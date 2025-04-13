Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Надейся и жди… Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе Точка зрения

12 0

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Ожидания перемен и их отсутствие:
- Граждане России ожидали изменений после пандемии COVID-19 и начала СВО, но существенных перемен в стране не произошло.
- Опрос Института социологии РАН: только 8% россиян в городах считают себя успешными (против 31% в 2006 году).
- Основная причина отсутствия перемен — неизменность экономической структуры и механизмов, сохранение власти "ворующего класса".

2. Экономическая ситуация и социальная несправедливость:
- Рост числа миллиардеров (21 человек в списке Forbes за три года СВО, 15 из них — впервые) на фоне обнищания населения.
- Капитал формируется за счёт "распиливания" бюджета, а не через производство или торговлю.
- Инфляция опережает рост зарплат в 10 раз, что делает людей менее успешными и уверенными в будущем.
- Отсутствие контроля за ценами и трудовыми отношениями, профсоюзы не защищают работников.

3. Изменения в избирательном законодательстве:
- "Единая Россия" продвигает переход к электронному голосованию, что воспринимается как угроза прозрачности выборов.
- Законопроект позволяет Минюсту снимать фото и видео на партийных съездах, что вызывает вопросы о целях таких мер.
- Электронное голосование неподконтрольно, технические специалисты не несут ответственности за результаты.
- Упрощение политической системы и уничтожение местного самоуправления воспринимаются как попытка власти усилить контроль и устранить потенциальные очаги протеста.

4. Миграционная политика и национализм:
- Проблема нерегулируемой миграции: 43% мигрантов не желают жить по российским законам, 15% готовы к политическим выступлениям за шариат.
- В Москве около 2 млн мигрантов, из них 300 тысяч потенциально готовы к протестам.
- Миграция рассматривается как источник коррупции и несправедливости, выгодный для капиталистов, так как позволяет экономить на модернизации и повышении производительности труда.

5. Рост правых и антикоммунистических настроений:
- Появление радикальных правых сил (монархистов, антикоммунистов) связано с их поддержкой со стороны буржуазии, так как либералы утратили доверие.
- Эти силы получают медийную трибуну (телеканалы "Царьград", "Спас"), несмотря на маргинальность в обществе.
- Их деятельность основана на фальсификации истории, особенно советского периода, что требует законодательного противодействия.

6. Капитализм и олигархия:
- Олигархи в России — не независимые фигуры, а часть компрадорской системы, управляемой бюрократией.
- Прибыль олигархов формируется за счёт эксплуатации населения, а не развития экономики.
- Пример: смена гражданства 24 миллиардерами, при сохранении бизнеса в России, что указывает на их зависимость от иностранного влияния.

7. Давление на оппозицию:
- Давление на оппозицию в России (примеры: Грудинин, Удальцов) сравнимо с репрессиями в других странах (Франция, Словакия, Румыния, Молдавия).
- Капитал использует недемократические методы для подавления как левых, так и правых оппонентов.

8. Санкции и экономическая модель:
- Снятие санкций может вернуть экономику к старой "колониальной" модели, что невыгодно для импортозамещения.
- Однако санкции также дают шанс для экономической капитализации и развития, если ими управлять грамотно.

9. Левые настроения и социализм:
- 54% россиян поддерживают социализм, 14% — капитализм, но власть не реализует запрос на справедливость.
- Левые настроения сильны, но их представительство во власти минимально (несколько губернаторов от КПРФ).
- Правые силы пытаются навязать свою идеологию, но исторически социализм был более успешным для России.

Вывод:
Беседа подчёркивает глубокий кризис доверия к власти и экономической системе в России. Отсутствие перемен связано с сохранением капиталистической модели, ориентированной на интересы олигархии и бюрократии, а не народа. Рост социального неравенства, непрозрачность выборов, нерегулируемая миграция и продвижение правых антикоммунистических сил усиливают недовольство. Власть, сидящая "на нескольких стульях", не может выбрать чёткий путь из-за поляризации общества, где левые настроения доминируют, но не находят реализации. Исторический опыт показывает, что социализм был более эффективен для решения экономических и социальных проблем, чем правые идеологии, которые сейчас пытаются захватить идеологическое пространство. Решение кризиса возможно только через восстановление справедливости, прозрачности и усиление роли народа в управлении страной.

Редактор: brahman

Источник: https://rutube.ru/video/4fdaa43473276004db51639ae913cdc5/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Памяти И.В.Сталина. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе Точка зрения
"Пролетариату надо перестать быть "вещью в себе"". Е.Ю.Спицын на канале "Красная Линия". "Темы дня.
Е.Ю.Спицын на канале "Красная Линия". "Темы дня. Пролетариату надо перестать быть "вещью в себе""
Новости Украины и Новороссии 12 декабря 2019
Новости Украины и Новороссии 25 июля 2019
Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2019
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2020
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 января 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru