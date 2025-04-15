Атомная сверхзвуковая. Россия построила «Циркониевую тень»
В России спущен на воду первый штатный подводный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — АПЛ проекта «Ясень-М» «Пермь». Что это значит? Почему, вообще, ракета получила именно такое название? Где в России добывают металл цирконий, и почему за него обостряется мировая конкуренция? Об этом, а также о подвиге недели расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
Комментарий редакцииОсновные тезисы выпуска
1. В России спущена на воду первая штатная подводная лодка проекта "Ясень-М" - АПЛ "Пермь", которая специально спроектирована для размещения гиперзвуковых ракет "Циркон".
2. На сегодняшний день в составе ВМФ России находятся пять многоцелевых АПЛ проектов 885 и 885М: "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск".
3. 3 декабря 2024 года Россия продемонстрировала возможности ракеты "Циркон" во время военно-морских учений в Средиземном море.
4. Название ракеты "Циркон" связано с металлом цирконием, который обладает высокой твёрдостью, тугоплавкостью и стойкостью к коррозии.
5. Цирконий имеет стратегическое значение для атомной промышленности, используется в оболочках твэлов ядерных реакторов благодаря своей нейтронной прозрачности.
6. Крупнейшие месторождения циркония находятся в Австралии, ЮАР, России и Китае. В России основные месторождения: Ковдорское в Мурманской области и Туганское в Томской области.
7. Полным циклом производства циркониевых изделий обладают только Россия, США, Канада, Франция, Китай и Япония.
8. В Мурманской области запускается новый проект по освоению месторождений циркон-бадделеитовых руд, где будут добывать не только цирконий, но и редкоземельные металлы.
9. В ответ на пошлины Трампа Китай ввёл контроль над экспортом тяжёлых редкоземельных металлов, что затруднит для США производство высокотехнологичной продукции.
10. В разделе о героях рассказывается о подвиге фельдшера Станислава Коневца, который в тяжелых погодных условиях спас пациента с разрывом кишечника, самостоятельно доставив его на вездеходе в ближайший населенный пункт.
Вывод
Выпуск демонстрирует акцент на военно-промышленные достижения России, особенно в контексте создания современных подводных лодок и гиперзвукового оружия. Подчёркивается значимость стратегических ресурсов, в частности циркония, для обеспечения обороноспособности и технологической независимости страны. Материал формирует представление о России как о державе, обладающей передовыми военными технологиями и необходимыми ресурсами для их производства. Завершающий рассказ о подвиге фельдшера подчёркивает ценности самоотверженности и патриотизма в повседневной жизни. Общая тональность выпуска - патриотическая, с акцентом на технологическом и ресурсном превосходстве России в стратегически важных областях.
Редактор: brahman
…#…PriveTT…#…
Достижения России в РАЗНОМ – БЕССПОРНЫЕ!
* То,ЧТО делает(ся)Россия – Впечатляет!
…в-тоже-время: ЕСТЬ и “ИНОЕ” – о-чём КАЖДЫЙ знает…
~~~ Ныне в России…~~~
_ЧТО происходит В России – КАЖДЫЙ понимает!
Россия,ПОВСЕМЕСТНО – ВЫМИРАЕТ…
Ежедневно МАССА – людей умирает…
И там’ошняя “власть” – этому способствует…
* Там НЕ власть а – ПОЛИТ-”МАСТЬ”(“едроССня”)…
_Социум ДЕМОРАЛИЗУЕТСЯ и РАЗОРЯЕТСЯ!
Россия – ЛОЖЬЮ религиозной “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!
В религиозную ZОНУ – Россия превращается…
Социум ОСОЗНАННО – там оБОЛВАНивается…
* а Русский Народ – УТИЛИЗИРУЕТСЯ…
_РАЗГУЛ КОРРУПЦИИ – по ВСЕЙ стране!
Обычная “жизнь” – в БАНДИТСКОМ тумане…
Слёзы “ЖИВУЩИХ” – чуть-ли не В каждом окне…
Страна “ищет” выход – В СТАКАНЕ…
* ПОВСЕМЕСТНО – МНОГО ПЬЮТ и – ВЫМИРАЮТ…
_Полит~олигархат – ныне в РФ правящие…
Именно “ОНИ” – для Руси – ВРАГИ настоящие!
Именно “ОНИ” – Русь Р А З Р У Ш А Ю Щ И Е!
Именно “ОНИ” – Русь приХВАТизироваВШИе…
* “ОНИ” Русь – ПОГОСТАМИ “обеспечивающие”…
_В России – НУЖНО “власть”(=”МАСТЬ”)менять!
Ныне правящИХ – от власти ОТСТРАНЯТЬ!
Против “НИХ” – по Законам – Дела возбуждать!
В России Пора – С М Е Р Ш Возвращать…
* В России Пора – Власть – Русским ВОЗВРАЩАТЬ!
_Россия НУЖДАЕТСЯ – в Русской Власти!
Нуждается в Освобождении – от НЫНЕшней напасти!
а НЫНЕ там ВО-ВЛАСТИ – К Л А Н Ы и “МАСТИ”…
Слишком МНОГО во-власти – ЧУЖОЙ НЕЧИСТИ…
* Только Русская Власть – сМОЖЕТ Русь Спасти!!!(50-16)
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“ПАРАНЖИ”=НИКi снимайте И – говорить начинайте…
– Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 15-4-25