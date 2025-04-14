Народ, смотрю, всерьез обсуждает, что лучше – предложение Келлога с делением б.Украины на три зоны или Уиткоффа с признанием за нами четырех регионов. Если серьезно, то оба хуже. Что тот, что другой вариант предполагают заморозку конфликта, но отнюдь не его надежное разрешение по существу. Ни тот ни другой не предполагают денацификации – то есть привлечения к ответственности нынешних хохлолидеров и активистов движа, который 20 лет, если считать от первого майдана, уродует древние русские земли и их население, доведя одну из крупнейших стран Европы до коллективного самоубийства. А так-то и подольше, они не на пустом месте родились.

Поэтому не нужно ни размышлять над предложениями Келлога, ни тем более думать о возможной привлекательности идей Уиткоффа: неприемлемо что одно что другое. И именно сейчас прекращать боевые действия без выполнения всех наших требований было бы глупостью – это означает дать противнику передышку, которую он использует чтобы подготовиться к новой войне, в которой его еще и обеспечат получше – НАТО тоже готовится. Ребус очень прост. НАТО планирует достичь каких-то существенных показателей по оборонному производству к концу десятилетия. Украина до этого момента дожить как самостоятельное государство с правительством и армией не должна.

Старше Эдды