Если серьезно, то оба хуже
Народ, смотрю, всерьез обсуждает, что лучше – предложение Келлога с делением б.Украины на три зоны или Уиткоффа с признанием за нами четырех регионов. Если серьезно, то оба хуже. Что тот, что другой вариант предполагают заморозку конфликта, но отнюдь не его надежное разрешение по существу. Ни тот ни другой не предполагают денацификации – то есть привлечения к ответственности нынешних хохлолидеров и активистов движа, который 20 лет, если считать от первого майдана, уродует древние русские земли и их население, доведя одну из крупнейших стран Европы до коллективного самоубийства. А так-то и подольше, они не на пустом месте родились.
Поэтому не нужно ни размышлять над предложениями Келлога, ни тем более думать о возможной привлекательности идей Уиткоффа: неприемлемо что одно что другое. И именно сейчас прекращать боевые действия без выполнения всех наших требований было бы глупостью – это означает дать противнику передышку, которую он использует чтобы подготовиться к новой войне, в которой его еще и обеспечат получше – НАТО тоже готовится. Ребус очень прост. НАТО планирует достичь каких-то существенных показателей по оборонному производству к концу десятилетия. Украина до этого момента дожить как самостоятельное государство с правительством и армией не должна.
Старше Эдды
Комментарий редакцииТезисы статьи:
1. Критическая оценка предложений Келлога и Уиткоффа:
- Предложение Келлога: разделение Украины на три зоны.
- Предложение Уиткоффа: признание четырех регионов за Россией.
- Оба варианта рассматриваются как неприемлемые, так как ведут к заморозке конфликта, а не к его полному разрешению.
2. Отсутствие денацификации:
- Ни одно из предложений не предусматривает привлечения к ответственности украинских лидеров и активистов, ответственных за многолетний кризис.
- Упоминается длительный процесс «уродования» русских земель, начавшийся с первого майдана (20 лет назад).
3. Против прекращения боевых действий:
- Прекращение конфликта без выполнения всех требований России считается ошибкой.
- Заморозка даст противнику время для подготовки к новой войне при поддержке НАТО.
4. Стратегический взгляд на конфликт:
- НАТО планирует наращивать оборонное производство к концу десятилетия.
- Украина как самостоятельное государство с армией и правительством не должна сохраниться до этого момента.
Вывод:
Автор категорически отвергает предложения Келлога и Уиткоффа, считая их неспособными решить конфликт радикально, включая денацификацию. Он выступает за продолжение боевых действий до полного выполнения российских требований, чтобы предотвратить восстановление сил противника и усиление НАТО. Цель – не допустить сохранения Украины как независимого государства с военным потенциалом к моменту достижения НАТО своих стратегических планов.
Редактор: brahman