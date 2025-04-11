ЛЕБЕДЕВ про интервью Дудю, суд с Мизулиной, войну ВК и YouTube, извинения Кадырову, Анору и Аутсорс
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Вторая часть большого интервью Артемия Лебедева на Метаметрике в формате ДАНЮК ПРОТИВ!
Почему Юрий Дудь* хотел уничтожить Лебедева в своем интервью и что пошло не так? Артемий в битве с «новыми опричниками»: Мизулина, Хамзаев, «Сорок сороков». Почему VK Видео воюет с YouTube, кто побеждает? Почему Лебедев принес извинения Рамзану Кадырову?
Крутые сериалы по версии Лебедева: русские режиссеры умеют снимать? Почему фильм «Анора» получил «Оскар»?
Таймкоды:
00:00 Кто такой Артемий Лебедев?
01:30 Данюк против Лебедева, а Федосова – за!
01:58 «Оба выиграли»: об интервью Дудю
05:10 Ролик «Кремниевая долина» – американская пропаганда
06:40 «Дебаты – не моя история»
08:05 Интеграция: новая продукция от CaseGuru
10:00 Люди «конвертируются» от просмотра интервью Лебедева
13:33 Об интервью с Шевелевым
17:05 Интеграция: туры на Вологодчину
19:19 Лебедев испугался ответки Мизулиной?
25:07 Мизулина «занимается вредоносными делами»
25:55 VK и BadComedian: хайп на ровном месте
29:50 Косяки VK по чуть-чуть исправляют
32:50 «В гробу я видал общественно-политическую сферу»
34:36 «Спасти кукуху» сотрудникам АП
36:17 Московская архитектура: ни хейта, ни души
40:13 Извлекать прибыль – это нормально
42:22 «Рамзан Кадыров – тоже сила»
48:45 Россия – часть европейской культуры
51:24 «Анора» – хороший фильм о п*здюке
54:30 После «Андрея Рублева» Тарковский снимал г*вно
57:11 Личная жизнь – табу
59:08 «Патрики» – «мемоемкая реальность»
1:03:13 «Я самый успешный самозванец»
1:04:03 Обращение к зрителям. Финал
Артемий Лебедев:
ВКонтакте – https://vk.com/temalebedev
Telegram – https://t.me/temalebedev
Дзен – https://dzen.ru/tema
RuTube – https://rutube.ru/u/temalebedev/
Сайт – https://www.artlebedev.ru/
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
* блогер Юрий Дудь в России признан иноагентом
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Комментарий редакцииТезисы беседы с Артемием Лебедевым:
1. Интервью с Дудём:
- Лебедев считает, что интервью с Юрием Дудём не было провалом, а стало успешным, несмотря на попытки Дудя "размотать" его. Он утверждает, что ролик набрал огромную популярность (20-21 млн просмотров), но его убрали из рекомендаций, так как он не оправдал ожиданий оппонентов.
- Лебедев не считает себя проигравшим, а подчёркивает, что оба участника интервью выиграли медийно. Он отмечает, что Дудь работает в рамках "политического заказа", но это не умаляет его профессионализма.
- Лебедев не стремится к конфронтации в дебатах, признавая, что это не его сильная сторона, но в долгосрочной перспективе он выигрывает за счёт своей последовательности.
2. Критика общественных деятелей:
- Лебедев резко критикует таких общественников, как Екатерина Мизулина, называя их деятельность вредной для России. Он считает, что они используют громкие слова и государственные институты для личных целей, а не для патриотизма.
- Он извинился перед Мизулиной как перед человеком, чтобы избежать личных оскорблений, но продолжает борьбу с её организацией "Лига безопасного интернета" и подобными структурами, называя их "опричниками".
- Лебедев подчёркивает, что власть и насилие должны быть монополией государства, а не частных лиц или общественных организаций.
3. Отношения с Рамзаном Кадыровым:
- Лебедев извинился перед Кадыровым после личной беседы, которую описывает как "мужской разговор один на один". Он подчёркивает, что это не было связано с физическими угрозами, а Кадыров проявил себя как сильный и авторитетный лидер.
- Он высоко оценивает Кадырова как мудрого правителя, который решает сложные вопросы в Чечне, но критикует случаи, когда подчинённые или сторонники Кадырова устраивают самосуд или публичные извинения.
4. Работа в ВКонтакте:
- Лебедев защищает ВКонтакте как платформу, которая находится на ранней стадии развития, и считает критику в её адрес (например, ролик Беды Комедина) полезной, но иногда преувеличенной.
- Он признаёт наличие проблем, но отмечает, что исправление багов — долгий процесс из-за сложной системы и необходимости поддержки старых устройств.
- Лебедев выступает за протекционизм в отношении российских платформ, чтобы они могли конкурировать с западными аналогами, такими как YouTube или Facebook.
5. Архитектура и дизайн:
- Лебедев верит в возвращение красоты в архитектуру, выступая против "серости и безграмотности". Он критикует современные здания из стекла и бетона, предсказывая, что человечество вернётся к сложным орнаментам и украшениям.
- В дизайне он не стремится к упрощению ради упрощения, а решает конкретные задачи. Например, ребрендинг метро был эффективным решением, а не просто заменой одного логотипа на другой.
- Лебедев гордится своим вкусом, называя его "безупречным", но признаёт, что его подход к дизайну может вызывать споры.
6. Русская культура:
- Лебедев считает русскую культуру частью европейской, которая впитывает лучшее из Европы, адаптирует и создаёт что-то уникальное. Он приводит пример сталинского ампира как сочетания итальянских и нью-йоркских влияний.
- Русская культура, по его мнению, связана с широтой души, обилием ресурсов и стремлением к комфорту. Он подчёркивает важность сохранения исторических городов (Ярославль, Вологда), где чувствуется "дыхание веков".
7. Кино и сериалы:
- Лебедев критикует современное российское кино, называя его слабым, за исключением сериалов. Он хвалит сериалы "Аутсорс" и "Трасса", но считает, что фильмы, такие как "Злой город" или "Евгений Онегин", не удаются.
- Он высоко оценивает фильм "Анора", несмотря на стереотипное изображение русских, но считает, что это не шедевр, а скорее театральная драма. Лебедев поддерживает Сарика Андреасяна за создание "бодрого кино", в отличие от "интеллектуального" Тарковского, которого считает переоценённым после "Андрея Рублёва".
8. Личная жизнь:
- Лебедев отказывается обсуждать личную жизнь, подчёркивая её отделённость от публичной деятельности. Он не комментирует свои отношения и образ идеальной женщины, оставляя это за рамками интервью.
- Он шутит о своих экспериментах (например, "аудиофилия"), но не считает это чем-то стыдным, так как сам может над собой посмеяться.
9. Инфоциганство и успех:
- Лебедев рассматривает инфоциганство как временную фазу развития общества, которую нужно пережить. Он считает, что это "социальный дарвинизм", где часть людей теряет деньги, но общество учится.
- Он не осуждает стремление к успеху, но подчёркивает важность уплаты налогов, ссылаясь на пример Блиновской, которая пострадала не за "сигналы вселенной", а за уклонение от налогов.
10. Самооценка и популярность:
- Лебедев называет себя "самым успешным самозванцем" с безупречным вкусом, но признаёт, что его популярность и успех вызывают споры. Он не считает себя безусловно заслуженным лидером мнений, но уверен в своей правоте и влиянии.
Вывод:
Артемий Лебедев предстаёт как фигура, уверенная в своих взглядах, но гибкая в подходах. Он не боится признавать ошибки (например, извинения перед Мизулиной и Кадыровым), но остаётся верен своим принципам, особенно в борьбе с "псевдопатриотами" и защитой монополии государства на власть. Его позиция в отношении дизайна, архитектуры и культуры отражает стремление к красоте, качеству и национальной идентичности, хотя он критически оценивает многие аспекты современной России, включая кино и общественные тренды. Лебедев избегает политической деятельности, предпочитая влиять через медиа и дизайн, и сохраняет личную жизнь в тайне, несмотря на публичный имидж. Его успех, по его собственным словам, — это сочетание харизмы, профессионализма и умения оставаться актуальным, даже если это вызывает противоречия.
Редактор: brahman
Глазам не верю-на ЯП -сам Артемий Лебедев ,которого неоднократно требуют бдительные граждане (активисты)сделать иноагентом..Сын той самой Татьяны Толстой ,что с Дуней вела программу “Школа злословия “-интеллегентская,напыщенная такая программа-мне в начале зашла -две интеллектуалки раскрепощеные..Артемий выдавал такие перлы..Я удивлена либерализму брахмана -саныч мне бы этого не простил..
Он называет этого блогера с более прозаической профессией и жизнью блогера..сталиниста до мозга костей-грозит,что скоро он будет в списках..Последнее от него:
“Андрей Куприков
2025.04.08 11:24
БЕССМЕРТНЫЙ ВОЖДЬ НАМ УКАЗУЕТ ПУТЬ
Будучи идейным сторонником Сталинской модели экономики и госустройства, равно как и возвращения Волгограду имени Сталинград, прекрасно понимаю, что речь ведь не о простом переименовании миллионного города, а о серьезном политическом решении.
По сути об отказе от либерализма, о признании заслуг Сталина, признании ошибочности политики последних 30 лет, ее осуждении, пересмотре итогов этой политики, наказании виновных и выгодополучателей, развороте, а точнее возвращении социальной модели государства и экономики, с изъятием прибавочной стоимости у частника и возвращения её государству.
Разумеется это вызовет лютую ненависть и сопротивление целого слоя паразитов, несметно обогатившихся за 30 лет на грабеже собственной страны и обнищании населения, сопротивление вплоть до вооруженного и попытки устроить переворот.
В апреле Путин будет в Волгограде, и если от него прозвучит предложение о переименовании, значит он готов к большому перелому, если нет, значит он пока не уверен в последствиях.
Впрочем, поводом для такого решения может стать окончание войны с хохлами, что по факту будет означать Победу над западом и отказ от его модели мироустройства. Возвращение имени Сталина вполне можно будет сравнить с выстрелом Авроры.”.
п.с. я этого не жду от слова совсем ,но все здешние по-моему этого события ждут с нетерпением и семья Лебедевых совсем на др.берегу..