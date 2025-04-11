Темное просвещение и философия Дугина на практике
Получи профессию Fullstack-разработчик на Python с нуля в Skillfactory: https://go.skillfactory.ru/4GIt2g
Скидка на обучение 45% и курс по софт-скиллам в подарок по промокоду КЛИМ
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-358
Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611
Приобрести мерч – https://uzhukoffa.ru
Клим Жуков теперь и на Boosty https://boosty.to/uzhukoffa
Подписка на спонср.ру – https://sponsr.ru/zhukov
Проект уроки истории – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/
Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862
Комментарий редакцииЛекция Клима Жукова представляет собой критический разбор философских идей Александра Дугина, в частности его концепции «постфилософии», «радикального субъекта» и «ещё более глубинного государства». Жуков с сарказмом и иронией анализирует тексты Дугина, указывая на логические несостыковки, противоречия и отсутствие доказательной базы. Ниже представлены основные тезисы лекции, структурированные по ключевым пунктам, с последующим выводом.
Основные тезисы лекции
1. Критика концепции «ещё более глубинного государства»:
- Дугин в статье вводит идею «ещё более глубинного государства» (deeper state), которое, по его мнению, действует за пределами обычного «глубинного государства» (deep state) и проявляется в кризисные моменты. Жуков считает это усложнением без необходимости, указывая, что Дугин не объясняет, как это явление функционирует.
- Жуков связывает эту идею с поддержкой Трампа в 2024 году технократами и олигархами Силиконовой долины, что, по Дугину, отражает философию акселерационизма. Жуков опровергает новизну этого явления, указывая, что олигархи всегда поддерживали политиков (например, Рузвельта, Рейгана).
2. Разбор «постфилософии» Дугина:
- Дугин в своей книге «Постфилософия» утверждает, что философия умерла вместе с парадигмой модерна, и предлагает новую философию хаоса. Жуков называет это «духотой», указывая на отсутствие логики и научной строгости.
- Дугин делит историю на три парадигмы: премодерн (традиция, религия), модерн (философия, наука, логос) и постмодерн (возврат к традиции). Жуков считает это деление произвольным, а саму концепцию парадигмы — искажением термина, который у Дугина становится «вагино-хаотической дугидигмой».
- Жуков высмеивает утверждение Дугина о смерти логоса и философии, подчёркивая, что Дугин противоречит сам себе, продолжая философствовать в условиях «постфилософии».
3. Радикальный субъект:
- Дугин вводит понятие «радикального субъекта» — метафизической сущности, которая манипулирует парадигмами и проявляется при их смене. Он сближает её с ницшеанским сверхчеловеком, который «побеждает Бога и ничто».
- Жуков интерпретирует это как образ фашиствующего актора, стремящегося к абсолютной власти. Он считает, что Дугин романтизирует антигуманистические идеи, такие как «тёмное просвещение» (теория Кертиса Ярвина и Ника Ленда), призывающее отбросить гуманизм ради технологического прогресса и феодально-монархических структур.
- Жуков указывает, что радикальный субъект у Дугина — это абстракция без онтологического обоснования, существующая в «небытии», что делает её философски бессмысленной.
4. Критика методологии Дугина:
- Дугин отвергает законы формальной логики (тождества, противоречия, исключённого третьего), утверждая, что они устарели с концом модерна. Жуков считает это абсурдом, так как без логики рассуждения Дугина теряют смысл.
- Жуков указывает на выборочное использование логики: Дугин применяет закон тождества, но игнорирует закон противоречия, чтобы сшить несовместимые концепции (например, платоновскую парадигму и орфический хаос).
- Дугин ссылается на естественные науки (термодинамику Пригожина), но Жуков показывает, что эти ссылки некорректны: неравновесные системы требуют внешнего воздействия, а не самопроизвольного возникновения порядка из хаоса, как у Дугина.
5. Исторические и философские ошибки:
- Дугин утверждает, что философия существовала только в эпоху модерна (XV–XX века), а до этого была только традиция. Жуков указывает на противоречие: Дугин ссылается на античных философов (Героклита, Платона, Аристотеля), которые жили до модерна, но называет их нефилософами.
- Жуков критикует сведение всей традиции премодерна к формуле индуистской веданты «атман есть брахман», игнорирующее другие религиозные и философские системы (христианство, ислам, буддизм).
- Упоминание Хайдеггера как философа, обнаружившего конец философии, Жуков считает некорректным, так как Хайдеггер пользовался логикой, в отличие от Дугина.
6. Гностицизм и оккультизм:
- Жуков обвиняет Дугина в создании сектантской системы гностического толка, где он сам выступает посвящённым, видящим «правильную» реальность, недоступную другим. Это подкрепляется ссылками на дзен-буддиста Китаро Нисиду и идеей «смотреть в пустоту».
- Дугин, позиционирующий себя как православный мыслитель, на деле продвигает оккультные и антихристианские идеи, что Жуков называет ересью.
7. Образование и научная репутация Дугина:
- Жуков ссылается на статью Бориса Рожебека, указывая, что Дугин не имеет полноценного высшего образования: его диплом получен заочно в Новочеркасском институте, а диссертация защищена в Ростове в 2000 году при сомнительных обстоятельствах.
- Дугин демонстрирует некомпетентность в физике (путает формулы Ньютона, Шрёдингера) и философии (не понимает Лейбница, Ньютона, античных мыслителей), что подрывает его научную репутацию.
8. Политические и идеологические выводы:
- Жуков интерпретирует «ещё более глубинное государство» как элиту 1% мирового богатства, стремящуюся к прямой власти без демократических условностей. Это, по его мнению, не постмодерн, а фашизм, основанный на монополистическом капитале.
- Дугин оправдывает антигуманистические идеи, отрицая ценность науки, просвещения и гуманизма, что Жуков считает опасным, особенно учитывая влияние Дугина в медиа и академической среде.
Вывод
Клим Жуков в своей лекции подвергает философию Александра Дугина жёсткой критике, рассматривая её как псевдоинтеллектуальный конструкт, лишённый логической и научной основы. Он показывает, что концепции Дугина — «постфилософия», «радикальный субъект», «ещё более глубинное государство» — строятся на произвольных допущениях, противоречиях и подтасовках. Жуков высмеивает попытки Дугина соединить несоединимое (античные мифы, индуизм, ницшеанство, оккультизм) и использовать науку для легитимации своих идей, подчёркивая его некомпетентность в физике и философии. По мнению Жукова, философия Дугина представляет собой гностическую и антигуманистическую идеологию, оправдывающую авторитарные и фашистские тенденции под видом борьбы с модерном и либерализмом. Учитывая влияние Дугина в медиа и академической среде, Жуков предостерегает о потенциальной опасности его идей, называя его «вагинософом» и еретиком, маскирующимся под православного мыслителя.
Параллели между Дугиным и Дюрингом
Здесь можно вспомнить о критике Евгения Дьюринга, Фридрихом Энгельсом в «Анти-Дюринге», но уже в современном контексте, в новых декорациях. Разберём эти параллели, опираясь на лекцию Жукова и исторический контекст.
1. Претензия на универсальную философию:
- Дюринг: В своих работах, таких как «Курс философии» и «Реальность как ценность», Дюринг пытался создать всеобъемлющую философскую систему, которая, по его мнению, должна была заменить все предыдущие подходы. Он отвергал Гегеля, Канта и других, утверждая, что его «философия действительности» основана на «естественных» принципах.
- Дугин: Как отмечает Жуков, Дугин в «Постфилософии» провозглашает конец традиционной философии (логоса, модерна) и предлагает новую систему — философию хаоса, основанную на парадигмах и радикальном субъекте. Подобно Дюрингу, он стремится переосмыслить всё философское наследие, отвергая классическую логику и утверждая уникальность своего подхода.
2. Логические несостыковки и натянутость:
- Дюринг: Энгельс в «Анти-Дюринге» разоблачает его философию как набор эклектичных идей, лишённых строгой логики. Например, Дюринг утверждал, что его система основана на «конечных принципах», но не мог чётко определить их природу, путаясь в определениях времени, пространства и морали.
- Дугин: Жуков указывает на аналогичные проблемы у Дугина. Его концепции «парадигмы», «хаоса» и «радикального субъекта» не имеют чётких определений и доказательств. Дугин выборочно использует законы логики, игнорируя противоречия (например, приравнивая хаос и парадигму), что делает его рассуждения, по словам Жукова, «философским калом» и софизмом.
3. Национализм и служение элитам:
- Дюринг: Он превозносил германский дух, что вписывалось в националистические настроения его времени. Энгельс критиковал его за поддержку буржуазных интересов, несмотря на социалистическую риторику, указывая, что Дюринг оправдывает капитализм под видом «справедливости».
- Дугин: Жуков интерпретирует дугинское «ещё более глубинное государство» как идеологическую поддержку 1% мировой элиты, стремящейся к феодально-фашистским формам власти. Хотя Дугин говорит о «традиции» и «русской идее», Жуков видит в этом обслуживание монополистического капитала, что перекликается с дюринговским примирением с буржуазией.
4. Отрицание предшествующих систем:
- Дюринг: Он отвергал диалектику Гегеля и Маркса, считая их метафизическими. Вместо этого предлагал «позитивную» философию, которая, по Энгельсу, оказалась метафизикой в худшем смысле — статичной и догматичной.
- Дугин: Как отмечает Жуков, Дугин объявляет философию модерна (включая логику Аристотеля и науку) мёртвой, предлагая «постфилософию» хаоса. Однако, подобно Дюрингу, он не создаёт ничего нового, а переупаковывает старые идеи (ницшеанство, орфизм, оккультизм) в эклектичную форму.
Сравнение критики Энгельса и Жукова
1. Метод критики:
- Энгельс: В «Анти-Дюринге» он систематически разбирает философию, политэкономию и социализм Дюринга, показывая их внутренние противоречия и несоответствие реальности. Он использует диалектический метод, чтобы доказать, что идеи Дюринга не выдерживают проверки фактами.
- Жуков: Его критика менее систематична и более саркастична, но также опирается на выявление логических ошибок и отсутствия доказательств. Жуков разоблачает Дугина, показывая, как тот игнорирует законы логики, путается в терминах (например, парадигма, хаос) и подменяет философский анализ оккультными фантазиями.
2. Цель критики:
- Энгельс: Его цель — защитить марксистскую теорию от псевдосоциалистических искажений Дюринга, которые могли запутать рабочее движение. Он стремится показать, что философия должна быть научной и связанной с практикой.
- Жуков: Он ставит целью развенчать Дугина как псевдофилософа, чьи идеи опасны из-за их антигуманистической и фашистской направленности. Жуков предостерегает от влияния Дугина в медиа и академической среде, подчёркивая его связь с элитами.
3. Отношение к науке:
- Энгельс: Он защищает науку и диалектику как инструменты познания, показывая, что Дюринг подменяет научный анализ произвольными утверждениями.
- Жуков: Аналогично он критикует Дугина за пренебрежение наукой (например, некорректные ссылки на термодинамику Пригожина) и за отрицание ценности просвещения и логики.
Отличия
Несмотря на параллели, есть и различия:
- Исторический контекст: Дюринг действовал в эпоху становления социализма и буржуазного национализма XIX века, тогда как Дугин работает в условиях постмодернистского кризиса и глобального капитализма XXI века. Дугин использует более сложную риторику, смешивая оккультизм, геополитику и постмодернизм, чего у Дюринга не было.
- Идеологическая база: Дюринг претендовал на социализм, хотя и буржуазный, тогда как Дугин открыто антилиберален и антигуманистичен, апеллируя к «традиции» и «тёмному просвещению».
- Стиль критики: Энгельс писал академично, чтобы убедить интеллектуалов и рабочих, тогда как Жуков использует сатиру и популяризаторский стиль, ориентированный на широкую аудиторию.
Вывод
Здесь прослеживаются явные параллели между Дугиным и Дюрингом: оба создают претенциозные философские системы, отвергающие предшествующие традиции, но оказываются внутренне противоречивыми и обслуживают интересы правящих элит. Как Дюринг превозносил германский дух и буржуазный порядок, так Дугин, по Жукову, романтизирует «традицию» и феодально-фашистские структуры для монополистического капитала. Критика Энгельса и Жукова схожа в разоблачении логических несостыковок и идеологической подоплёки, хотя Жуков менее систематичен и более эмоционален. Это сходство подчёркивает, что псевдофилософские построения, подобные дугинским, не новы и имеют исторические аналоги, которые уже подвергались разоблачению. Однако Дугин действует в более сложном идеологическом поле, что делает его идеи потенциально опаснее в условиях современного медиапространства.
Редактор: brahman