Главная » Видео, Мировоззрение, Наука

С.В. Савельев – Панамские утки

6 3


Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744

Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm

Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции профессора Савельева
В этой лекции профессор Савельев критически разбирает ряд научных исследований, которые он называет "панамскими утками" (научными фальсификациями):

1. О легализации каннабиса в Канаде:
- После 17 лет легализации каннабиса в Канаде случаи шизофрении увеличились в три раза (с 3,7% до 10,3%)
- Около 1% населения Онтарио употребляет каннабис и попадает в больницы
- Частота сопутствующих заболеваний возросла с 7% до 16%
- Профессор отмечает, что мозг сам вырабатывает эндогенные каннабиноиды и опиоиды, действующие как "поощрение" за определенные формы поведения

2. О нейронах, регулирующих питание:
- Критикует исследование Александра Никто и Шриканта Гадухури, которые утверждают, что отдельные нейроны в стволе мозга мыши регулируют питание
- Считает это упрощением сложной системы работы мозга для получения грантов от фармкомпаний, разрабатывающих препараты от ожирения

3. О болезни Альцгеймера:
- Утверждает, что исследования, связывающие амилоидные бляшки с болезнью Альцгеймера, были фальсифицированы
- Несмотря на создание препаратов, растворяющих амилоидные бляшки, они не лечат болезнь Альцгеймера

4. О "микроорганизмах у Гавайев":
- Критикует исследование из Женевского университета о микроорганизмах, которые образуют колонии, напоминающие яйцеклетки
- Утверждает, что подобные организмы (вольвокс) можно найти в любых лужах, и для их изучения не нужно ехать на Гавайи

5. Об исследовании омоложения:
- Высмеивает исследование Цюрихского университета о влиянии омега-3, витамина D и спорта
- По данным исследования, два года приема препаратов и занятий спортом "омолаживают" на 4 месяца, что профессор считает маркетинговым ходом

Вывод
Лекция профессора Савельева представляет собой критический разбор ряда научных исследований, которые он считает некачественными, манипулятивными или откровенно фальшивыми. Основная мысль его выступления заключается в том, что современная наука часто становится жертвой коммерческих интересов, когда ученые проводят исследования с заранее заданными результатами для получения грантов или продвижения определенных продуктов.

Савельев использует ироничный и саркастический тон, называя такие исследования "панамскими утками" (отсылка к историческому мошенничеству со сбором денег на строительство Панамского канала). Он призывает аудиторию критически относиться к научным публикациям, особенно когда их выводы направлены на продвижение фармацевтических продуктов или получение грантов на дальнейшие исследования.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-Q16vj9Q148
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
С.В. Савельев - Зоологические выборы
С.В. Савельев - ИИ и ЕИ
С.В. Савельев - Иллюзия ума
С.В. Савельев о статье В. Суркова "Долгое государство Путина"
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев - Отхожий искусственный интеллект
С.В. Савельев - Панамские утки
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 13602 10626
    chu час назад

      Обезъянье поведение от ублажающих веществ мы наблюдаем у бизнес еврея Донни. Китайский лидер позле таких пошлин взмолил Европу и ВТО о помощи в беспределе. На самом деле если Китай перестанет покупать у Европы, то Европа уйдет в “средневековье” за один год. И Китаю чтобы выжить не остро нужна помощь и содействие Европы и ВТО.
      Поэтому рост шизофрении иногда выгоден.

      • 33505 28563
        маринаchu четыре минуты назад

          .

        • 33505 28563
          маринаchu четыре минуты назад

            Лучше и больше действует сама угроза ,а не действие..Поэтому Трамп и Ко одних наказывают (сопротивляющихся)другим дал 90 дней на “подумать…Сопротивляются те ,кому есть ,что терять и кто претендовал на большее..Я рада ,что Китаю поумерили пыл,на том же БВ .Цена на китайские машины упадет ,салоны закрываются ,придут корейские и японские.
            Нельзя делать кого-то монополистом ,нужно хоть какое-то равновесие..Трамп демонстрирует миру ,что он типа с Россией налаживает отношения..Чепуха ,просто гиены используют разные методы дербана ,но основной ,старый-разделяй и властвуй..Как раз это временное замораживание и есть подвешенная надо всеми угроза

            как и фактические санкции против Китая — угроза для тех, кто будет китайцам помогать обходить эти санкции (кроме случаев, когда обход санкций оплачен самим контролерам)..
            п.с. исстрадался прямо за китайцев,главное ,чтобы русские выжили и все нормальные человеки ,не трансгендеры ,могли найти себе защиту.
            И что там с Юнаковкой?-окружили или нет ?-это гл.болевая точка Укр.Армии на курско-белгородском направлении -тогда Сумы будут нейтрализованы..

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru