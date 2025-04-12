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День космонавтики. Московские новости. Эфир 12 апреля 1966

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Сюжет из Музея авиации и космонавтики. Об истории освоения космоса рассказывают начальник Центрального дома авиации и космонавтики Леонид Рейно и инженер Игорь Меркулов.

День космонавтики. Московские новости. Эфир 12.04.1966

Московская редакция, 1966 г.

#ДеньКосмонавтики #МузейАвиацииИКосмонавтики

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Комментарий редакции

Тезисы выпуска 1966 года ко Дню космонавтики (12 апреля)
1. Представлены экспонаты музея авиации и космонавтики, включая новую выставку о достижениях СССР в космосе.

2. Первый стенд посвящен К.Э. Циолковскому, его реактивным двигателям, математическим расчетам и научным прогнозам.

3. Показаны первые советские ракеты, созданные в начале 1930-х годов.

4. Выделены три ключевых города в истории развития космонавтики: Калуга (работы Циолковского), Москва (ГИРД - первый научный центр по ракетостроению) и Ленинград (ГДЛ - первый жидкостно-реактивный двигатель).

5. Описаны первые советские ракеты:
- ГИРД-9 (взлетела 17 августа 1933 г., вес 19 кг, высота полета до 1,5 км)
- ГИРД-10 (разработана бригадой Фридриха Цандера, вес 30 кг)
- ГИРД-07 (особая конструкция для решения проблемы устойчивости полета)

6. После создания Реактивного научно-исследовательского института в 1933 г. продолжилась общественная работа в системе Осоавиахима, была создана реактивная секция.

7. В реактивной секции работали ученые, инженеры и энтузиасты: академик Б.С. Стечкин, профессор К.Д. Баев, профессор К.А. Путилов и другие.

8. Разработки реактивной секции включали:
- Ракету А.И. Полярного (вес 10 кг, испытана в 1935 г.)
- Ракету А.Ф. Нестерова на трехкомпонентном топливе
- Двухступенчатую ракету с воздушно-реактивным двигателем

9. Особо отмечается широкий общественный характер советского ракетостроения: за первое десятилетие было построено и испытано несколько десятков ракет и более 100 типов ракетных двигателей.

10. Выставка демонстрирует современные достижения по освоению космоса: полеты спутников Земли, космические корабли и полеты советских космонавтов.

11. Представлены практические результаты космических полетов для науки (физики, астрономии) и техники.

12. В экспозиции показаны подлинные комплекты обедов космонавтов, произведенные на московском пищевом комбинате.

13. Оформление зала включает объемные модели космических станций, спутников и кораблей на фоне звездного неба с имитацией горизонта Земли, который видели космонавты.

Вывод
Этот выпуск 1966 года, приуроченный ко Дню космонавтики, представляет собой экскурсию по музейной выставке, посвященной советской космонавтике. В материале прослеживается стремление подчеркнуть историческую преемственность и планомерность развития советской космической программы, начиная от теоретических работ Циолковского через первые экспериментальные ракеты 1930-х годов до современных (на тот момент) достижений в космосе.

Особый акцент делается на коллективном, общественном характере советской космической программы, в которой участвовали широкие слои населения: ученые, инженеры, рабочие и энтузиасты. Этим подчеркивается идея, что космические достижения СССР являются результатом всенародного труда и энтузиазма.

Выставка и репортаж 1966 года одновременно смотрят в прошлое (достижения 1930-х) и в будущее (освоение других планет), представляя космическую программу как непрерывное и поступательное движение страны к новым достижениям в освоении космоса.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8etWErlaVuU
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