Алексей Исаев. Золото Победы
У России есть три союзника: армия, флот и золотой запас.
Алексей Исаев о добыче и использовании золота в годы Великой Отечественной войны.
О политическом и стратегическом значении золотого запаса Советского Союза.
О людях, которые сражались на золотом фронте.
О золоте Победы.
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Комментарий редакцииТезисы лекции «Золото Победы» (Алексей Исаев):
1. Роль золота в индустриальной войне XX века:
- Война стала индустриальной, требуя огромных финансовых, материальных и людских ресурсов.
- Золотой запас был ключевым инструментом для финансирования военных нужд, особенно в условиях санкций и ограниченного доступа к технологиям.
2. Исторический контекст: золото в Российской империи:
- До Первой мировой войны Россия добывала 9% мирового золота, имела значительный золотой запас.
- Золото использовалось для получения кредитов от западных союзников, в основном Великобритании, для закупки вооружения.
3. Советский Союз и золото в межвоенный период:
- После Гражданской войны и потерь (например, Брестский мир) золотой запас СССР был невелик.
- В 1920-е годы учитывался опыт Первой мировой войны, что привело к созданию структур для добычи золота (Главзолото, Союззолото, Дальстрой).
- Санкции со стороны Запада (особенно Великобритании) подчеркивали важность самодостаточности в добыче золота.
4. Золото Великобритании и Ленд-лиз:
- К началу Второй мировой войны золотой запас Великобритании составлял ~2400 тонн, но к 1942 году сократился до 928 млн долларов из-за военных расходов.
- Это привело к созданию программы Ленд-лиза (1941), в рамках которой США поставляли союзникам технику, сырье и продовольствие.
- СССР получил помощь на 11 млрд долларов, из которых 40% составляли боеприпасы, вооружение и техника.
5. Организация золотодобычи в СССР:
- С 1927 года добыча золота централизовалась: Главзолото, Союззолото, затем объединение при Наркомате цветной металлургии.
- В 1937 году добыто 83 тонны золота, из них 44% — промышленная добыча, 56% — старатели.
- Дальстрой (с 1931 года, под НКВД с 1938 года) стал ключевой структурой для добычи золота в суровых условиях Колымы, обеспечив свыше 1000 тонн золота за время существования.
6. Дальстрой и чрезвычайные меры:
- Дальстрой создан для освоения месторождений Колымы и Индигирки, добывал также олово, вольфрам, уголь, уран.
- Использование труда заключенных (до 204 тыс. человек в 1945 году) решало проблему кадрового дефицита.
- Смертность в Дальстрое: ~120 тыс. человек из 850 тыс. заключенных за все время существования (оценка).
7. Золото и Ленд-лиз для СССР:
- В 1941 году СССР оплачивал поставки золотом (например, 900 тыс. тройских унций по соглашению от 15 августа 1941 года).
- Полноценное включение СССР в Ленд-лиз произошло в 1942 году после победы под Москвой.
- Визиты американских представителей (Ачисон, Уоллес) подтверждали наличие золотых запасов, что способствовало расширению поставок, включая промышленное оборудование.
8. Золото в промышленности и наградной системе:
- 3–7% добытого золота использовалось в промышленности (электротехника, ювелирное производство, ордена).
- Ордена Ленина, Суворова, Ушакова содержали золото и платину; медаль «Золотая Звезда» — 20 г золота.
9. Мобилизация и золотодобыча в годы войны:
- Мобилизация нанесла удар по золотодобыче из-за ухода мужчин на фронт; на приисках работали женщины, пенсионеры, создавались женские артели.
- Дальстрой был частично изолирован, но использовал заключенных, что смягчило последствия мобилизации.
- Производство перестраивалось: переход на газогенераторное топливо, выпуск боеприпасов (например, 400 тыс. боеголовок для «Катюш»).
10. Личная инициатива и фонд обороны:
- Рабочие Дальстроя сдавали деньги и золото в фонд обороны (500 млн рублей, эквивалент 150 танков Т-34).
- Примеры: супруги Бойко купили танк, воевали на нем; артель «Хакасзолото» собрала средства на 21 САУ Су-85.
11. Золото крейсера «Эдинбург»:
- В 1942 году крейсер вез 465 золотых слитков (~5,5 тонн) для оплаты поставок из Великобритании по соглашению 1941 года.
- Крейсер затонул, в 1981 году поднято 460 слитков, из которых СССР получил ~2 тонны.
12. Золото и послевоенная политика:
- На Потсдамской конференции (1945) СССР отказался от дележа немецкого золота (~350 тонн), что дало свободу маневра в Восточной Европе.
- Золотой запас СССР позволил сосредоточиться на промышленных репарациях и перекройке границ (Польша, Чехословакия).
13. Исторический урок:
- Золотой запас обеспечивал устойчивость страны в войнах, позволяя закупать критические компоненты (глицерин, спирт, станки).
- Золото остается универсальным эквивалентом, обеспечивающим безопасность в условиях нестабильности.
Вывод:
Золото сыграло стратегическую роль в победе СССР во Второй мировой войне, обеспечивая финансовую основу для закупок вооружения, техники и промышленного оборудования, особенно в рамках Ленд-лиза. Советская система золотодобычи, включая Дальстрой, позволила накопить достаточный золотой запас, который стал инструментом не только экономической, но и политической устойчивости. Отказ от дележа трофейного золота Германии на Потсдамской конференции укрепил позиции СССР в Восточной Европе, демонстрируя силу золотого запаса как средства маневра. Исторический опыт подчеркивает, что золото остается ключевым фактором безопасности и стабильности государства в условиях войн и кризисов, подтверждая его статус универсального эквивалента на протяжении тысячелетий.
Редактор: brahman
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…а РАДИ-ЧЕГО “вывешивается” такой исторический “ТУМАН”…
(ведь ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ имеется В-ОТКРЫТОМ доступе – НЕ секрет)
:-(не ДЛЯ-ТОГО-ли,чтобы СКРЫТЬ – какОЙ-то – НЫНЕшний ОБМАН…
…в-связи С-изложенным: 2-ва ВОПРОСа(кто СНИЗОЙДЁТ-к-ответу):
1-й: Куда “ПРОПАЛО” Т.Н.”золото-партии”(ПОСЛЕ развала СССР)…
(КАКОЙ “итог” РАЗНЫХ “расследоований” на “ЭТУ-тему”…)
2-й: Кто НЫНЕ в России “КУРИРУЕТ” – Т.Н.”золотОЙ-запас” России…
(по ЦУ “ОТ-КОГО”…ВЫВОЗЯТ сотни ТОНН золота ИЗ России…)
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…Есть и ИНЫЕ “ДЕЛИКАТНЫЕ” вопросы НА-ЭТУ-тему…
(крайне “ЩЕКОТЛИВЫЕ”…особенно ДЛЯ “правящИХ”…)
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…Товарищи,господа И прочие – “свободные-рабочие”…
“ПАРАНЖИ”=НИКi Снимайте И рассуждайте…(ИЛИ-не-разрешат…)
- Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 16-4-25
С Исаевым согласен и этот смертельно больной член Бильдербергского Клуба сатанистов/иллюминатов Л.Уильямс…https://skeptimist.livejournal.com/2515528.html?utm_source=embed_post…
:Золото и серебро – единственное, на что еще можно рассчитывать. Все активы и денежные средства, которые вы имеете, как можно скорее необходимо конвертировать в золото и серебро – срочно, пишет caplimpede.ro.
Правительство США много лет назад отдало Китаю Панамский канал. Это стратегия Совета по международным отношениям (CFR) и Трехсторонней комиссии!
Китай владеет 90% всех редкоземельных минералов – компонентами для технологий, оружия и т.д. Китай производит 80% компонентов оружия для армии США. США находятся в зависимости от Китая!
Китай является крупнейшим добытчиком природных минеральных ресурсов в мире. Она владеет более половиной добычи в Австралии. Китай владеет шахтами в Африке, США, на Ближнем Востоке, в Канаде! Китай держит монополию на 90% всех редкоземельных минералов!
Китай ведет торговые операции во всех валютах, богатея наличными, так что может купить / продать любую валюту.
Россия является крупнейшим производителем нефти и газа. Нужно следить за Китаем и Россией. Американцы никогда не выиграют войну против них, потому что США переместили всю свою перерабатывающую промышленность в Китай!
Глобалисты хотят в течение нескольких месяцев спровоцировать кризис на Ближнем Востоке. Goldman Sachs Bank, City Bank и МВФ уже в Иране. Они вошли, так сказать, через заднюю дверь, чтобы парализовать иранцев финансово прежде, чем напасть. Вы также должны знать, что США и Европа продали Ирану компьютеры с вирусами. Это опережающий удар. Итак, мы видим, как Иран в настоящее время сейчас разрушают, как в свое время было с Ираком. Они готовятся к тому, чтобы в течение нескольких месяцев нанести удар по Ирану!
Неизлечимо больной магнат также сказал: «Вводится в действие проект «Дьявол» – мы должны избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу Новому Мировому Порядку».
п.с. а хрена им победить Высший Разум -эта нечисть для чего то была нужна ,как и зло..Но пока вещает Соловьев ,в России нет окончательной победы над ними.В Киеве на Пасху обьявлен ЛГБТ фестиваль.Если будет хорошая погода я буду работать,есть план большой…Но пасху печь я обязательно буду,дети любят с детства..