“Итоги горбачевской политики «нового мышления»”. Выпуск № 159. Е.Ю.Спицын в проекте “История СССР
Опубликовано на канале День ТВ 8 декабря 2018 г.
Комментарий редакцииТезисы лекции Е.Ю. Спицына о внешней политике СССР в период Горбачёвской перестройки:
1. Крушение ГДР и объединение Германии:
- Принципиальная договорённость об объединении Германии достигнута на встрече Горбачёва и Буша-старшего на Мальте в декабре 1989 года.
- Горбачёв проигнорировал директиву Политбюро, допускавшую объединение Германии только при роспуске или объединении НАТО и Варшавского договора.
- Переговоры проводились по формуле «2+4» (два германских государства + четыре державы-победительницы Второй мировой войны).
- Вопросы объединения: границы Германии (признание границ по Одеру и Нейсе), международный статус объединённой Германии (нейтралитет или членство в НАТО).
- Лидеры Франции (Миттеран) и Великобритании (Тэтчер) выражали озабоченность, но поддержали объединение после заверений канцлера ФРГ Гельмута Коля.
- Объединение прошло поэтапно: валютный союз (февраль 1990), выборы в ГДР (март 1990), договор о валютно-экономическом союзе (май 1990), государственный договор (июнь 1990).
- На встрече Горбачёва и Коля в Архызе (июль 1990) СССР фактически «сдал» ГДР без компенсаций, несмотря на готовность ФРГ к уступкам (например, 100 млрд марок за вывод советских войск).
- Объединение Германии завершилось 3 октября 1990 года, ГДР вошла в состав ФРГ как пять новых земель.
- Договор о добрососедстве между СССР и ФРГ (ноябрь 1990) закрепил перемены, включая вывод советских войск к 1995 году.
- Горбачёв получил Нобелевскую премию мира (декабрь 1990), что лектор считает наградой за предательство интересов СССР.
2. Международные соглашения по разоружению:
- РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 1987):
- Подписан Горбачёвым и Рейганом в Вашингтоне.
- СССР ликвидировал 1752 ракеты (3052 боеголовки), США — 859 ракет (759 боеголовок), что носило асимметричный характер.
- СССР уничтожил ракеты, не упомянутые в договоре, что вызвало протесты, включая отставку конструктора Сергея Непобедимого.
- Горбачёв отказался увязывать РСМД с ограничением программы США по ПРО (СОИ).
- ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе, 1990):
- Устанавливал лимиты на обычные вооружения НАТО и Варшавского договора.
- Ограничения были строже в Центральной Европе, что вызвало протесты фланговых стран НАТО (Норвегия, Турция).
- Договор оказался асимметричным: СССР сократил больше вооружений (например, 13 тыс. танков против 20 тыс. у НАТО).
- После распада СССР квоты стали угрозой для обороноспособности России, что потребовало пересмотра.
- СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, 1991):
- Подписан в Москве Горбачёвым и Бушем-старшим.
- Предусматривал сокращение ядерных арсеналов до 1600 носителей и 6000 боеголовок, но с учётом правил зачёта США могли иметь 8500 боеголовок, СССР — 6500.
- Договор также считался асимметричным и не отвечал интересам СССР.
3. Война в Персидском заливе (1990–1991):
- Ирак под руководством Саддама Хусейна вторгся в Кувейт (август 1990), обвиняя его в краже нефти и требуя компенсаций.
- Совет Безопасности ООН осудил агрессию (резолюции 660, 661, 678) и ввёл санкции, а затем санкционировал военную операцию.
- СССР, несмотря на посреднические попытки Горбачёва (миссия Примакова), поддержал операцию «Буря в пустыне» под командованием США, что означало капитуляцию перед Западом.
- Операция завершилась разгромом Ирака, но режим Хусейна сохранился.
- СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем (1991), что стало частью ближневосточной политики.
4. Итоги Горбачёвской политики «нового мышления»:
- Политика Горбачёва привела к утрате позиций СССР на международной арене, включая потерю ГДР, ослабление Варшавского договора и социалистического лагеря.
- Асимметричные договоры по разоружению подорвали военный потенциал СССР.
- Горбачёв открыто поддерживал идеи «нового мирового порядка» и «мирового правительства», что лектор связывает с предательством национальных интересов.
- Билл Клинтон в 1995 году признал, что США использовали ошибки Горбачёва для устранения СССР как конкурента без применения силы.
Вывод:
Лекция Е.Ю. Спицына представляет внешнюю политику СССР времён Горбачёва как цепь предательских действий, приведших к геополитической катастрофе. Объединение Германии, асимметричные соглашения по разоружению (РСМД, ДОВСЕ, СНВ-1) и поддержка США в войне в Персидском заливе рассматриваются как сдача стратегических интересов СССР. Лектор считает, что Горбачёв действовал вопреки директивам Политбюро и интересам страны, что подтверждается его награждением Нобелевской премией и признаниями западных лидеров, таких как Клинтон. Итогом «нового мышления» стало ослабление и распад СССР, что лектор оценивает как государственное преступление.
Редактор: brahman