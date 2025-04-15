Современные технологии должны стоять на страже Русского мира
Выступление кандидата философских наук Анатолия Черняева на Мировоззренческом форуме движения «Русская Мечта». Тема форума: «Идеология Русской Мечты – образ будущего – Священный Труд».
Комментарий редакцииОсновные тезисы лекции
1. Исторически Россия проходила через несколько этапов мобилизации и модернизации:
- Петровские реформы
- Сталинская индустриализация 1930-х годов
- Послевоенная гонка вооружений с США
2. Каждый этап модернизации имел свои побочные эффекты:
- Петровские реформы породили русскую интеллигенцию, которая впоследствии привела к революции 1917 года
- Индустриализация создала научную элиту, часть которой имела диссидентские настроения (пример академика Сахарова)
3. Сейчас Россия находится в ситуации нового исторического выбора, связанного с освоением высоких технологий, особенно искусственного интеллекта (ИИ)
4. Искусственный интеллект представляет собой "обоюдоострое оружие":
- Необходим для развития страны, особенно учитывая демографическую ситуацию и огромные территории
- Несет экзистенциальные угрозы: дегуманизацию, манипулирование, подавление интеллектуальной сферы человека
5. Новые города в Сибири, на Дальнем Востоке и Севере будут построены с использованием автоматизированных технологий и роботизированных комплексов
6. Существует опасность заимствования западных этических принципов регулирования ИИ:
- Рекомендации UNESCO основаны на постулатах западного неолиберализма
- Международные организации служат интересам глобальных гегемонов и транснациональных корпораций
7. Для сохранения суверенитета России необходимо:
- Самостоятельно развивать и контролировать технологии ИИ
- Обеспечивать собственную этическую и мировоззренческую основу для этих технологий
Вывод
Лекция подчеркивает необходимость технологического развития России в сфере искусственного интеллекта с учетом исторических уроков прошлых модернизаций. Автор утверждает, что для сохранения суверенитета страны недостаточно просто внедрять новые технологии — необходимо развивать собственные этические рамки их использования, а не заимствовать западные подходы, которые могут служить инструментом подрыва государственности. Центральная мысль выступления заключается в том, что технологическое развитие должно опираться на мировоззренческий суверенитет, что позволит избежать ошибок предыдущих этапов модернизации, когда технологический прогресс сопровождался идеологическими противоречиями.
Редактор: brahman
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