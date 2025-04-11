С.В. Савельев – Панамские утки
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Комментарий редакцииОсновные тезисы лекции профессора Савельева
В этой лекции профессор Савельев критически разбирает ряд научных исследований, которые он называет "панамскими утками" (научными фальсификациями):
1. О легализации каннабиса в Канаде:
- После 17 лет легализации каннабиса в Канаде случаи шизофрении увеличились в три раза (с 3,7% до 10,3%)
- Около 1% населения Онтарио употребляет каннабис и попадает в больницы
- Частота сопутствующих заболеваний возросла с 7% до 16%
- Профессор отмечает, что мозг сам вырабатывает эндогенные каннабиноиды и опиоиды, действующие как "поощрение" за определенные формы поведения
2. О нейронах, регулирующих питание:
- Критикует исследование Александра Никто и Шриканта Гадухури, которые утверждают, что отдельные нейроны в стволе мозга мыши регулируют питание
- Считает это упрощением сложной системы работы мозга для получения грантов от фармкомпаний, разрабатывающих препараты от ожирения
3. О болезни Альцгеймера:
- Утверждает, что исследования, связывающие амилоидные бляшки с болезнью Альцгеймера, были фальсифицированы
- Несмотря на создание препаратов, растворяющих амилоидные бляшки, они не лечат болезнь Альцгеймера
4. О "микроорганизмах у Гавайев":
- Критикует исследование из Женевского университета о микроорганизмах, которые образуют колонии, напоминающие яйцеклетки
- Утверждает, что подобные организмы (вольвокс) можно найти в любых лужах, и для их изучения не нужно ехать на Гавайи
5. Об исследовании омоложения:
- Высмеивает исследование Цюрихского университета о влиянии омега-3, витамина D и спорта
- По данным исследования, два года приема препаратов и занятий спортом "омолаживают" на 4 месяца, что профессор считает маркетинговым ходом
Вывод
Лекция профессора Савельева представляет собой критический разбор ряда научных исследований, которые он считает некачественными, манипулятивными или откровенно фальшивыми. Основная мысль его выступления заключается в том, что современная наука часто становится жертвой коммерческих интересов, когда ученые проводят исследования с заранее заданными результатами для получения грантов или продвижения определенных продуктов.
Савельев использует ироничный и саркастический тон, называя такие исследования "панамскими утками" (отсылка к историческому мошенничеству со сбором денег на строительство Панамского канала). Он призывает аудиторию критически относиться к научным публикациям, особенно когда их выводы направлены на продвижение фармацевтических продуктов или получение грантов на дальнейшие исследования.
Редактор: brahman
Обезъянье поведение от ублажающих веществ мы наблюдаем у бизнес еврея Донни. Китайский лидер позле таких пошлин взмолил Европу и ВТО о помощи в беспределе. На самом деле если Китай перестанет покупать у Европы, то Европа уйдет в “средневековье” за один год. И Китаю чтобы выжить не остро нужна помощь и содействие Европы и ВТО.
Поэтому рост шизофрении иногда выгоден.
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Лучше и больше действует сама угроза ,а не действие..Поэтому Трамп и Ко одних наказывают (сопротивляющихся)другим дал 90 дней на “подумать…Сопротивляются те ,кому есть ,что терять и кто претендовал на большее..Я рада ,что Китаю поумерили пыл,на том же БВ .Цена на китайские машины упадет ,салоны закрываются ,придут корейские и японские.
Нельзя делать кого-то монополистом ,нужно хоть какое-то равновесие..Трамп демонстрирует миру ,что он типа с Россией налаживает отношения..Чепуха ,просто гиены используют разные методы дербана ,но основной ,старый-разделяй и властвуй..Как раз это временное замораживание и есть подвешенная надо всеми угроза
как и фактические санкции против Китая — угроза для тех, кто будет китайцам помогать обходить эти санкции (кроме случаев, когда обход санкций оплачен самим контролерам)..
п.с. исстрадался прямо за китайцев,главное ,чтобы русские выжили и все нормальные человеки ,не трансгендеры ,могли найти себе защиту.
И что там с Юнаковкой?-окружили или нет ?-это гл.болевая точка Укр.Армии на курско-белгородском направлении -тогда Сумы будут нейтрализованы..