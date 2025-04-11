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Одесса: путь к освобождению

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«Официальные лица на Украине боятся, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласует переход порта в Одессе под контроль России», — написала на днях газета New York Times, ссылаясь на помощников главы киевского режима Владимира Зеленского. Автор материала напомнил, что перед этим действующая американская администрация дала понять, что Россия в любом случае сохранит Крым, и «настоятельно предположили», что также к ней отойдет «почти вся территория», которая была освобождена российской армией в ходе Специальной военной операции. «Они обеспокоены тем, что Трамп может согласиться на то, что РФ получит контроль над другими частями Украины, в том числе, возможно, над критически важным портом в Одессе», — говорится в публикации. А в другой своей статье та же New York Times объясняет, что это за город и почему он имеет такое важное значение для России. «Основанная в 1794 году императрицей Екатериной Великой на землях, отвоеванных у Османской империи на месте черноморского города-крепости Хаджибей, Одесса,...

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:
1. Западные СМИ о возможной потере Одессы Украиной:
- New York Times сообщает, что на Украине опасаются, что Дональд Трамп может согласиться на переход Одессы под контроль России.
- Американская администрация ранее намекала, что Россия сохранит Крым и территории, занятые в ходе СВО, что усиливает опасения Киева.

2. Историческое и стратегическое значение Одессы:
- Одесса, основанная Екатериной Великой в 1794 году, имеет экономическое, символическое и стратегическое значение.
- Город исторически многонационален, что делает его антитезой националистической риторике, но для Путина он важен как часть «восстановления Российской империи» (по мнению NYT).

3. Российские военные действия в Одессе:
- Российская армия наносит удары по порту Одессы, через который поставляется западное оружие, что вызывает предположения о подготовке к наступлению.
- Местные паблики сообщают о пожарах и разрушениях в городе.

4. Мнения западных и оппозиционных источников:
- Украинские оппозиционные издания (например, Bloknot-Odessa) считают, что Россия может взять Одессу, если Украина не согласится на мирные переговоры.
- Итальянская Corriere della Sera утверждает, что Россия претендует на всю Новороссию, включая Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков.
- Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в 2023 году заявлял, что Россия освободит Одессу, если конфликт не завершится переговорами.

5. Аналитика бразильского эксперта Лукаса Лейроса:
- Одесса — центральная стратегическая цель России, ее освобождение важно для безопасности русских и доступа к Приднестровью.
- Контроль над Одессой обеспечит России выход к Черному морю и гуманитарную поддержку для Приднестровья.
- Освобождение города станет символом борьбы с украинским национализмом и восстановления справедливости.

6. Геополитические изменения и позиция Трампа:
- С приходом Трампа возможна нормализация отношений России и США, что влияет на перспективы завершения конфликта.
- Трамп может признать новые регионы России и не возражать против дальнейших территориальных изменений, если это будет выгодно США.
- Россия ведет переговоры с Вашингтоном, а не с Киевом, который «не обладает субъектностью».

7. Противодействие Англии и Франции:
- Англия и Франция выступают против перехода Одессы под контроль России, так как порт важен для их влияния в Черноморском регионе.
- Они планируют разместить войска в Одессе под видом миротворцев.

8. Настроения в Одессе:
- В городе есть поддержка России, о чем свидетельствует случай с женщиной, вышедшей с российским флагом.
- Одесситы надеются на возвращение города в «Русский мир».

Вывод:
Статья представляет собой анализ возможности перехода Одессы под контроль России в контексте текущей геополитической ситуации и военных действий. Основной акцент делается на стратегическом значении города для России, исторической и символической ценности, а также на предполагаемой готовности новой американской администрации под руководством Трампа пойти на компромиссы в отношении территориальных изменений на Украине. Западные СМИ и аналитики, включая оппозиционные украинские источники, активно обсуждают вероятность наступления России на Одессу, особенно на фоне ее успехов в других регионах и ударов по военной инфраструктуре города. Однако противодействие со стороны Англии и Франции, а также неопределенность планов российского командования оставляют вопрос открытым. Статья подчеркивает, что Одесса остается символом надежды для пророссийски настроенных жителей и важным элементом в возможных переговорах о завершении конфликта.

Редактор: brahman

Источник: https://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/odessa_put_k_osvobozhdeniju_825.htm
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