Захар Прилепин @zakharprilepin

Трамп подписал указ о продлении на один год пакета санкций против России, который был введён Байденом. Об этом говорится в уведомлении Федерального реестра США.

Это, собственно, всё, что надо понимать на сегодняшний момент про «нашего друга Трампа», помимо того, что он продолжает вооружать Украину и поставлять им разведданные, чтобы они убивали русских.

…Я не ожидаю, что стремительно поумнеет наша трампофильская публика, в том числе ряд местных ярко правых лидеров, долгое время откровенно славословивших Трампа. У них работа другая.

Но я думаю иногда: у искренних симпатизантов наших, трампофильствующих праваков, вообще есть критическое мышление? Или они как либеральная массовка? В смысле, будут слушать своих гуру, вопреки здравому смыслу? Вопреки здравому смыслу, в своём неистовом якобы р-р-р-р-русском патриотизме так и будут продолжать стремиться в «белую христианскую Европу» (убивающую нас) — прочь от Глобального Юга, протягивающего нам руку дружбы?

Напоминаю, кто к нам едет на 9 Мая.

Председатель коммунистической КНР Си Цзиньпин.

Президент управляемой социалистами Бразилии — их социалистический лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

Президент коммунистической Кубы Мигель Диас-Канель.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

Президент социалистической Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

Президент социалистической Венесуэлы Николас Мадуро.

Наш самый социалистический на постсоветском пространстве батька Лукашенко и другие лидеры бывших республик СССР, сербы, палестинцы, индийский лидер Моди — сам правый политик (притом что Индия остаётся официально соцреспубликой) и, наконец, Фицо из Словакии, глава страны и председатель партии «Курс — социальная демократия» (главная левоцентристская партия Словакии).

То есть к нам не едут прекрасные «пр-р-р-равые белые христианские европейские лидеры» — всякие там поляки, немцы, итальянцы, испанцы, даже Орбан к нам не едет. К нам не едет пр-р-р-р-равый Милей и все прочие латиноамериканские праваки — в отличие от Кубы, Бразилии и Венесуэлы, которые, повторяю, к нам едут и нас зримо поддерживают с самого начала СВО.

И что? Мы? Слышим? В итоге? От наших ярко националистических политологов и трибунов?

В итоге мы от них слышим: «Леваки мешают нам жить, Трамп вот-вот одумается и спасёт нас. Вывод: курс — направо!»

И ещё какую-нибудь милую чепуху типа: «Неважно, кто к нам едет, у нас своя голова на плечах».

У вас? Голова? На плечах?

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Специально для RT.

