Космические пуски РФ упали до исторического минимума. А Роскосмос в 2024 г. наполовину провалил планы по запускам ракет. Так безрадостно началось десятилетие науки и технологий, объявленное президентом в 2022 г. В начале прошлого года уже бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял о планах запустить 40 ракет в 2024 году. Но в итоге пусков было всего 17 – это худший показатель за много лет. Так же мало пусков у России было только в ковидном 2020 г. Снизилось и число военных запусков. В 2022 г. РФ отправила в космос 12 ракет со спутниками для нужд обороны, в 2023 г. – 7, а в 2024 г. – всего 6, хотя Минобороны планировало 18 стартов. Не удивительно, что доля России в мировых пусках упала до 7%. Для сравнения, 35 лет назад в кризисном 1990 году Советская России успешно запустила 61 ракету, или каждую вторую на планете.

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0:00 Космический провал

3:04 Пусков всё меньше

8:54 Что со спутниками?

11:19 Упражнения на батуте

18:56 Космическая прибыль

24:43 Некосмические зарплаты

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