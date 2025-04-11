Либералы рулят культурой РФ
Культурой России руководят либералы, они искажают культурный этический код нашей страны.
Об этом – в беседе создателя портала Притчи.Ру Андрея Якушева и Александра Усанин
Рекомендуем прочесть аналитическую статью Андрей Якушева:«Воздух»: игра в войнушку либеральной элиты:
https://dzen.ru/a/ZdjRs_msyBRt3VhF
12+
2:02 – СМИ как оружие
3:08 – Фильм "Воздух": игра в войнушку либеральной элиты.
3:34 – За государственные деньги внедряются информационные вирусы . Искажение истории.
4:56 – О фильме "Воздух" и о других фильмах о войне, где показываются затяжные сцены ужасов. Вопрос: для чего это всё делается?
15:04 – Демонические проявления в нашей культуре. Деньги ставятся целью и высшим смыслом.
17:06 – Внедрение демонизма в культуру началось с французской революции.
18:40 – Во многих европейских языках нет слова «СОВЕСТЬ».
21:07 – Демонизм – это когда деньги ставятся на первое место, а человеческие качества такие, как совесть, честность, доброта и т.д. ставятся ниже.
22:18 – СВО: за что мы воюем и для чего?
22:49 – Про ТВ, про развлекательные ШОУ. Как можно больше зарабатывать денег.
27:44 – Почему в наших фильмах главные герои пьют? За рекламу трезвости никто не платит.
29:56 – О фильме "Последний богатырь".
30:53 – Повестка либералов – стирание границ между добром и злом.
32:16 – Главные наши министерства управляются вражескими элементами.
35:06 – Интересы какого народа обслуживаются? Нашего или не нашего ( пример фильма " Человек с бульвара Капуцинов"- как жизнь социума зависит от того, какие модели поведения тиражируются с экранов)
37:05 – Признаки Кали-юги: 75% эгоизма и 25% – хороших качеств. О разрушении института СЕМЬИ.
40:37 – Что делать в нынешней ситуации? Три правила: 1. Не смотреть на что то низкое; 2.Распознавать манипуляцию. 3. Иметь ВЫСШУЮ ЦЕЛЬ.
45:56 – Касательно сатанистов в сфере культуры. Сейчас они правят бал.
47:53 – Совет нашим руководителям государства о принципах системы контроля.
51:18 – Мы живём в условиях войны, которая направлена на расчеловечивание людей.
Андрей Викторович Якушев:
аналитик, создатель портала Притчи.ру
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
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#нравственность #притчи #Усанин
Комментарий редакцииОсновные тезисы беседы:
1. Критическое отношение к современной культуре и СМИ:
- Современные средства массовой информации и культура рассматриваются как враждебные, способствующие безответственности, разврату и снижению нравственных ценностей.
- Утверждается, что фильмы и телепередачи целенаправленно внедряют деструктивные модели поведения, стирая границы между добром и злом.
2. Критика либеральной идеологии:
- Либерализм обвиняется в приоритете денег над человеческими ценностями, такими как совесть, честность и доброта.
- Либералы якобы используют закон как инструмент для обхода моральных норм, находя лазейки для оправдания аморальных действий.
- Примером служит фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего, который, по мнению участников беседы, искажает историческую правду о Великой Отечественной войне, представляя её как Вторую мировую и транслируя антивоенную повестку.
3. Демонизм как культ денег:
- Демонизм не связывается с мистическими представлениями, а определяется как мировоззрение, где деньги становятся высшей целью, а совесть и нравственность отодвигаются на второй план.
- Это проявляется в культуре, где создатели фильмов и телепрограмм руководствуются исключительно коммерческой выгодой, игнорируя моральные последствия.
4. Искажение истории и ценностей в кинематографе:
- Современные фильмы, снятые на государственные деньги, внедряют «информационные вирусы», искажая исторические события и моральные ориентиры.
- Примером служат фильмы, где положительные герои пьют и курят, а границы между добром и злом размываются (например, «Последний богатырь» от Disney).
- В отличие от советского кинематографа, где были военные консультанты для достоверности, современные фильмы о войне часто содержат неточности и антипатриотические посылы.
5. Проблемы телевидения:
- Развлекательные шоу эксплуатируют низменные инстинкты (скандалы, ссоры), так как это приносит больше прибыли.
- Утверждается, что телеканалы показывают то, что смотрят люди, но на деле выбирают контент, рассчитанный на максимальную коммерческую выгоду.
6. Роль государства и необходимость цензуры:
- Предлагается ввести систему контроля за деятелями культуры и искусства, включая проверку их психического здоровья и ценностных ориентиров.
- Аналогия с санитарной книжкой: как в пищевой индустрии требуется проверка здоровья, так и в культуре нужны «санкнижки» для создателей контента, чтобы они не «заражали» общество деструктивными идеями.
- Произведения искусства должны оцениваться психологами и социологами на предмет их влияния на общество.
7. Разрушение института семьи и демографический кризис:
- СМИ и фильмы пропагандируют свободные сексуальные отношения, разводы и эгоцентризм, что разрушает институт семьи.
- Дети перестают быть целью жизни, а личные интересы и бизнес ставятся выше.
8. Личная ответственность и сопротивление манипуляциям:
- Предлагаются три правила для противостояния деструктивному влиянию:
1. Не смотреть низменный контент (насилие, разврат).
2. Распознаваться манипуляции в рекламе и СМИ, ломать их сценарии.
3. Иметь высшую внутреннюю цель (семья, любовь, Бог), соизмеряя с ней всё, что потребляется.
- Только 25% людей способны сопротивляться деструктивным моделям поведения, остальные подстраиваются под пропагандируемые шаблоны.
9. Роль власти и народа:
- Власть обслуживает интересы бизнеса, а не народа, но народ сам поддерживает культ денег, считая их главным приоритетом.
- Утверждается, что народ заслуживает ту власть, которую имеет, но есть и подмена: власть часто обслуживает интересы иностранных или финансовых структур.
10. Сатанизм в культуре:
- Хотя не все деятели культуры сатанисты, в Голливуде и других центрах кинопроизводства ключевые позиции занимают люди, сознательно продвигающие деструктивный контент.
- Обучение режиссёров настраивает их на создание аморального контента, даже если они этого не осознают.
Вывод:
Беседа представляет собой критический анализ современной культуры, СМИ и кинематографа, которые, по мнению участников, находятся под влиянием либеральной идеологии и культа денег. Основной акцент делается на том, что эти институты разрушают нравственные ценности, искажают историю и подрывают институт семьи, что рассматривается как часть войны за «расчеловечивание». Решением проблемы видится введение строгой цензуры, проверка психического здоровья и ценностей деятелей культуры, а также личная ответственность каждого человека в выборе потребляемого контента. Участники подчёркивают необходимость защиты общества от деструктивных влияний через усиление контроля и воспитание высших ценностей, таких как семья и патриотизм.
Редактор: brahman