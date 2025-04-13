Мирный атом, или Утрата технологии | Николай Азаров
Николай Азаров об атомных электростанциях Украины, развитии отрасли в годы независимости и перспективах отчуждения.
Ведущий: Максим Романычев
Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
Сайт: https://aurora.network
Дзен: https://dzen.ru/aurora_network
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#НиколайАзаров #аэс #точкасборки
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Атомная энергетика Украины после СССР:
- После распада СССР Украина унаследовала пять АЭС: Ровенскую, Хмельницкую, Южноукраинскую, Запорожскую и Чернобыльскую. Проект АЭС в Крыму (мыс Казантип) не был реализован.
- Атомная отрасль обеспечивала значительную долю электроэнергии (до 50% в начале независимости, около 43-44% в период премьерства Азарова).
2. Чернобыльская АЭС:
- После аварии 1986 года три блока станции были законсервированы под давлением Запада, несмотря на возможность их эксплуатации.
- Зона Чернобыля превратилась в негативный экономический фактор из-за высоких затрат на обслуживание и контроль.
3. Развитие отрасли в независимой Украине:
- В 2003-2004 годах были достроены и запущены блоки на Ровенской и Хмельницкой АЭС, что добавило 2000 МВт мощности.
- Работы велись при участии российских специалистов, которые осуществляли авторский надзор в соответствии с нормами МАГАТЭ.
4. Проблемы современной эксплуатации:
- Киевский режим разорвал соглашения с Россией, отказавшись от авторского контроля, что нарушает уставные документы МАГАТЭ.
- Семь из девяти действующих энергоблоков имеют истекшие сроки эксплуатации, а модернизация не проводится.
- Переход на топливо Westinghouse привел к авариям и не обеспечивает стабильной работы.
5. Соглашения с США:
- В 2019 году подписано соглашение с США о модернизации и строительстве реакторов малой мощности, но за шесть лет никаких работ не начато.
- Американские специалисты не могут эффективно работать с советскими реакторами из-за различий в технологиях и документации.
6. Энергетический кризис:
- Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за ограниченной работы тепловых станций и отсутствия модернизации АЭС.
- Значительная часть электроэнергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС экспортируется, что усугубляет внутренний дефицит.
7. Проект завода ядерного топлива:
- В 2013 году началась работа над заводом в Кировоградской области для производства ядерного топлива на базе месторождения «Жёлтые воды». Проект был взаимовыгодным, но не реализован из-за смены политического курса.
8. Риски и безопасность:
- Отсутствие модернизации повышает риск аварий. Игнорирование уроков Чернобыля и недостаточное финансирование угрожают безопасности.
- Повреждения электросетей создают дополнительные трудности для стабильной работы АЭС.
9. Политические и экономические аспекты:
- Азаров считает, что текущий режим не заботится о национальных интересах, а отрасль страдает из-за политических решений.
- Перспективы отрасли связаны с восстановлением сотрудничества с Россией и возвращением к проверенной системе эксплуатации.
10. Тарифные войны и экономика США-Китай:
- Азаров кратко комментирует введение Трампом 125%-ных пошлин на китайские товары, считая это серьезным экономическим осложнением, которое может повлиять на мировую экономику, включая Россию.
Вывод:
Беседа раскрывает кризисное состояние атомной энергетики Украины, унаследовавшей мощную инфраструктуру от СССР, но столкнувшейся с деградацией из-за политических решений. Отказ от сотрудничества с Россией, отсутствие модернизации и переход на неподходящее западное топливо привели к снижению надежности и безопасности АЭС. Игнорирование норм МАГАТЭ и уроков Чернобыля повышает риск аварий, а экспорт электроэнергии усугубляет внутренний дефицит. Азаров считает, что восстановление отрасли возможно только при смене режима и возвращении к сотрудничеству с Россией, подчеркивая, что текущая политика киевских властей не отвечает интересам страны.
Редактор: brahman
7 пункт неточен. Про себя Азаров промолчал.