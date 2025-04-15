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Гагарин: в кино СССР и РФ | 2 примера фильма здорового человека

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12 апреля – День Космонавтики. День человеческого гения, торжества науки над архаичными представлениями человека о небе. И сегодня мы говорим о фильмах по теме биографии первого космонавта – Юрия Гагарина. Что я рекомендую посмотреть из советско-российского и почему?

Тайм-коды:

00:00 – 03:24 День космонавтики

03:25 – 08:50 “Так начиналась легенда” – фильм о детстве Гагарина

08:51 – 09:50 Идеологический посыл советского фильма

09:51 – 11:40 Фильм “Гагарин: Первый в космосе” – начало обсуждения

11:41 – 13:21 Каким показан Гагарин в современном фильме?

13:22 – 15:05 Образы ученых и ответственных за космическую программу

15:06 – 16:06 Как показана позиция партии по поводу космической гонки

16:07 – 17:13 “Картинка” в фильме – повод для критики?

17:14 – 20:21 “Минусы будут?” – несколько слов о том, что не очень понравилось

20:22 – 24:28 Заключение

Комментарий редакции

Тезисы лекции:
1. Историческое значение полёта Гагарина:
- 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полёт, длившийся 108 минут.
- Дата получила название День космонавтики в СССР, а в 2011 году ООН провозгласила её Международным днём полёта человека в космос.
- Полёт стал символом человеческого гения, прорыва в науке и технике, преодоления границ.

2. Культурное осмысление события:
- Полёт Гагарина вдохновил кинематографистов разных стран, в том числе в СССР и России.
- Лектор предлагает рассмотреть два фильма: «Так начиналась легенда» (1976) и «Гагарин. Первый в космосе» (2013), оценивая их правдивость и художественную ценность.

3. Фильм «Так начиналась легенда» (1976):
- Режиссёр: Борис Григорьев. Главные роли: Олег Орлов (Юрий Гагарин), Лариса Лужина (мать), Георгий Бурков (отец).
- Фокус на детстве Гагарина, его становлении в условиях войны, оккупации, голода.
- Показаны стойкость, мужество, коллективизм, сформировавшие личность Гагарина.
- Основано на книге Нагибина и консультациях с матерью Гагарина, Анной Тимофеевной, и космонавтом Алексеем Леоновым.
- Фильм рассчитан на юного зрителя, но не исключительно детский.
- Несмотря на скромный прокатный успех, ценен как идеологическое произведение, показывающее Гагарина как реального человека.
- Рекомендуется для семейного просмотра (длительность: 1 час 6 минут).

4. Фильм «Гагарин. Первый в космосе» (2013):
- Историческая драма, сосредоточенная на дне запуска (12 апреля 1961 года) с флешбэками о жизни Гагарина.
- Гагарин изображён как смелый, честный, искренний коллективист, без эгоизма и религиозных акцентов.
- Позитивно показаны учёные и советское общество, их сопереживание и радость от успеха.
- Плюсы: хорошая атмосфера, скромный визуал (бюджет 298 млн руб.), акцент на коллективной цели.
- Минусы: рваный сюжет, схематичное раскрытие персонажей, недостаточная глубина исторического контекста, стереотипный образ партийной номенклатуры.
- Не шедевр, но приемлемое кино для разового просмотра.

5. Космическая гонка и её значение:
- Космическая гонка между СССР и США была частью холодной войны, отражением идеологического противостояния.
- СССР видел космос как общее достояние человечества, в отличие от капиталистического подхода, ориентированного на конкуренцию.
- Достижения СССР: первый спутник, первый человек в космосе, первая орбитальная станция («Мир»).
- Сегодня космос стал ареной коммерции (SpaceX, Blue Origin и др.), где приоритет — прибыль, а не романтика и наука.

6. Современный взгляд на космос:
- Романтика первых полётов уступила прагматизму: космический туризм, добыча ресурсов, военные технологии.
- Космос теряет образ символа прогресса, превращаясь в рынок, доступный богатым.
- Лектор призывает вернуть идею космоса как вызова для науки и человечества, а не коммерческой арены.

7. Призыв к зрителям:
- Рекомендация посмотреть упомянутые фильмы в День космонавтики.
- Призыв делиться любимыми фильмами о космосе и Гагарине.
- Поздравление с Днём космонавтики и пожелание новых научных прорывов.

Вывод:
 Лекция посвящена значению полёта Юрия Гагарина и его отражению в советском и российском кинематографе через анализ двух фильмов: «Так начиналась легенда» (1976) и «Гагарин. Первый в космосе» (2013). Первый фильм душевно раскрывает детство Гагарина и его становление, второй — акцентирует день запуска, но страдает от схематичности. Оба фильма, несмотря на недостатки, передают величие события и личность Гагарина как символа эпохи. Лектор подчёркивает, что космическая гонка была не только научным, но и идеологическим соревнованием, и выражает сожаление о коммерциализации космоса сегодня. Призывая вдохновляться Днём космонавтики, лекция напоминает о необходимости мечтать о великих открытиях, а не о прибыли.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SywwrWUl1zI
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