Сказка про физику и физиков
Сказка про физику и физиков
Сказка про физику и физиков.
Комментарий редакцииТезисы лекции:
1. Критика истории как науки:
- История не является точной наукой, так как основывается на субъективных рассказах, а не на строгих фактах.
- Исторические документы, такие как «Повесть временных лет», не имеют подлинников, существуют только копии, что ставит под сомнение их достоверность.
- Подлинность событий можно подтвердить лишь с 80% вероятностью для событий, свидетелями которых мы не были, и с 99% — для тех, в которых участвовали лично.
2. Доверие к точным наукам:
- В отличие от истории, точные науки (например, физика) опираются на формулы и расчёты, что делает их более достоверными.
- Пример: расчёт мощности через силу тока и напряжение даёт точный результат.
3. Критика закона всемирного тяготения:
- Закон всемирного тяготения Ньютона воспринимается как фундаментальный, но его глобальность делает его психологически привлекательным, а не строго доказанным.
- Идея тяготения устойчива к критике благодаря «механизму самосохранения», игнорирующему противоречащие факты.
4. Альтернативная физика Андрея Гришаева:
- Гришаев, названный «альтернативным физиком», предлагает новую концепцию физики, объясняющую противоречия классических теорий.
- Официальная наука критикует таких учёных, как Гришаев, Левашов и Горяев, присваивая им ярлыки псевдоучёных.
5. История открытия тяготения:
- До Ньютона наука считала, что мир возник из сингулярности в результате «первотолчка», из которого появились пространство, время и физические законы, включая тяготение.
- Ньютон сформулировал закон тяготения, опираясь на свой третий закон механики («действие равно противодействию»), предполагая, что все тела притягиваются друг к другу.
6. Проблемы с тяготением как взаимодействием на расстоянии:
- Тяготение действует на расстоянии, что вызывает вопрос о механизме взаимодействия тел.
- Если существует посредник (например, гравитационные волны), то третий закон Ньютона нарушается из-за запаздывания сил.
- Эксперименты (Лаплас, Ван Фландерн) показывают, что скорость действия тяготения превышает скорость света на 7–11 порядков, что противоречит теории относительности.
7. Альтернативная гипотеза Гришаева о тяготении:
- Тяготение не порождается массами тел, а существует независимо от них как внешний посредник, создающий «местные вертикали».
- Вещество не притягивает, а лишь испытывает воздействие этого посредника.
- Ускорение свободного падения не зависит от массы тела, а определяется «склоном энергий» в пространстве.
8. Критика опыта Кавендиша:
- Опыт Кавендиша, якобы доказавший притяжение лабораторных масс, объясняется микровибрациями, а не гравитацией.
- Установка Кавендиша не воспроизводится в школах и вузах, что ставит под сомнение её достоверность.
- Результаты Кавендиша были подогнаны под ожидаемые значения, основанные на умозрительных оценках Ньютона.
9. Гравиметрические измерения и изостазия:
- Гравиметрия показывает, что неоднородности массы Земли (горы, океаны) не влияют на силу тяжести, вопреки закону тяготения.
- Гипотеза изостазии (компенсация масс под поверхностью) предложена для объяснения этого, но она нелепа, так как требует невероятной точности компенсации.
- Изостазия не объясняет отсутствие уклонений отвеса у гор и океанов.
10. Отсутствие тяготения у малых тел:
- Малые космические тела (астероиды, спутники, кроме Луны и Титана) не имеют собственного тяготения, что противоречит закону тяготения.
- Попытки найти тяготение у астероидов и спутников (например, у спутников Юпитера или астероида Ида) не дали убедительных доказательств.
11. Скептицизм к научным догмам:
- Наука часто игнорирует факты, противоречащие устоявшимся теориям, ради сохранения их авторитета.
- Пример: гравитационная постоянная считается фундаментальной, хотя её значение основано на сомнительных экспериментах.
Вывод:
Лекция представляет собой критический анализ устоявшихся научных концепций, в частности истории и физики, с акцентом на закон всемирного тяготения. Автор ставит под сомнение научный статус истории из-за её субъективности и отсутствия строгих доказательств, противопоставляя ей точные науки, такие как физика. Однако и физика, по мнению автора, не лишена проблем: закон тяготения Ньютона критикуется за несоответствие экспериментальным данным и игнорирование фактов, таких как сверхсветовая скорость действия тяготения или отсутствие притяжения у малых тел. Альтернативная концепция Гришаева предлагает рассматривать тяготение как внешнюю силу, не связанную с массой вещества, что объясняет многие противоречия. Критика опыта Кавендиша и гипотезы изостазии подчёркивает, что научные догмы часто поддерживаются не фактами, а традицией и подгонкой результатов. Автор призывает к скептицизму и пересмотру устоявшихся теорий, утверждая, что верить можно лишь проверенным фактам, но в конечном счёте «верить нельзя ничему», подчёркивая необходимость критического подхода к науке.
Редактор: brahman