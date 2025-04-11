Культурой России руководят либералы, они искажают культурный этический код нашей страны.Об этом – в беседе создателя портала Притчи.Ру Андрея Якушева и Александра Усанин

Рекомендуем прочесть аналитическую статью Андрей Якушева:«Воздух»: игра в войнушку либеральной элиты:

https://dzen.ru/a/ZdjRs_msyBRt3VhF

12+

2:02 – СМИ как оружие

3:08 – Фильм "Воздух": игра в войнушку либеральной элиты.

3:34 – За государственные деньги внедряются информационные вирусы . Искажение истории.

4:56 – О фильме "Воздух" и о других фильмах о войне, где показываются затяжные сцены ужасов. Вопрос: для чего это всё делается?

15:04 – Демонические проявления в нашей культуре. Деньги ставятся целью и высшим смыслом.

17:06 – Внедрение демонизма в культуру началось с французской революции.

18:40 – Во многих европейских языках нет слова «СОВЕСТЬ».

21:07 – Демонизм – это когда деньги ставятся на первое место, а человеческие качества такие, как совесть, честность, доброта и т.д. ставятся ниже.

22:18 – СВО: за что мы воюем и для чего?

22:49 – Про ТВ, про развлекательные ШОУ. Как можно больше зарабатывать денег.

27:44 – Почему в наших фильмах главные герои пьют? За рекламу трезвости никто не платит.

29:56 – О фильме "Последний богатырь".

30:53 – Повестка либералов – стирание границ между добром и злом.

32:16 – Главные наши министерства управляются вражескими элементами.

35:06 – Интересы какого народа обслуживаются? Нашего или не нашего ( пример фильма " Человек с бульвара Капуцинов"- как жизнь социума зависит от того, какие модели поведения тиражируются с экранов)

37:05 – Признаки Кали-юги: 75% эгоизма и 25% – хороших качеств. О разрушении института СЕМЬИ.

40:37 – Что делать в нынешней ситуации? Три правила: 1. Не смотреть на что то низкое; 2.Распознавать манипуляцию. 3. Иметь ВЫСШУЮ ЦЕЛЬ.

45:56 – Касательно сатанистов в сфере культуры. Сейчас они правят бал.

47:53 – Совет нашим руководителям государства о принципах системы контроля.

51:18 – Мы живём в условиях войны, которая направлена на расчеловечивание людей.

Андрей Викторович Якушев:

аналитик, создатель портала Притчи.ру

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

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Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

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