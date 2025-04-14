НА ЛЕВО-ПРАВО РАССЧИТАЙСЯ
Захар Прилепин @zakharprilepin
Трамп подписал указ о продлении на один год пакета санкций против России, который был введён Байденом. Об этом говорится в уведомлении Федерального реестра США.
Это, собственно, всё, что надо понимать на сегодняшний момент про «нашего друга Трампа», помимо того, что он продолжает вооружать Украину и поставлять им разведданные, чтобы они убивали русских.
…Я не ожидаю, что стремительно поумнеет наша трампофильская публика, в том числе ряд местных ярко правых лидеров, долгое время откровенно славословивших Трампа. У них работа другая.
Но я думаю иногда: у искренних симпатизантов наших, трампофильствующих праваков, вообще есть критическое мышление? Или они как либеральная массовка? В смысле, будут слушать своих гуру, вопреки здравому смыслу? Вопреки здравому смыслу, в своём неистовом якобы р-р-р-р-русском патриотизме так и будут продолжать стремиться в «белую христианскую Европу» (убивающую нас) — прочь от Глобального Юга, протягивающего нам руку дружбы?
Напоминаю, кто к нам едет на 9 Мая.
Председатель коммунистической КНР Си Цзиньпин.
Президент управляемой социалистами Бразилии — их социалистический лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент коммунистической Кубы Мигель Диас-Канель.
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.
Президент социалистической Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.
Президент социалистической Венесуэлы Николас Мадуро.
Наш самый социалистический на постсоветском пространстве батька Лукашенко и другие лидеры бывших республик СССР, сербы, палестинцы, индийский лидер Моди — сам правый политик (притом что Индия остаётся официально соцреспубликой) и, наконец, Фицо из Словакии, глава страны и председатель партии «Курс — социальная демократия» (главная левоцентристская партия Словакии).
То есть к нам не едут прекрасные «пр-р-р-равые белые христианские европейские лидеры» — всякие там поляки, немцы, итальянцы, испанцы, даже Орбан к нам не едет. К нам не едет пр-р-р-р-равый Милей и все прочие латиноамериканские праваки — в отличие от Кубы, Бразилии и Венесуэлы, которые, повторяю, к нам едут и нас зримо поддерживают с самого начала СВО.
И что? Мы? Слышим? В итоге? От наших ярко националистических политологов и трибунов?
В итоге мы от них слышим: «Леваки мешают нам жить, Трамп вот-вот одумается и спасёт нас. Вывод: курс — направо!»
И ещё какую-нибудь милую чепуху типа: «Неважно, кто к нам едет, у нас своя голова на плечах».
У вас? Голова? На плечах?
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Специально для RT.
Комментарий редакцииТезисы статьи:
1. Продление санкций Трампом: Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введённые ранее Байденом, что противоречит ожиданиям его российских сторонников.
2. Поддержка Украины: Трамп продолжает поставлять Украине оружие и разведданные, что способствует убийству русских.
3. Критика "трампофилов": Автор осуждает российских сторонников Трампа, особенно правых националистов, за отсутствие критического мышления и слепую веру в западных лидеров.
4. Контраст с Глобальным Югом: В отличие от западных "правых христианских" лидеров, к России на 9 Мая приезжают лидеры социалистических и коммунистических стран (Китай, Куба, Венесуэла, Бразилия и др.), а также представители Индии, Словакии, Белоруссии и других.
5. Отсутствие западных правых: Ни один из западных правых лидеров (например, Орбан, Милей, лидеры Польши, Германии, Италии) не поддерживает Россию, в отличие от социалистических стран.
6. Ирония над националистами: Автор высмеивает российских националистов, которые продолжают выступать против "леваков" и верят в спасение со стороны Запада, игнорируя поддержку Глобального Юга.
Вывод:
Захар Прилепин выражает разочарование в российских правых националистах, которые продолжают поддерживать западных лидеров, таких как Трамп, несмотря на их антироссийскую политику. Он подчёркивает, что реальная поддержка России исходит от социалистических стран Глобального Юга, а не от западных правых, и призывает к пересмотру идеологических ориентиров в сторону тех, кто действительно проявляет дружелюбие к России. Автор считает, что слепая вера в Запад и отсутствие критического мышления у части патриотической публики мешают осознанию геополитической реальности.
Редактор: brahman