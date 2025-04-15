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Атомная сверхзвуковая. Россия построила «Циркониевую тень»

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В России спущен на воду первый штатный подводный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — АПЛ проекта «Ясень-М» «Пермь». Что это значит? Почему, вообще, ракета получила именно такое название? Где в России добывают металл цирконий, и почему за него обостряется мировая конкуренция? Об этом, а также о подвиге недели расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска
1. В России спущена на воду первая штатная подводная лодка проекта "Ясень-М" - АПЛ "Пермь", которая специально спроектирована для размещения гиперзвуковых ракет "Циркон".

2. На сегодняшний день в составе ВМФ России находятся пять многоцелевых АПЛ проектов 885 и 885М: "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск".

3. 3 декабря 2024 года Россия продемонстрировала возможности ракеты "Циркон" во время военно-морских учений в Средиземном море.

4. Название ракеты "Циркон" связано с металлом цирконием, который обладает высокой твёрдостью, тугоплавкостью и стойкостью к коррозии.

5. Цирконий имеет стратегическое значение для атомной промышленности, используется в оболочках твэлов ядерных реакторов благодаря своей нейтронной прозрачности.

6. Крупнейшие месторождения циркония находятся в Австралии, ЮАР, России и Китае. В России основные месторождения: Ковдорское в Мурманской области и Туганское в Томской области.

7. Полным циклом производства циркониевых изделий обладают только Россия, США, Канада, Франция, Китай и Япония.

8. В Мурманской области запускается новый проект по освоению месторождений циркон-бадделеитовых руд, где будут добывать не только цирконий, но и редкоземельные металлы.

9. В ответ на пошлины Трампа Китай ввёл контроль над экспортом тяжёлых редкоземельных металлов, что затруднит для США производство высокотехнологичной продукции.

10. В разделе о героях рассказывается о подвиге фельдшера Станислава Коневца, который в тяжелых погодных условиях спас пациента с разрывом кишечника, самостоятельно доставив его на вездеходе в ближайший населенный пункт.

Вывод
Выпуск демонстрирует акцент на военно-промышленные достижения России, особенно в контексте создания современных подводных лодок и гиперзвукового оружия. Подчёркивается значимость стратегических ресурсов, в частности циркония, для обеспечения обороноспособности и технологической независимости страны. Материал формирует представление о России как о державе, обладающей передовыми военными технологиями и необходимыми ресурсами для их производства. Завершающий рассказ о подвиге фельдшера подчёркивает ценности самоотверженности и патриотизма в повседневной жизни. Общая тональность выпуска - патриотическая, с акцентом на технологическом и ресурсном превосходстве России в стратегически важных областях.

Редактор: brahman

Источник: https://rutube.ru/video/7859f97aca5719078d0e85cefcf8c9ed/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1970 1658
    Valeriy Bondarik час назад

      …#…PriveTT…#…

      Достижения России в РАЗНОМ – БЕССПОРНЫЕ!
      * То,ЧТО делает(ся)Россия – Впечатляет!
      …в-тоже-время: ЕСТЬ и “ИНОЕ” – о-чём КАЖДЫЙ знает…

      ~~~ Ныне в России…~~~

      _ЧТО происходит В России – КАЖДЫЙ понимает!
      Россия,ПОВСЕМЕСТНО – ВЫМИРАЕТ…
      Ежедневно МАССА – людей умирает…
      И там’ошняя “власть” – этому способствует…
      * Там НЕ власть а – ПОЛИТ-”МАСТЬ”(“едроССня”)…

      _Социум ДЕМОРАЛИЗУЕТСЯ и РАЗОРЯЕТСЯ!
      Россия – ЛОЖЬЮ религиозной “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!
      В религиозную ZОНУ – Россия превращается…
      Социум ОСОЗНАННО – там оБОЛВАНивается…
      * а Русский Народ – УТИЛИЗИРУЕТСЯ…

      _РАЗГУЛ КОРРУПЦИИ – по ВСЕЙ стране!
      Обычная “жизнь” – в БАНДИТСКОМ тумане…
      Слёзы “ЖИВУЩИХ” – чуть-ли не В каждом окне…
      Страна “ищет” выход – В СТАКАНЕ…
      * ПОВСЕМЕСТНО – МНОГО ПЬЮТ и – ВЫМИРАЮТ…

      _Полит~олигархат – ныне в РФ правящие…
      Именно “ОНИ” – для Руси – ВРАГИ настоящие!
      Именно “ОНИ” – Русь Р А З Р У Ш А Ю Щ И Е!
      Именно “ОНИ” – Русь приХВАТизироваВШИе…
      * “ОНИ” Русь – ПОГОСТАМИ “обеспечивающие”…

      _В России – НУЖНО “власть”(=”МАСТЬ”)менять!
      Ныне правящИХ – от власти ОТСТРАНЯТЬ!
      Против “НИХ” – по Законам – Дела возбуждать!
      В России Пора – С М Е Р Ш Возвращать…
      * В России Пора – Власть – Русским ВОЗВРАЩАТЬ!

      _Россия НУЖДАЕТСЯ – в Русской Власти!
      Нуждается в Освобождении – от НЫНЕшней напасти!
      а НЫНЕ там ВО-ВЛАСТИ – К Л А Н Ы и “МАСТИ”…
      Слишком МНОГО во-власти – ЧУЖОЙ НЕЧИСТИ…
      * Только Русская Власть – сМОЖЕТ Русь Спасти!!!(50-16)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      “ПАРАНЖИ”=НИКi снимайте И – говорить начинайте…

      – Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 15-4-25

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