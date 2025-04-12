С днём космонавтики!
12 апреля 1961 года советская ракета с советским космонавтом на борту впервые вывела человека в космос.
Я не даром повторяю: советская.
Весь советский народ – от ЭССР и УССР до восточных пределов РСФСР годами трудился, чтобы сделать возможным настоящее научное, технологическое чудо, позволившее совершить порыв и подвиг. Это не был подвиг "титанов и суперменов" – Королева и Гагарина (при всём колоссальном их вкладе). Это был трудовой подвиг советского народа рабочих и крестьян, направляемый Коммунистической партией.
И всё это было бы физически невозможно без освобождения труда и людей труда. Огромные шаги СССР времён Ленина и Сталина заложили фундамент, в 1950-1960 годы на нем было выстроено прочное здание советской космонавтики, буквально пробившее небо.
Сегодняшние трусливые попытки зафотошопить надпись СССР на гагаринском шлеме, приделать на задний план современный триколор – это именно историческая трусость. Есть факт – это заслуга всего советского народа, а не отдельно взятой РФ, как территориальной наследнице РСФР. И замалчивать его – именно она – историческая трусость.
Если должен быть за улыбкой Гагарина какой-то флаг, то флаг этот геральдическим языком выражаясь выглядит, как золотая звезда и скрещенные золотые серп и молот в верхнем правой четверти на червлёном поле. По простому – флаг у Дня Космонавтики один – Красный, и герб один – Советский, как символ свободной дружбы народов.
Клим Жуков
Комментарий редакцииТезисы статьи Клима Жукова, посвящённой Дню космонавтики:
1. Историческое событие: 12 апреля 1961 года советская ракета с космонавтом Юрием Гагариным впервые вывела человека в космос, что стало научным и технологическим прорывом.
2. Коллективный подвиг: Полёт Гагарина — не только заслуга отдельных личностей (Королёва, Гагарина), но трудовой подвиг всего советского народа, включая рабочие и крестьянские массы, объединённые усилиями Коммунистической партии.
3. Роль СССР: Успех советской космонавтики стал возможен благодаря освобождению труда и людей труда в Советском Союзе, а также индустриальным и социальным достижениям эпохи Ленина и Сталина, которые заложили фундамент для космических свершений 1950–1960-х годов.
4. Критика современной интерпретации: Попытки стереть советскую символику (например, надпись «СССР» на шлеме Гагарина) или приписать достижения космонавтики исключительно современной России названы автором «исторической трусостью».
5. Символика подвига: Автор настаивает, что День космонавтики связан исключительно с советской символикой — красным флагом и гербом СССР, которые отражают идею свободной дружбы народов.
Вывод:
Клим Жуков подчёркивает, что первый полёт человека в космос — это коллективное достижение советского народа, основанное на социалистических принципах и государственной политике СССР. Он решительно выступает против попыток переписывания истории и принижения роли Советского Союза, утверждая, что День космонавтики неразрывно связан с советской идентичностью и символикой. Автор видит в этом празднике не только технологический триумф, но и воплощение идей равенства и солидарности, которые, по его мнению, сделали возможным этот подвиг.
Редактор: brahman