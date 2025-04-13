Надейся и жди… Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе Точка зрения
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Ожидания перемен и их отсутствие:
- Граждане России ожидали изменений после пандемии COVID-19 и начала СВО, но существенных перемен в стране не произошло.
- Опрос Института социологии РАН: только 8% россиян в городах считают себя успешными (против 31% в 2006 году).
- Основная причина отсутствия перемен — неизменность экономической структуры и механизмов, сохранение власти "ворующего класса".
2. Экономическая ситуация и социальная несправедливость:
- Рост числа миллиардеров (21 человек в списке Forbes за три года СВО, 15 из них — впервые) на фоне обнищания населения.
- Капитал формируется за счёт "распиливания" бюджета, а не через производство или торговлю.
- Инфляция опережает рост зарплат в 10 раз, что делает людей менее успешными и уверенными в будущем.
- Отсутствие контроля за ценами и трудовыми отношениями, профсоюзы не защищают работников.
3. Изменения в избирательном законодательстве:
- "Единая Россия" продвигает переход к электронному голосованию, что воспринимается как угроза прозрачности выборов.
- Законопроект позволяет Минюсту снимать фото и видео на партийных съездах, что вызывает вопросы о целях таких мер.
- Электронное голосование неподконтрольно, технические специалисты не несут ответственности за результаты.
- Упрощение политической системы и уничтожение местного самоуправления воспринимаются как попытка власти усилить контроль и устранить потенциальные очаги протеста.
4. Миграционная политика и национализм:
- Проблема нерегулируемой миграции: 43% мигрантов не желают жить по российским законам, 15% готовы к политическим выступлениям за шариат.
- В Москве около 2 млн мигрантов, из них 300 тысяч потенциально готовы к протестам.
- Миграция рассматривается как источник коррупции и несправедливости, выгодный для капиталистов, так как позволяет экономить на модернизации и повышении производительности труда.
5. Рост правых и антикоммунистических настроений:
- Появление радикальных правых сил (монархистов, антикоммунистов) связано с их поддержкой со стороны буржуазии, так как либералы утратили доверие.
- Эти силы получают медийную трибуну (телеканалы "Царьград", "Спас"), несмотря на маргинальность в обществе.
- Их деятельность основана на фальсификации истории, особенно советского периода, что требует законодательного противодействия.
6. Капитализм и олигархия:
- Олигархи в России — не независимые фигуры, а часть компрадорской системы, управляемой бюрократией.
- Прибыль олигархов формируется за счёт эксплуатации населения, а не развития экономики.
- Пример: смена гражданства 24 миллиардерами, при сохранении бизнеса в России, что указывает на их зависимость от иностранного влияния.
7. Давление на оппозицию:
- Давление на оппозицию в России (примеры: Грудинин, Удальцов) сравнимо с репрессиями в других странах (Франция, Словакия, Румыния, Молдавия).
- Капитал использует недемократические методы для подавления как левых, так и правых оппонентов.
8. Санкции и экономическая модель:
- Снятие санкций может вернуть экономику к старой "колониальной" модели, что невыгодно для импортозамещения.
- Однако санкции также дают шанс для экономической капитализации и развития, если ими управлять грамотно.
9. Левые настроения и социализм:
- 54% россиян поддерживают социализм, 14% — капитализм, но власть не реализует запрос на справедливость.
- Левые настроения сильны, но их представительство во власти минимально (несколько губернаторов от КПРФ).
- Правые силы пытаются навязать свою идеологию, но исторически социализм был более успешным для России.
Вывод:
Беседа подчёркивает глубокий кризис доверия к власти и экономической системе в России. Отсутствие перемен связано с сохранением капиталистической модели, ориентированной на интересы олигархии и бюрократии, а не народа. Рост социального неравенства, непрозрачность выборов, нерегулируемая миграция и продвижение правых антикоммунистических сил усиливают недовольство. Власть, сидящая "на нескольких стульях", не может выбрать чёткий путь из-за поляризации общества, где левые настроения доминируют, но не находят реализации. Исторический опыт показывает, что социализм был более эффективен для решения экономических и социальных проблем, чем правые идеологии, которые сейчас пытаются захватить идеологическое пространство. Решение кризиса возможно только через восстановление справедливости, прозрачности и усиление роли народа в управлении страной.
Редактор: brahman