Трагедия российской космонавтики // Олег Комолов. Простые числа
Космические пуски РФ упали до исторического минимума. А Роскосмос в 2024 г. наполовину провалил планы по запускам ракет. Так безрадостно началось десятилетие науки и технологий, объявленное президентом в 2022 г. В начале прошлого года уже бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял о планах запустить 40 ракет в 2024 году. Но в итоге пусков было всего 17 – это худший показатель за много лет. Так же мало пусков у России было только в ковидном 2020 г. Снизилось и число военных запусков. В 2022 г. РФ отправила в космос 12 ракет со спутниками для нужд обороны, в 2023 г. – 7, а в 2024 г. – всего 6, хотя Минобороны планировало 18 стартов. Не удивительно, что доля России в мировых пусках упала до 7%. Для сравнения, 35 лет назад в кризисном 1990 году Советская России успешно запустила 61 ракету, или каждую вторую на планете.
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0:00 Космический провал
3:04 Пусков всё меньше
8:54 Что со спутниками?
11:19 Упражнения на батуте
18:56 Космическая прибыль
24:43 Некосмические зарплаты
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Комментарий редакцииТезисы лекции:
1. Снижение числа космических пусков в России:
- В 2024 году Россия осуществила всего 17 пусков ракет, что является историческим минимумом (аналогичный показатель был в 2020 году из-за пандемии).
- Планы Роскосмоса на 2024 год предусматривали 40 пусков, но они были выполнены лишь наполовину.
- Число военных пусков также сократилось: с 12 в 2022 году до 6 в 2024 году при плане Минобороны в 18 стартов.
2. Снижение мировой доли России в космосе:
- Доля России в мировых пусках упала до 7% в 2024 году (в 1990 году СССР обеспечивал 50% мировых пусков — 61 ракета).
- Россия утратила лидерство в космической отрасли, превратившись из «законодателя мод» в «перевозчика» для иностранных заказчиков.
3. Технологическое отставание:
- Корпорация SpaceX (США) обошла Россию благодаря многоразовым ракетам и более дешевым пускам. Китай также опередил Россию в космических технологиях.
- Российская ракета «Ангара» разрабатывалась с 1992 года, но устарела из-за отсутствия многоразовых ступеней. За 10 лет (с 2014 по 2024) её запустили всего 8 раз.
- Доля России на мировом космическом рынке составляет всего 4,5%, тогда как основную прибыль от спутниковых функций (связь, навигация, зондирование) получают США и другие развитые страны.
4. Проблемы с производством спутников:
- Россия отстает по числу спутников: США производят 1000 спутников в год, Китай — 450, Россия — всего 42.
- Парк российских спутников составляет 288 единиц, что значительно меньше, чем у лидеров (SpaceX запустила 7500 спутников Starlink с 2019 года).
- Проект «Бюро 1440» (аналог Starlink) находится на ранней стадии: в 2025 году планируется запуск лишь 4 спутников «Грифон».
5. Неудачи в лунной программе:
- Миссия «Луна-25» в 2023 году потерпела неудачу из-за сбоя двигателя при посадке, тогда как Индия успешно посадила аппарат на южный полюс Луны в те же дни.
- Последняя успешная лунная миссия России — «Луна-24» в 1976 году. С тех пор технологии приходится осваивать заново.
6. Экономические и структурные проблемы:
- Космическая отрасль России страдает от низких зарплат (в среднем 90 тыс. руб., что ниже средней по стране), что приводит к оттоку кадров.
- Зарплаты инженеров на ключевых предприятиях (НПО Лавочкина, РКК Энергия, завод Решетнёва) составляют 30–90 тыс. руб., что несоизмеримо с требованиями к квалификации.
- Высокая зависимость от иностранных комплектующих (до 70% в спутниках связи в 2018 году).
- Государственное финансирование космоса в 2024 году составило 286 млрд руб. (2,8 млрд долларов), что в 9 раз меньше бюджета NASA (25 млрд долларов).
7. Исторический контекст:
- Советский Союз доминировал в космосе с 1957 по 1991 год, осуществив 75% из 3600 мировых пусков с аварийностью 7% (у США — 13%).
- После распада СССР в 1991 году отрасль деградировала из-за ликвидации Министерства общего машиностроения, нехватки финансирования и «диверсификации» производства (например, РКК Энергия выпускала фильтры для воды и кухонные комбайны).
- В 1990-е годы предприятия работали в аварийных условиях (например, под тентами из-за обрушения штукатурки).
8. Управленческие проблемы:
- Счётная палата в 2013 году отмечала «коллективную безответственность» в Роскосмосе, непрозрачное распределение средств и отсутствие ответственности за сроки.
- Высокие зарплаты руководства (20–60 млн руб. в год у Рогозина и замов в 2021 году) контрастируют с низкими доходами инженеров.
- Космонавт Георгий Гречко в 2013 году указывал на массовое разворовывание средств в отрасли.
9. Глобальные тенденции:
- Мировая космическая экономика в 2024 году оценивается в 600 млрд долларов, из которых на Россию приходится лишь 10 млрд.
- Число мировых пусков выросло на 21% до 255, в основном за счёт SpaceX (ракета Falcon 9 обеспечила 80% стартов США).
- Спутниковый интернет (Starlink, OneWeb) стал ключевым направлением новой космической гонки, где Россия значительно отстаёт.
Вывод:
Российская космонавтика переживает глубокий кризис, обусловленный технологическим отставанием, низким финансированием, неэффективным управлением и утратой кадрового потенциала. Сокращение числа пусков до исторического минимума (17 в 2024 году), провалы амбициозных планов (например, «Луна-25»), а также зависимость от импортных технологий привели к снижению доли России на мировом космическом рынке до 4,5%. В то время как США и Китай наращивают мощности благодаря многоразовым ракетам и массовому производству спутников, Россия теряет конкурентоспособность, оставаясь на периферии глобальной космической экономики. Для выхода из кризиса необходимы системные реформы, включая повышение зарплат инженерам, модернизацию производства и прозрачное управление, иначе отставание станет необратимым.
Редактор: brahman
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ШО-робицца–ШО–ТВАРыцца…
Космос в России – “ЛАПТЕМ-накрывается”…
Это ПРИ СССР – в Космос Регулярно ЛЕТАЛИ!
* а в-НЫНЕшней “святОЙ” руси – ЗАБЫВАТЬ-об-этом–СТАЛИ…
:-(зато Т.Н.”храмами” повсеместно – оБАРАНивать НАЧАЛИ…
:-(религиозным “ОКОРМЛЕНИЕМ” — оБОЛВАНивать СТАЛИ…
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! Даже Индия и ТА – НА Луну СЕЛА…
:-(а вот Россия,как ФАНЕРА – НАД ЛунОЙ пролетЕЛа,,,
(зато РОГОЗИНский БАТУТ – Россия ОСВОИЛА…)
…ДИВные дела твои – О “хосподи”…
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! СССР – Ведущей Космической Державою БЫЛА!
:-(а НЫНЕшняя “СВЯТАЯ” русь – про Космос ЗАБЫЛА…
…зато ДЕРБАНИТ бюджет – ЭТА “власть” НЕ-хило…
:-(и распространяет ПРОПАГАНДИСТКОЕ “МЫЛО”…
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? Кто НЕ даёт России – в Космос ЛЕТАТЬ?
! да ПРАВЯЩАЯ(“едроССня”)- НЫНЕ в России “рать”,.,
! ТА “власть=МАСТЬ” – которую Нужно МЕНЯТЬ(в-три-шеи–ГНАТЬ)!
! Власть в России – Нужно Русским Возвращать!!! :-)
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“ПАРАНЖИ”=НИКi cнимайте и Дискутируйте…
– Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канааада. 12-4-25