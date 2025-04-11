Концепция и идеология многонационального Русского Мира
Доклад Ефимова Виктора Алексеевича на конференции Совета Согласия в эфире Народного Славянского радио.
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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
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Комментарий редакцииТезисы беседы Виктора Алексеевича Ефимова на конференции Совета Согласия на тему «Идеология русского мира»:
1. Концепция важнее идеологии:
- Идеология вторична по отношению к концепции, которой руководствуется общество или страна. Концепция формирует основу мировоззрения и управления.
2. Цель работы команды Ефимова:
- Распространение концептуально значимой информации для повышения управленческой и концептуальной грамотности населения.
- Изменения возможны только «снизу», через осознанную инициативу общества, а не только через директивы сверху.
3. Управление как передача информации:
- Управление на цивилизационном уровне — это передача или блокирование информации. Концепции формируются не на трибунах, а в повседневной жизни (на кухне, в спортивных залах и т.д.).
4. Необходимость совместных усилий:
- Перемены сверху и снизу должны дополнять друг друга. Без изменения мировоззрения людей невозможно создать новую концепцию развития.
5. Роль государства и общества:
- Государственные структуры обеспечивают устойчивость, а общественная инициатива — изменчивость. Их баланс необходим для эффективного управления.
6. Позиция президента:
- Россия должна быть суверенной и независимой, иначе её существование под угрозой. Россия — не просто страна, а государство-цивилизация, что требует особого подхода к управлению.
7. Глобализация и её концепция:
- Современная глобализация основана на библейской концепции управления, которая сохраняет черты рабовладения. Либерализм, закреплённый в Конституции РФ, является доминирующей идеологией, а запрет на идеологию касается только альтернатив либерализму.
8. Русская цивилизация:
- Русская цивилизация — это цивилизация меры, в отличие от западной (цивилизация материи) и восточной (цивилизация духа).
- Принципы жизни «по-божески»: не причинять вреда себе, окружающим и мирозданию. Эти принципы лежат в основе идеологии русского мира.
9. Святая Русь:
- Россия как Святая Русь хранит дарованные Богом качества: свободу выбора и воли, культуру, любовь, веру, совесть, чувство меры.
- Задача — сохранить эти качества в условиях глобальных вызовов.
10. Проблемы и преимущества Руси:
- Русь формируется как блок, где цель не оправдывает порочные средства, в отличие от Запада, где цель оправдывает любые средства.
- Это создаёт трудности, но обеспечивает поддержку «Божьего промысла».
11. Крах библейской концепции:
- Современная библейская концепция управления, доминирующая 4000 лет, терпит крах, так как она не способна противостоять «закону времени» (по Пушкину).
12. Глобальная ответственность России:
- Россия должна предложить собственный проект глобализации, так как невозможно управлять только внутренней политикой без учёта глобальных процессов.
- Полнота суверенитета — это единство глобальной, внешней и внутренней политики.
13. Термины и управление:
- Термины определяют мышление и управление. Необходимы собственные смысловые термины, понятные народу (например, «глобальный предиктор» вместо «глубинное государство»).
- Гибридная война — это война на шести приоритетах управления: мировоззрение, история, идеология, деньги, генное оружие, военное оружие.
14. Кризис управления:
- Современный кризис — это кризис управления, связанный с утратой технологий самовластного цивилизационного управления.
- Управление — это не менеджмент структур, а процесс, начинающийся с понимания целей и смыслов.
15. Концептуальная власть и полная функция управления:
- Концептуальная власть определяет управление обществом. Полная функция управления включает семь этапов, из которых первые пять — бесструктурные.
16. Практические шаги:
- Издание литературы и справочников для повышения грамотности (например, «Глобальное управление и человек», «Экономика инновационного развития»).
- Разработка моделей поселений, основанных на принципе шаговой доступности и гармоничного заселения земли.
- Борьба с генным оружием (алкоголь, табак, наркотики) как приоритетом управления, находящимся в руках народа.
17. Экосистема созидания:
- Предложение альтернативы западной (долларовая пирамида) и восточной (социальный рейтинг) моделям — «древо познания и жизни», где каждый народ развивается по своим законам.
18. Образовательные инициативы:
- Создание школ управления собой, страной и цивилизацией, а также школ для детей и родителей для формирования цивилизационного ядра русского мира.
- Работа школ охватывает людей из разных стран.
Вывод:
Виктор Алексеевич Ефимов предлагает концептуальный подход к формированию идеологии русского мира, основанный на идее России как самобытной цивилизации, живущей по принципам «жизни по-божески». Он подчёркивает необходимость повышения управленческой и концептуальной грамотности общества, сочетания инициатив сверху и снизу, а также создания собственного проекта глобализации. Россия должна преодолеть кризис управления, связанный с доминированием либеральной идеологии и библейской концепции, через развитие собственных терминов, моделей управления и образовательных инициатив. Главная задача — сохранить качества Святой Руси (свободу, совесть, меру) и предложить миру альтернативу, основанную на гармонии и созидании, а не на подчинении или разрушении.
Редактор: brahman
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Что “ЭТО”?
а “ЭТО”,не-что иное КАК:
Философско-ПСИхологическое “БЛА-бла-ЛАЕНИЕ”…
Абстрактное “МЫЛО” – прям ПОПёрло-ПОПлыло…
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! С Н А Ч А Л А:
- Т.Н.”едроССню” – ОТ власти ОТСТРАНИте…
- Религиозное “ОКОРМЛЕНИЕ” – ПРЕКРАТИте…
- Размножение ПАРАЗИТОВ(миLLiarderov)- ОСТАНОВИте…
- ОРДЫ(колонизаторов)ЧУЖ’ИХ – НЕ ввозите…
- Нынешнюю,Т.Н.”конституцию”(ЧУЖУЮ)- ОТМЕНИте…
! а уж Потом,о-чём-то Подобном – говорите!
(ну и:Перестань’те ФАРИСЕИТЬ – НЕ лгите!)
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! Правящие НЫНЕ в России:
- Её РАЗГРАБЛЯЮТ!
- Её ДЕкультивизируют(ДЕмораLiziryют)!
- Её(на Т.Н.”сво”)У Т И Л И З И Р У Ю Т!
- Её(ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО)оБАРАНивают!
- Её КИШЛАКизируют и АУЛизируют!
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->>> В России – Пора “власть”(=МАСТЬ)МеняТЬ!
—> В России – Пора Власть – Русским Возвращать!!!
“ПАРАНЖИ”=НИКi Снимайте и глаголить Начинайте…
– Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 11-4-25