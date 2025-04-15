Полеты на Луну во сне или наяву
Полеты на Луну во сне или наяву
Комментарий редакцииТезисы лекции:
1. Сомнения в реальности американских полётов на Луну:
- Автор выражает скептицизм относительно официальной версии программы «Аполлон», утверждая, что полёты могли быть фальсифицированы.
- Указывает на отсутствие детальных доказательств, подобных чертежам братьев Райт, для подтверждения полётов.
2. Проблемы с программой «Аполлон»:
- Первые шесть полётов «Аполлона» были беспилотными, из них только четыре признаны полностью успешными.
- Во время подготовки к пилотируемому полёту «Аполлон-1» (1967) произошёл пожар, в котором погибли астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи.
- Испытания ракеты «Сатурн-5» для «Аполлона-6» провалились: из пяти двигателей работали только три, а третья ступень распалась.
3. Авантюрное решение НАСА:
- Несмотря на неудачи, НАСА приняла решение отправить пилотируемый экипаж на «Сатурне-5» без дополнительных беспилотных испытаний, что автор называет авантюрой.
- Утверждается, что астронавты либо должны были осознавать опасность, либо быть уверенными в отсутствии реального полёта.
4. Несчастные случаи с астронавтами:
- В 1964–1967 годах в отряде астронавтов НАСА произошло множество смертельных инцидентов (14 человек, включая 11 астронавтов и 3 гражданских лица).
- Упоминаются авиакатастрофы (например, Т-38), автокатастрофы и пожар на «Аполлоне-1». Автор предполагает, что эти случаи могли быть связаны с устранением несогласных с фальсификацией.
- Особое внимание уделено гибели инспектора Томаса Берона, критиковавшего «Аполлон», и его семьи в 1967 году после доклада в Конгрессе.
5. Критика Гриссома и пожар на «Аполлоне-1»:
- Астронавт Вирджил Гриссом открыто критиковал качество корабля «Аполлон», называя его непригодным.
- Пожар на «Аполлоне-1» автор считает подстроенным, указывая на странности: люк, открывающийся внутрь, отсутствие огнетушителей, воспламеняющиеся материалы и промасленную ветошь под креслом Гриссома.
6. Политические убийства в США:
- Упоминаются убийства Джона Кеннеди (1963) и Роберта Кеннеди (1968) как примеры устранения неугодных фигур, что, по мнению автора, могло быть применено и к астронавтам.
- Утверждается, что в США возможны ликвидации по политическим мотивам, несмотря на имидж демократической страны.
7. Проблемы со здоровьем астронавтов:
- В полётах «Аполлонов» фиксировались случаи заболеваний (простуды, грипп, травмы), что кажется нелогичным при строгом медицинском отборе.
- Автор предполагает, что болезни могли быть предлогом для ограничения общения с прессой и сокрытия деталей полётов.
8. Отсутствие празднований 50-летия высадки:
- Автор отмечает, что в 2019 году (50 лет со дня предполагаемой высадки на Луну) в США не было масштабных празднований, что, по его мнению, косвенно указывает на фальсификацию.
9. Программа «Джемини» как подготовка к афере:
- Утверждается, что полёты «Джемини» (1964–1966) были репетицией фальсификации, так как ракеты не могли вывести корабли на орбиту, а успехи создавались СМИ.
10. Моральный аспект:
- Автор задаётся вопросом, как астронавты, техники и политики могли участвовать в обмане, предполагая, что несогласные устранялись.
Вывод:
Лекция представляет собой конспирологическую теорию, утверждающую, что американские полёты на Луну по программе «Аполлон» были фальсификацией. Автор опирается на технические неудачи, несчастные случаи с астронавтами, критику программы со стороны отдельных лиц (Гриссом, Берон), политический контекст США и странности с медицинским состоянием астронавтов. Основной аргумент — отсутствие убедительных доказательств полётов и подозрительные обстоятельства, связанные с программой. Однако текст не предоставляет прямых доказательств фальсификации, а выводы строятся на предположениях, косвенных фактах и эмоциональных оценках. Скептический подход автора игнорирует официальные документы, свидетельства и материальные артефакты программы «Аполлон», что делает его позицию односторонней и требующей критической проверки.
Редактор: brahman