каждый своё льёт, в те самые три копытца: «религиозность», «самодержавие», "народность" под которой, как и тогда, следует понимать, всё тот же этнический, русский, черносотенный, помещичий, буржуазный и в прочих формах, – «национализм». Термин, однако, не рекомендуемый, как слишком откровенный. Так что, дореволюционный шовинизм Изборского разлива, отрава, по-прежнему, смертельно опасная. Макнул нос, и ты братец, уже не Иванушка, а скотина, встал на четыре пред своей похотью в 91-ом, – убил в себе человека, т. е. Логосородного Советского, «ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего (Коммунистического) Эона, и отпадших, опять обновлять покаянием («переменой мысли»), когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему», т. е. Советскому человеку.

Однако, продолжим, – о русском православном фашизме. Зацвела эта пакость пышным цветом национального шовинизма в 1905-1917 годах. Тогда его "лицом", точнее, – звериным оскалом, были те самые вульгарные, до мозга костей православные, погромщики, – черносотенцы. Движение включало: собственно «Чёрные сотни», «Русскую монархическую партию», «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и прочую сочувствующую нечисть, выступающую под единым, вышеупомянутым, лозунгом – «национализм (ранний вариант., времён Николая I, – «народность»), самодержавие, православие».

В СССР эту идеологему сделали могильной эпитафией, и она покрылась толстым слоем придорожной пыли Социалистического пути Советского человека в его Коммунистическое Отечество. Но в среде белой эмиграции дело обстояло иначе. В 1928 г., в Харбине, на "кровные" из тугой мошны купца первой гильдии Н. Д. Меркулова (старшего брата С. Д. Меркулова – Председателя Временного Приамурского правительства в 1921-22 гг.), из колчаковских недобитков, была набрана партия «православных русских фашистов». Там же и тогда, один из её фюреров, – Ф. Т. Горячкин, закладывая краеугольный камень идеи, издал печатный труд с говорящим, как дёготь на воротах, названием – «Первый русский фашист Пётр Аркадьевич Столыпин» …

К месту заметим, что в современной России и этот персонаж уже заиконен в бронзе, топонимах и мерзейшем, ныне (года, эдак, с 1986), из "искусств", – антисоветском российском кино…

"Развил" недоразвитую "русскую" идею другой православный фашист – И. Ильин, которому, коли не врут календари, в 2009 г., Председатель В. В. Путин, на кладбище Донского монастыря, за свои трудовые «галерного раба», заказал скромное надгробие, ошую (по правую руку от) двух других единоверцев: Каппеля и Деникина.

Именно по научению Ильина, слово «национализм» и его отрасли, – «фашизм», «нацизм», «национал-социализм», у духовных последователей идеи, т. е. русского православного фашизма, теперь категорически запрещены к употреблению. Полный ребрендинг! Даже свастику с тряпочки убрали. Не в ней же суть…

«А если кто-нибудь, – писал Ильин в 1948 г., – назовет свое движение прежним именем («фашизм» или «национал-социализм»), то это будет истолковано как намерение возродить все пробелы и фатальные ошибки (в частности: «1. Безрелигиозность») прошлого», – а именно ошибки фашизма немецкого, ведь русский, православный, ошибаться не может, – с ним же бог…

– Или может? С "Адамом"-то, которого они поселили в своем «саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить (от φυλάσσω [филассо] – сторожить) его» (вот прикол: у их бога, в его раю, такие проблемы с воровством, что сам не справляется) свой рай, в октябре 17-го, когда было Слово, у "создателей" земнородного (т. е. национального, от плоти и крови) "Адама" (созданного по подобию) всё поперёк, вышло… «Тогда их (людей) разум прояснился. Когда они поели (Логос), Свет Познания стал светить им» и «открылись глаза ума и стал Адам единственным, различающим добро и зло» …

В сборнике внутренних рассылок врангелевского РОВС «Наши задачи», за 1950 г. этот теоретик русского фашизма писал: «Нужна новая идея – религиозная по истоку и национальная по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и воссоздать грядущую Россию». «Этому, – продолжает Ильин (дореформенным письмом), – учатъ идея ранга (уже реализованная в 15 классных чинах государственной гражданской службы РФ) и монархическое правосознаніе, побуждающее вѣрно служить не только великому Государю. Замѣчательно, что въ Россіи идея ранга исторически держалась главнымъ образомъ на религіозномъ основаніи и на патріотическомъ чувствѣ».

Кстати, не припомню, чтобы православные "отцы-батюшки" (интересно, для кого сказано: «… и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах»? Незнающий Слова не знает Бога) пели анафему кому-то из сторонников фашизма вообще и русского в частности, как, скажем, поют её Льву Толстому (с 1901 г., в РПЦ) или Владимиру Ленину (с 1970 г., в РПЦЗ). Таки сказывается на них и «монархическое "правосознание"», и лютый антисоветизм пастырей, обеих "церквей", с 2007 г. повязанных Актом о каноническом общении.

«Фашизм был, далее, прав, поскольку искал справедливых социальнополитических реформ, – пишет Ильин. – Эти поиски могли быть удачны и неудачны: разрешать такие проблемы трудно, и первые попытки могли и не иметь успеха. Но встретить волну социалистического психоза – социальными и, следовательно, противо-социалистическими мерами – было необходимо»! И согласно с пониманием такой необходимости, в п. 1. ст. 7. К РФ записано: «Российская Федерация – социальное государство…», – то есть, и по Ильину, и по самой очевидности – это государство в корне своём, антисоциалистическое, антисоветское, антикоммунистическое. И задача его – затмить (похитить Свет) саму Мысль Света (Софию, – Еву Истинную, – Зою), – Идею Коммунизма. Отделить её от Адама. И расписались в этом:

«Мир может вздохнуть спокойно, ибо коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!» \Из выступления Б. Ельцина в Конгрессе США. 17.06.92\.

Но Мысль Света неуловима (как солнечный зайчик, – Капля Света, посланная Софией) в Человеке, который есть Дерево Жизни. Поэтому своему, падшему в скотство, земнородному, т. е. национальному "Адаму" (ремейку по образцу дореволюционного) они втюхали свою "Еву" (жизнь), т. е. поддельную, плотскую мысль, – «дух подражательный». Этот дух и есть «подделка справедливости» из которой, как сказано: «Явится род подобия братии согласно подделке – это те, кто угнетает своих братьев». Они «упали вниз и сотворили Адама и Еву. Они сотворили их, чтобы с их помощью царствовать в мире; они установили все деяния страсти на земле; весь мир наполнился их страстью».

«Мой сын, как ты сможешь постичь его («отца плоти», «слепого бога слепых») мысли или его намерение, убивающее душу? Ибо его уловки и замыслы его злобы многочисленны. И думай о его воротах, т.е. о том, как он войдет в твою душу и в какой одежде он войдет к тебе. Возьми себе Христа (Разум, помазанный Мыслью Света, Идеей Коммунизма), который может освободить тебя, который взял на себя козни того (т. е. дьявола), чтобы через это сокрушить его в его обмане».

«Обладая страстями, (они) думают, что совершат мудрость братства, действительно существующего, то есть Единства Духа с единством происхождения в Союзе, благодаря которому явится Брак Нетленности», который есть Брак Разума, т. е. Отца и Мысли Света, т. е. Матери, образующих одно Тело (а Телом Разума является Бессмертная Душа) Нового Человека, – Сына Коммунистического Отечества. «Ибо он (Разум Света) – Царь, который есть у тебя, непобедимый вовеки: против него никто не сможет сражаться или сказать слово ему. Он твой Царь и твой Отец. Ибо нет никого, равного ему. Божественный учитель находится в тебе постоянно. Он заступник, он же спешит тебе на помощь из-за добра, которое в тебе».