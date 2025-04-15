А пришли эти колонисты прямо вот по этой дороге из города Нерчинска на берег Тихого океана, дорога показана Ремизовым (см. красный пунктир ниже). Значит, в Нерчинске и сейчас живут их потомки. Они построили великую крепостную стену, похожую на удобную дорогу, думали на века. И вдруг в 17 веке она уже в руинах, а всех «как ветром сдуло», причём видно куда «сдуло» -в Нерчинск и Забайкалье и дальше на запад на Русскую равнину. Причиной стало сильное землетрясение 16 века и уход под воду части территории. О сильном землетрясении пишет «Космография» Герарда Меркатора «Сведения о Китае XVI в.».

« Китайские стены» на карте Ремезова

Что сразу удивляет на карте русского картографа Ремезова 17 в.- на месте Китайской Маньчжурии (там Харбин, Гирин) нет Китая, а имеется «Земля Богдоиска». Вот портрет хозяина этой земли Богдыхана в русской высокой шапке, как у стрельцов, славянского типажа с длинной бородой (фото из блога Юрия Абарина). Рядом его жена тоже славянского типажа блондинка.

А в прибрежной зоне изображены так называемые две «Китайские стены», которые отгораживают две колонии-порты. Колония поменьше называется «Царство Никанско» и оно совпадает с современным городом Уссурийск. Вторая колония совпадает с областью вокруг Пекина и называется на карте «Царство Кифаиско». Сейчас эта стена расположена рядом с Пекином и лучше всего сохранилась там. Задумщик «Китайских стен» явно был не китайцем, если решил отгородиться от местных аборигенов. Дорога из этой колонии Кифаиско прямиком ведёт в город Нерчинск. Вот куда были свезены остатки их ценностей после ухода из Китая. Дорога отмечена красным пунктиром. По этой дороге они когда-то и пришли сюда с Амура в район Кореи и по ней ушли на землю обетованную. Вот эти царства на карте Ремезова 1700 г. и на современной карте.

Чёрным пунктиром обозначены стены кремля Кифиски и Никанска

«Царство Никанска» на реке Никанка в Уссурийске.

Рассмотрим поподробнее первое «Царство Никанско». Колония совпадает с окрестностью города Уссурийска. Его древнее название Никанск совпало с его старым названием с. Никольское и г. Никольск Уссурийский. Явно название колонии в честь Ника и праматери Анны. Так звали скифов «Экстра» «греческого» происхождения (прароссов от рода «Быка» севера Руси, п. 148) от имени вождя скифов Колаксаикса (Геродот). Совпало название и озера «Хангакотъ-Белое» с современным озером Ханка возле Уссурийска.

«Уссурийск был основан в августе 1866 года как село Никольское (в честь св. Николая Чудотворца) 13 семьями, прибывшими на поселение из Астраханской и Воронежской губерний. Из Воронежской губернии была семья Илюшенко. Остальные прибыли из астраханских сёл Ахтуба, Болхуны, Капустино, Чёрный Яр, Красный Яр и Енотаевского уезда. 15 (28) мая 1868 года село было сожжено в ходе «Манзовской войны».

«Сегодня в Уссурийске сохранились руины двух кремлей этого города, которые рассматриваются как Южно-Уссурийское и Западно-Уссурийское городища». Именно сюда в 1124 г. переселяется Ваньянь Эсыкуй, сподвижник Агуды, ОСНОВАТЕЛЬ империи Цзинь «чжурчжэней. На соседней Краснояровской сопке располагалась горная крепость Суйбина. Остатки населения были обращены в рабство и переселены в 1246 году в долину реки Ляохэ монгольским ханом Гуюком. Развалины Суйбина нанесли на карту как город Фурдан (Тур? Бык?) французские иезуиты Регис, Жарту и Фиделли, составлявшие «Карту Канси» и работавшие на территории Приморья в 1709 году». Город Фурдан совпал с Еоурдан и городом Уссурийск (см. карту Маньчжурия).

Странно, что река Уссури на карте Ремезова не впадает в Амур, вместо этого она и Сунгари (Никанка у Ремезова) впадают прямо в океан. Какая-то сила развернула их в Амур.

Рядом прямо на берегу моря город Владивосток. Там тоже кое-что осталось в виде сильно разрушенных руин. «На её вершине (Пидан-Ливадийская) находятся также дольмены и впечатляющая стена из циклопических блоков длиной 400-500 метров. Можно сказать, что это ещё одна Великая Амурская стена, подобная той, что нашли на горе Шаман в с. Нижнетамбовское. Причём камни, использовавшиеся для кладки стены, добывались здесь же. Около начала стены, находится одна из главных достопримечательностей горы Пидан – дольмен высотой 2,2-2,5 метра» (Мегалиты горы Пидан, Приморье).

Камни в Уссурийске

Каменные пирамидки в Вятлино (рукотворные современные)

ЗАПОМНИТЕ это имя ВаньЯнь Эсыкуй, о нём ниже в рассказе о Черепахе. Это основатель «Царства Никанско» и он не китаец. Тот, кто сберёг для России Маньчжурию на Амуре. Маньчжурия-царство Мани и Джура (Юра-Георгия), п.115).

«Царство Кифаиска» в Пекине.

Рассмотрим вторую колонию «Кифаиско» с городом Пекин, он был центром колонии кифаисок и назван, вероятно, именем вождя (Пек). Колония называлась «Индией» (см. ниже) (там Пекин) на карте Келлера. Сами китайцы скептически относились к этой стене (википедия). Их заставляли участвовать в строительстве. «Цинь Шихуан(259—210 гг. до н. э.) отдаёт распоряжение о строительстве Великой стены». Тогда для чего она строилась и кто этот Хуанди, если он отгораживается от китайцев. Кифаиска и Цинь ШиХуан один и тот же человек и он не китаец.

Название китайцы получили от этого Кифаиски.

Оказалось, за Великой Китайской стеной жили европеоиды-«Китаиски», названные так от первопредка Скифа=ТарГиТая. Ки-край, а Тай-скифское воинство. Вот от кого мы Китай называем Китаем-от «кифаисков» (версия автора). Этнические китайцы себя называют Чина-Поднебесной страной. Вождей «Кифаисок» маньчжуров выявил блогер Юрий Абарин, когда прочитал отчёт экспедиции Невельского в Приморье (Амур). Невельской встретил в Маньчжурии славян, одетых по маньчжурски, которые не пустили на Амур ни одного китайца и монгола, тем самым закрепив эти земли за Россией. Сами китайцы говорили, что Джурки это Юрки (п.115). Вероятно, их происхождение было из «Земли»-«Мать СеАрь Земли»- «Русалии», судя по русскому стрелецкому наряду Богдыхана. Рядом с крепостной стеной располагался крупнейший мировой до сего времени китайский порт Нинбо (см. карту Маньчжурии выше), в котором расположено 298 христианских и католических церквей. А за пределами рядом находился очень интересный когда-то русский город Гирин, который назывался на старой карте Кирин (см. карту выше). Какие знаковые названия КИР (Великий Кир «илионцев») и НИН (Ассур). Тут всё связано с русской историей.

Для чего была построена Китайская стена

Судя по карте Ремезова, «Китайские стены» №1 и№2 построили, чтобы защитить морские ПОРТЫ от китайцев и от грабежа прибывавших кораблей Восточной державы Попа Ивана (до 1200 г.), потом перешедшей в руки Чингисхана (он убил Попа Ивана). Также она служила просто удобной и безопасной дорогой и по ней можно было попасть в Никанскую колонию (в Уссурийске и Владивостоке). Там тоже до сего времени остатки каменных стен сохранились. Также «Китайская Стена» защищала колонию от диких животных. Марко рассказывает о сильно расплодившихся львах (они в этих краях нарисованы на карте Келлера 1298-1590 г.). Люди ночевали только в домах, так как львы часто нападали на людей и «поедаху» их.

Исход Кифаиско и Никанска из Китая.

После сильнейшего землетрясения 17 в. (около 1678 г.) из этих колоний уходят колонисты, но не все. На карте показан их маршрут синими овалами и синими стрелками.

-Сначала они уходят в Нерчинск.

-Потом в Западную Сибирь. Они там так и названы «Кифаиско» на карте Келлера 1298 г. (п.148). Посмотрите на государя Китая и вы поймёте, что речь идёт не об этнических китайцах, а европейцах. Вот перед вами царь «кифаисок» с раздвоенной бородой Нигрор Китао, вероятно, это Чёрный Китао, так названный, потому что был происхождением с Негропонта-Чёрного моря, а не потому, что он чернокожий негр. И это не китайцы!

«Сказание о Словене и Русе» рассказывает об их древнем пути; когда-то племена Афета из Русской равнины пришли на Тихий океан, потом их потомок Скиф с Зарданом пришли с Охотского моря (Тихого океана) на Чёрное море и расселились; потом Негропонты-Черноморцы пришли на Амур и сорганизовали колонии Кифаиско и Никанска. И вот из-за природной катастрофы эти земли были покинуты большей частью поселенцами.

-Потом диаспора кифаисок приходит в Москву и Юрий Долгорукий отстраивает «Китай город». Для чего он приглашает мастеров итальянцев. Архитектура «Китай- города» должна совпасть с «Китайской стеной» в Китае. Вот оригинальная «Гранёная башня» и оригинальные стены Китай-города в Москве. В 1934 году «Китай город» снесли. Кому-то сильно неймётся от русской старины. Рядом с «Китай-городом» отстроили свой кремль «словено-русы» ИоАнов (Иванов). У их стен навершия в виде ласточкиных хвостов.

-Потом диаспора и отряды Кифаисок появляются в центре Италии по версии автора. Она называется Папской. Там Колизей. Посмотрите, в каком золотом наряде Папа, как у Великого Хана Кублая и Тохтамыша (п. 150), у него в руке «лилия» и венец с загнутыми лепестками.

Даже похожая крепость имеется в горах. Там жили специалисты по строительству крепостей. Вот в шароварах сидят уроженцы центральной Италии, похожие на донских казаков пластунов.

Зуавы итальянские

Нерчинск

Если на карте колония Кифаиско связана дорогой с Нерчинском, то надо внимательно присмотреться к этому Нерчинску.

Он стоит на реке Нерча. Топоним необъясним. Но есть похожий топоним река Нера в области («Тангут», карта Келлера) Якутии правый приток Индигирки у Марко Поло. Во Владимирской области имеется знаменитый храм Покрова на реке Нерли. В центре ИТАЛИИ протекает река Нера крупнейший приток Тибра. Типаж фото жителей Нерчинска должен передать типаж «кифаисок» и «никанских». Типаж нерчинцев в интернете отсутствует, «выскакивают» только безлюдные примечательные здания, но отмечено, что 86% населения русские. Вот их типаж остался в среде забайкальских казаков и на фото городских праздников.

«Соседние народы, в первую очередь буряты и тунгусы, признали подданство России и платили ясак. Служилые люди и казаки нередко брали в жены местных красавиц. Потомков от этих браков в Забайкалье называют гуранами». Вот они по улице идут.

Нерчинск «основан в 1653 году казаками сотника Петра Ивановича Бекетова под названием Нелюцкий (Нелюдский) острог. После сожжения людьми Гантимура был восстановлен в 1657 году енисейским воеводой Афанасием Пашковым под названием Нерчинский острог. Боярский сын П. Шульгин в 1677 году открыл месторождение АРГУНСКИХ серебряных руд, расположенных в 300 километрах от Нерчинска» (на реке Аргунь). «Петр Иванович Бекетов (около 1600 — не ранее 1671[3]) — русский землепроходец, основатель сибирских городов — Нерчинска, Олёкминска, Читы, Якутска». Вот его памятник в Якутске. Нерчинск должен быть древнее официально принятой даты 1653 года, так как он на карте Келлера в 1298 г. совпадает с нанесённым городом «Сторуита» на Шилке (см. белый круг слева). Как-никак это «ворота в Китай» с древности. «Во время Гражданской войны в 1920-1921 г.г.город был занят японскими интервентами», они «выкашивали» русское население, в Хабаровске улицы были завалены убитыми русскими и их боялись убирать.

Бекетов в Якутске

Древности Нерчинска.

Но нас интересует ДРЕВНОСТЬ. «Нерчинск был столицей Даурии и воротами в Китай». «Нерчинск одним из первых российских городов получил свой герб — одноглавого ОРЛА, держащего в когтях лук», наверное, от воинственных Кифаисок остался. От них должен остаться так называемый «Чингисов камень».

"Чингисов камень" - интересная стела с трудно-поддающимися расшифровки письменами предположительно на старомонгольском языке и у неё множество неясных переводов. Предположительно стела была воздвигнута на территории современного Нерчинско-Заводского района Забайкальского края в первой четверти 13 века. В настоящее время с 1936 года стела экспонируется в Государственном Эрмитаже в Петербурге». В комментариях о Чингисовои камне комментатор указывает на такой МОМЕНТ, на фото явно видно как стёрли старую надпись и между строками написали другую, якобы с именем Чингиса (Чингисов камень. Тайна надписи Память Даурии. Дзен). Так что это, вероятно, «подделка». Там не должно быть упоминания о Чингисе, так как его времена давно прошли (в 1206 г).

А ведь подобная стелла имеется в Уссурийске, стелла покоится на Черепахе. И на ней по логике должны быть перечислены управляющие этих областей на момент (17 века?), должна быть надпись типа «Управляющие этой земли следующие…». Такая Черепаха со стеллой должна быть и в Нерчинске. «У уссурийской реликвии есть "двоюродная сестра". Из Уссурийска в Хабаровск вывезена каменная черепаха, венчавшая в XII веке ГРОБНИЦУ чжурчжэньского (Джурки-Юрки, п.115, автор) полководца Эсыкуя. Об эмигрантке заботится хабаровский краеведческий музей имени Гродекова». Если Эсыкуй и есть один из династии Асов, а Асы-«знатнейшее русское колено словенов» (Македонский, п.99), то мы имеем реликвии не китайцев, а «кифаисков». Кифаиски-«русское колено», как и Эсыкуй.

Здание епархии Нерчинска чем-то напоминает дворец Кифаиска в колонии на карте Ремезова. В райне Нерчинска много каменных мегалитов, руин и причудливых скал - "Шивкинские столбы". Название происходило от одноименной деревни Шивки. В Нерчинском Успенском мужском монастыре отбывали ссылку протопоп Аввакум. Сейчас монастырь заброшен. У Нерчинска оказалась древняя и очень интересная история, но сейчас город зачах.

Заброшенный Нерчинский мужской монастырь

Камни Нерчинска

Эсыкуй

В УССУРИЙСКЕ ЛЕЖАЛ В ГРОБНИЦЕ можно сказать «наш человек»- Эсыкуй (из ВаньЯньского рода). И он не китаец, а просто «Ваня» рода Янов. Его ставка была в Фурдане (Иоурдане- Уссурийске). Он основатель империи Цзинь. На карте Келлера это империя Цин или Чина и, вероятно, значит «Белая». Это следует из надписи на карте Келлера «Цианганор» или «Белое озеро», там была ставка Попа Ивана. «Царство Манги и Цинъ или Чина разделено на девять регионов и подчиняется Великому Хаму. Эти области перешли к нему в год от спасения 1268» ( надпись на карте Келлера 1298 г., см. ниже карту) До Хама они подчинялись Попу Ивану-ЛЬВУ-Белому царю (автор). Жаль не осталось портрета Эсыкуя. Судя по фамилии Вань, он из рода Попа Ивана, Наяна (христиан) и имеет отношение к Нику из рода Аны (грекам или росам)-он из «царства НикАнска».

Имитация могилы Эсыкуя в музее Хабаровска

В Уссурийске имеются три кургана, являющиеся могилой Эсыкуя. Курганы раскопаны ещё в царское время, а артефакты вывезены в Уссурийск (черепаха), Хабаровск и Владивосток. «Резиденция князя Эсыкуя располагалась недалеко от современного Уссурийска. Рядом с ней был расположен некрополь, состоящий из ТРЁХ холмов. Экспозиция (во Владивостоке) частично воссоздаёт древнее захоронение князя Эсыкуя с «Аллеей духов». Погребальный комплекс включает в себя гробницу, каменные изваяния государственных чиновников, ЛЬВА (тотем Попа Ивана, автор), навершие СТЕЛЫ в виде ДРАКОНА, ворота в погребальный храм и артефакты из могилы. Это единственный сохранившийся в мире погребальный комплекс чжурчженьской знати». Блогером Абариным было выяснено, что Джурки это Юрки-Георгии (русские с Русской равнины происхождением от досимовских властителей). Из этой знати вышел Юрий Долгорукий-Джурка. Эсыкуй -предок Долгорукого. «Гранитные изваяния ВОИНОВ и ЛЬВА хранятся в Приморском государственном объединенном музее (г.Владивосток)". В интернете фото воинов и дракона мною не найдено. На фото из музея на воротах изображены КОНИ-символ скифов.

Этот Китай назван Индией у Марко Поло.

Китайцы тогда ещё не назывались китайцами. Их страну Марко Поло называет Индией. На карте Келлера на территории Китая в 1298 году Китайской стены нет или она стёрта при переиздании карты в 1590 г. или она просто не показана.

«На карте Келлера пойдём как Марко на восток от Бенгальского залива и сразу попадаем в область, где большими русскими буквами написано « Индия в былые времена называхуся Индия Ганг, а ныне Индостан». Эти восточные земли Марко Поло описывает как «Область Кангигу-на восток. Здесь свой царь, жители идолопоклонники. Платят дань Великому Хану. Царь у них сладолюбивый, добрых триста жён у него. Много здесь золота и дорогих пряностей, да море далеко и товары эти ничего не стоят. Много слонов, зверей, дичи. Едят мясо, рис и молоко. Вино из риса. Здешний народ мужчины и женщины разрисовывают тела иглою по всему телу. Рисуют львов, драконов, птиц . «От Кангигу до Бангала 30 дней». (п. 92, Путь3, Кангигу. Гл. CXXVII стр.145 (Китай).

Эта область (Китай) и должна быть Кангигу (Ганг). Она ограничена реками, на западе рекой Ганг, на севере современной рекой Амур, в устье она на карте Келлера названа «Ганга» (слева имеется ещё один Ганг Индии). В центре лежит город Bethle на совр. притоке Амура Суньхе. Город Bethle (Бетл) совпадает с современным китайским городом Цицикар, правее совр. город Харбин. Они были русскими городами, сейчас там Китай.

На современной карте эта область Кангигу совпадает с территорией современного Китая. Эта область- современная Китайская Маньчжурия (см. совр. карту Келлера). А вот остальная большая часть совр. Китая (с Пекином Кифаииски) у Келлера не показана (вырезана), изъяты центральные реки Китая Янцзы и Хуанхе. Оказывается, при Марко здесь живут странные люди с разрисованными драконами телами и лицами. Так сейчас разрисовывают себя «триады»-мафиозные группы в Китае. Великий хан Кублай подчинил эту землю в 1268 г. (надпись на карте Келлера выше). Река Амур в устье на современной карте резко повернула на 90 градусов русло и стала изливаться в Охотское море (белый пунктир).

На границе с Китаем (Индией) находилась Бангала (Бенгалия -Бангладеш), которую в современное время курировали англичане, они поставляли опиум в Китай. «Область Бангала на юг. В 1290 г. Великий Хан ещё не захватывал этой страны, но ЕГО ЛЮДИ УЖЕ БЫЛИ ТАМ. Тут свои цари и особенный их язык. Жители тут злые идолопоклонники. Область на ГРАНИЦЕ ИНДИИ. Много тут евнухов, отсюда их берут в соседние страны. Водятся тут быки со слона. Народ питается мясом, рисом и молоком. Много тут хлопку. Торговля тут большая». (61. Бангала. Гл. CXXV стр.145).

Заключение

Именно от этой древнейшей истории Богдоиска, Кифаиска и Никанска отрывают куски и отдают другим народам (китайцам, монголам, тюркам), «обнаруживая» у них «древние цивилизвции», а их славянские императоры превращаются в «китайских» императоров (Хуанди, Эсыкуй, Джурка).

Хуанди

Города Нерчинск, Уссурийск гораздо древнее, чем написано в википедии, так как были древними портами ещё во времена Попа Ивана (11 в), их в 1268 году подчинил Великий хан Кублай. В эти края в 18 в.в. стали возвращаться русские, переждав последствия от падения кометы 1312 г, повлекшую катастрофические разрушения городов и затопление берегов (см голубой и фиолетовый контур).

Ремезов

«Семен Ульянович Ремезов (1642–1720) — картограф, географ, художник, этнограф, архитектор, строитель единственного в Сибири каменного кремля в Тобольске, составитель первых сибирских атласов и многочисленных чертежей Сибири.

Трудам по картографии Сибири Ремезов посвятил несколько лет. Подробно ход его работ описан им самим в «Писании до ласкового читателя» (предисловии к «Чертежной книге Сибири»). К сожалению, из них сохранилась только одна, относящаяся к 1701 году. В этом году Ремезов, при помощи своих сыновей, составил на 23-х листах «Чертежную книгу Сибири». Этот атлас с предисловием к нему самого автора был издан Археографической комиссией в 1882 г. в Санкт-Петербурге». Что имеем не храним, потерявши плачем.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

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121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

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127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

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138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

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144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

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147. «Скифская история» Лызлова о древности Украины. Ч.4. 09. 03.2025 (nekto).

148. Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и реке Лена в «Скифской истории» Лызлова. Часть 5. 22. 03.2025 (nekto).

149. Древнейшие цари Руси в «Скифской истории» Лызлова. Царь Вокса и река Ока. Часть 6. 03. 04.2025, автор (nekto).

150. Портреты Великих. Ч.1. Великий Хан Хубилай. Портрет Тохтамыша. Версии. 09. 04.2025.

151. «Великая Китайская стена» защищала колонистов от китайцев на карте Ремезова 15. 04.2025, автор Тонких Галина (nekto).