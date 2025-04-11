Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

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О том как начать обучение Крия йоге здесь – https://reality-yoga.ru/obychenie/

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