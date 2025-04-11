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Тариф на час? Трамп и торговая война // Злоба Дня

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    Трамп сошел с ума! Что он творит?

Мировая экономика в лихорадке от импульсивных решений неуравновешенного человека. Или же все происходит в соответствии с объективными закономерностями капитализма?
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Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска "Тариф на час: Трамп и торговая война"
1. США ввели 104% пошлины на китайские товары, на что Китай ответил 80% пошлинами на американскую продукцию, что ознаменовало начало торговой войны.

2. Автор критикует поверхностное объяснение, что "Трамп просто сошел с ума", и указывает на системные причины торговых войн как закономерного этапа развития капитализма.

3. Проводится историческая параллель с торговыми войнами конца XIX - начала XX века:
- Война тарифов между Британией и Германией (с 1879 года)
- Протекционистские меры Франции против немецкого импорта (1892)
- Австро-венгерские пошлины против сербской продукции (1906)
- Американские пошлины Дингли против европейского импорта (1897)
- Тарифная война между Российской империей и Германией (1890-1907)

4. Автор напоминает, что эти торговые войны в итоге привели к Первой мировой войне, подразумевая, что нынешняя торговая война может иметь аналогичные последствия.

5. Трамп представляется не как случайная фигура, а как "кандидат от Уолл-стрит и Пентагона", "одушевленная реакция капитала на кризис".

6. Торговая война против Китая включает не только прямые пошлины, но и борьбу за контроль над ключевыми торговыми путями (пример с Панамским каналом) и ресурсами (давление на Иран как поставщика нефти в Китай).

7. Формируется "консервативная ось" под эгидой США, куда пытаются вовлечь и Россию, объединяя консервативные силы разных стран.

8. Происходящее автор интерпретирует не как торговый, а как военный ультиматум Китаю, намекая на возможную эскалацию конфликта до военного.

Вывод:
Автор рассматривает текущие торговые войны не как изолированное событие или следствие личных качеств политиков, а как системное явление современного капитализма, повторяющее исторические паттерны начала XX века. Согласно его анализу, торговая война между США и Китаем - это не просто экономическое соперничество, а предвестник возможного военного конфликта, вызванного неразрешимыми противоречиями мировой капиталистической системы. Автор предупреждает, что исторический опыт показывает: торговые войны часто перерастают в настоящие вооруженные конфликты, и нынешняя ситуация движется по аналогичному сценарию, где странам придется выбирать сторону в формирующемся новом мировом порядке.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ci_WPI85bbU
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