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Вторая часть большого интервью Артемия Лебедева на Метаметрике в формате ДАНЮК ПРОТИВ!

Почему Юрий Дудь* хотел уничтожить Лебедева в своем интервью и что пошло не так? Артемий в битве с «новыми опричниками»: Мизулина, Хамзаев, «Сорок сороков». Почему VK Видео воюет с YouTube, кто побеждает? Почему Лебедев принес извинения Рамзану Кадырову?

Крутые сериалы по версии Лебедева: русские режиссеры умеют снимать? Почему фильм «Анора» получил «Оскар»?

Таймкоды:

00:00 Кто такой Артемий Лебедев?

01:30 Данюк против Лебедева, а Федосова – за!

01:58 «Оба выиграли»: об интервью Дудю

05:10 Ролик «Кремниевая долина» – американская пропаганда

06:40 «Дебаты – не моя история»

08:05 Интеграция: новая продукция от CaseGuru

10:00 Люди «конвертируются» от просмотра интервью Лебедева

13:33 Об интервью с Шевелевым

17:05 Интеграция: туры на Вологодчину

19:19 Лебедев испугался ответки Мизулиной?

25:07 Мизулина «занимается вредоносными делами»

25:55 VK и BadComedian: хайп на ровном месте

29:50 Косяки VK по чуть-чуть исправляют

32:50 «В гробу я видал общественно-политическую сферу»

34:36 «Спасти кукуху» сотрудникам АП

36:17 Московская архитектура: ни хейта, ни души

40:13 Извлекать прибыль – это нормально

42:22 «Рамзан Кадыров – тоже сила»

48:45 Россия – часть европейской культуры

51:24 «Анора» – хороший фильм о п*здюке

54:30 После «Андрея Рублева» Тарковский снимал г*вно

57:11 Личная жизнь – табу

59:08 «Патрики» – «мемоемкая реальность»

1:03:13 «Я самый успешный самозванец»

1:04:03 Обращение к зрителям. Финал

Артемий Лебедев:

ВКонтакте – https://vk.com/temalebedev

Telegram – https://t.me/temalebedev

Дзен – https://dzen.ru/tema

RuTube – https://rutube.ru/u/temalebedev/

Сайт – https://www.artlebedev.ru/

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

* блогер Юрий Дудь в России признан иноагентом

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