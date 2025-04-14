Главная » Видео, История, Наука, Невероятное в мире

Космическая гонка История свершений и фальсификаций

0 0

Космическая гонка История свершений и фальсификаций

Комментарий редакции

Тезисы лекции:
1. Космическая гонка как интернациональный праздник:
- День космонавтики отмечается как достижение всего советского народа, сравнимое с победой в Великой Отечественной войне.
- Космос объединял людей из разных республик СССР, работавших на равных ради общей цели.

2. Достижения СССР в космосе:
- Через 16 лет после ВОВ СССР отправил человека в космос (Юрий Гагарин, 12 апреля 1961 года), что стало победой в космической гонке.
- Первый спутник Земли (Спутник-1, 4 октября 1957 года), запуск собаки Лайки (Спутник-2, 3 ноября 1957 года), фотографирование обратной стороны Луны (Луна-3, 4 октября 1959 года).
- Развитие ракетной техники началось с создания Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ) в 1933 году.
- Изобретения РНИИ: баллистические ракеты, реактивные снаряды РС-82 и РС-132, крылатая ракета 212, самолет РП-318, БМ-13 «Катюша», самолет с жидкостным реактивным двигателем (1942 год).

3. Космическая гонка и холодная война:
- Космос был ключевым направлением в холодной войне между СССР и США.
- США запустили программу «Аполлон» в 1961 году с целью пилотируемых полетов на Луну.

4. Программа «Аполлон» (официальная хронология США):
- Аполлон-2 и Аполлон-3: беспилотные тестовые полеты (1966–1967 годы).
- Аполлон-1: трагедия на земле, пожар унес жизни трех астронавтов (1967 год).
- Аполлон-4, 5, 6: беспилотные запуски, Аполлон-6 признан неудачным (1968 год).
- Аполлон-7: первый пилотируемый полет (1968 год, 163 витка вокруг Земли).
- Аполлон-8: первый облёт Луны (1968 год, 10 витков).
- Аполлон-9: тестирование систем для полета к Луне (1969 год).
- Аполлон-10: генеральная репетиция высадки на Луну (1969 год).
- Аполлон-11: первая высадка на Луну (20 июля 1969 года, Нил Армстронг и Эдвин Олдрин).
- Аполлон-12: вторая высадка на Луну (1969 год).
- Аполлон-13: авария на корабле, экипаж спасен с трудом (1970 год).
- Аполлон-14, 15, 16, 17: последующие высадки на Луну (1971–1972 годы), акцент на научные исследования, использование лунного автомобиля, сбор грунта.

5. Сомнения в американских достижениях:
- Утверждается, что американские полеты на Луну вызывают сомнения, основанные на:
- Видео, опубликованном WikiLeaks после ареста Джулиана Ассанжа (2019 год), якобы показывающем фальсификацию.
- Книге А.И. Попова «Американцы на Луне: великий прорыв или космическая афера?».
- Проблемы с ракетой «Сатурн-5»:
- Неудачные испытания (1968 год), включая провал Аполлона-6.
- Решение НАСА отправить астронавтов на Луну без дополнительных испытаний после неудачи расценивается как авантюра.
- Отсутствие следов «триумфальной методики» отработки ракет после программы «Аполлон» (аварии шаттлов «Челленджер» и «Колумбия», неудачи с проектом станции Freedom).
- Утверждения о склонности США скрывать неудачи, основанные на рассказах советского матроса о фальсификации данных по испытаниям ракет и учениям.

6. Критика американской версии:
- Советские специалисты (Каманин, Мишин, Ловел) считали полет Аполлона-8 авантюрой из-за ненадежности «Сатурн-5».
- Утверждается, что НАСА могла искажать информацию об испытаниях, а успехи «Сатурн-5» преувеличивались.

Вывод:
 Лекция подчеркивает величие советских достижений в космической гонке, акцентируя внимание на первенстве СССР в запуске спутников, животных и человека в космос. Одновременно она ставит под сомнение американские успехи, особенно высадку на Луну, ссылаясь на технические неудачи «Сатурн-5», свидетельства WikiLeaks и книгу Попова. Автор предполагает, что США могли фальсифицировать данные о полетах на Луну, опираясь на косвенные доказательства и мнения советских специалистов. Лекция отражает патриотический взгляд на советскую космонавтику и скептицизм к американским заявлениям, но не предоставляет прямых доказательств фальсификации, оставляя вопрос открытым для обсуждения.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h2Si-4B7GgA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Космическая гонка. Почему СССР оказался первым в космосе/ Михаил Котов
Космическая гонка Хозяев Земли (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Сокрытие и фальсификация научной информации - угроза современной цивилизации-2
Российская и американская космонавтика — разница целей и приоритетов
Миссия номер один: как СССР сумел вырваться вперед в космической гонке
Заговор в науке - методика и практика тайной войны против России и человечества
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать. Создание двойников советских ракет, кораблей и спутников поможет вырваться вперед в космической гонке
КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ЗАМБИИ, БЕССМЫСЛЕННАЯ И БЕСПОЩАДНАЯ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru