Александр Балтин: Фонвизин
1
Точность образа определяется уровнем жизни, наполняющей его, и тем ощущением реальности, какое исходит от предложенных персонажей, их суммы, организующей пьесу.
Сколько сонных, ленивых Митрофанушек окружает нас!
Будто недра классической пьесы раскрываются на реальность, не меняя её ничем, но демонстрируя ей её недостатки.
…опечатки огромного текста неизвестного автора.
Вы не знакомы с учителями Митрофанушки?
Учитель – штучный товар; коли были в вашей жизни яркие – значит, повезло, и этот вариант везения вполне может определить уровень вашего существования в реальности; но все почти, увы, сталкивались с Цифиркиным и Вральманом.
Сочный язык пьесы!
Сумма достоинств, лишающие её возможности умереть…
2
Вольнодумство; Вольтер и Гельвеций, освещающие тропы мысли; Фонвизин становится постоянным участником кружка, собиравшегося в доме князя Козловского; литературные занятия оказывают ему помощь в служебной карьере, а перевод трагедии Вольтера обращает на себя внимание знатоков.
…наконец, Франция становится реальностью: письма Фонвизина оттуда носят ярко выраженный социально-экономический характер; а встреча с Франклиным в Париже имеет, вероятнее всего, литературное продолжение: образ Стародума в знаменитой комедии.
Митрофанушка зрел – медленно, как тесто, чья сатирическая масса обещала великолепные пироги.
Митрофанушка зрел, набирая сил у окрестных недорослей, так обильно представленным по русским городам и весям.
Великолепная весёлость сочетается с остро отточенным карандашом сатиры, и многие реплики пьесы уходят в вечное странствие по умам, не говоря – персонажи начинают жить среди людей из плоти и крови.
Повезло тому, кто встретил превосходных учителей: ведь во многом они определяют жизнь вашу, ту, которая ждёт, ту, какая получится…
А встречаются всё больше Вральманы…
Великолепная весёлость…
Пушкин, так ценивший её, находил общее у Гоголя и Фонвизина.
Екатерине не нравились сочинения Дениса Ивановича: пятитомное собрание сочинений было запрещено издавать.
Жизнь была сильно омрачена болезнью – но ничто не омрачит торжество главной пьесы классика, не считающейся со временем, не знающей ничего про смерть и Лету.
3
Поди, оспорь уют бытия Митрофанушки: ведь сладко – жизнь продремать в тепле.
…Фонвизин дал первый перл российской драматургии: подходящий ко всем временам, несмотря на крутую смену внешнего исторического антуража, и все изменения, трогающие постоянно пейзаж духовный.
Словесная мощь Фонвизина великолепна: какими гроздьями бытовых речений, переплетённых сатирой, расходятся реплики!
Будет ли польза от учёбы?
Но… чему могут научить носящие фамилии Вральман и Цифиркин?
…комизм «Бригадира» проистекает из разнообразия любовных коллизий, сплетаемых в тугие узлы обстоятельств пьесы, не получившей такого распространения, как ядом сатиры сочащаяся история Митрофанушки.
Любовный напиток вечно выпивается не теми – Иванушка не любит Софью, жена советника мила ему, а Софья, предназначенная Иванушке, равнодушна к нему, поскольку бедный Добролюбов желанен.
Извечность конфликта, жёстко прописанная виртуозными репликами…
А Митрофанушка снова объелся, и не в силах отличить прилагательное от существительного, странно угадав суть первого: к чему-то приложено…
Митрофанушка – между прочим – выражает древне-дремучее, живущее в человеке: когда б не необходимость добывать еду, плюс кнуты любопытства и долга – дремал бы себе и дремал…
Митрофанушке не надо добывать еду, и любопытства нет.
Он вечен, вечен – как вечна великолепная игра фонвизинских словес.
Александр Балтин
Комментарий редакцииТезисы статьи "Фонвизин: к 280-летию со дня рождения"
1. О художественной точности комедии "Недоросль"
- Персонажи пьесы (Митрофанушка, Цифиркин, Вральман) сохраняют актуальность через века
- Комедия демонстрирует обществу его собственные недостатки
- Яркий, сочный язык пьесы обеспечил ей долгую жизнь
2. Биографические аспекты
- Фонвизин был вольнодумцем, находился под влиянием Вольтера и Гельвеция
- Посещал литературный кружок князя Козловского
- Путешествовал по Франции, писал письма с социально-экономическими наблюдениями
- Встреча с Франклином в Париже, возможно, повлияла на создание образа Стародума
- Екатерина II не одобряла его сочинения, запретила издание пятитомного собрания
3. Художественные особенности творчества
- Сочетание "великолепной весёлости" с острой сатирой
- Многие реплики из пьесы стали крылатыми выражениями
- Пушкин находил общее между Гоголем и Фонвизиным
- "Бригадир" построен на сложных любовных коллизиях, но не получил такой известности как "Недоросль"
4. Философский подтекст образа Митрофанушки
- Образ выражает вечное начало в человеке: стремление к покою, бездействию
- Лень и нежелание познавать мир как извечные человеческие черты
- Митрофанушка как архетипический персонаж, встречающийся во все времена
Вывод
Статья А. Балтина раскрывает непреходящую ценность творчества Д.И. Фонвизина, особенно его комедии "Недоросль". Автор подчеркивает удивительную современность персонажей Фонвизина, которые продолжают существовать в разных эпохах, несмотря на изменения внешних обстоятельств. Особое внимание уделяется языковому мастерству драматурга и социальной остроте его произведений. Образ Митрофанушки рассматривается не только как сатирический портрет необразованного дворянина XVIII века, но и как воплощение вечных человеческих пороков – лени, невежества и самодовольства. Балтин указывает на философский подтекст творчества Фонвизина, его способность обнажать глубинные проблемы человеческой природы. Таким образом, наследие Фонвизина представлено как непреходящая ценность русской литературы, сохраняющая актуальность и значимость для современного читателя и зрителя.
Редактор: brahman