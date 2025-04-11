Бежать из Украины
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Происхождение и детство:
- Героиня родилась в России, в Волгоградской области, но в возрасте 2–3 лет переехала с родителями в Донецк, где провела детство и юность.
- Жила в посёлке Пески (ныне разрушен), затем в Донецке. В 19 лет переехала в Киев, где вышла замуж и родила пятерых детей.
2. Образование и карьера:
- Окончила музыкальную школу, занималась плаванием, училась в Донецком государственном университете (романо-германская филология).
- Позднее поступила в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого на актёрский факультет, став дипломированной актрисой.
- Работала регентом в православном храме в Киеве, преподавала технику русской речи.
3. События 2014 года и травля:
- После начала конфликта на Донбассе в 2014 году жизнь героини изменилась. Она столкнулась с русофобией в Киеве.
- В 2017 году в школьном чате опубликовала изображение памятника погибшим детям Донбасса, протестуя против сбора средств на АТО (антитеррористическую операцию). Это вызвало травлю.
- Активистка из чата (знакомая героини) подала на неё донос в СБУ. Началась полугодовая травля, включая угрозы от неонацистов и публикации в СМИ с призывами к расправе.
4. Давление на семью:
- Школа пыталась вовлечь её детей в поддержку АТО, что героиня категорически отвергла, так как её родители жили на Донбассе.
- В 2017 году к ней домой приходили люди, представившиеся национальной полицией, угрожали и требовали открыть дверь. Мужа окружили и запугивали.
- Травля длилась около года, сопровождалась страхом за детей и беременностью героини, которая родила раньше срока из-за стресса.
5. Эмиграция в Россию:
- После года угроз и давления семья решила покинуть Украину. Переезд осложнялся бюрократическими барьерами и необходимостью оформления документов.
- Родители героини уехали с Донбасса в Волгоградскую область ещё в 2014 году из-за обстрелов.
- Семья получила разрешение на временное проживание (РВП) в России и уехала в Ярославскую область с пятью детьми, взяв лишь минимум вещей.
- Квартиру в Киеве удалось продать, несмотря на её нахождение в базе «Миротворца». Деньги перевезли с трудностями, купив полдома в Ярославской области.
6. Бюрократические трудности в России:
- Получение гражданства РФ оказалось сложным. Героиня, несмотря на рождение в РСФСР, не могла получить гражданство по праву рождения.
- Семья столкнулась с отказами в нескольких регионах (Калужская, Тульская, Челябинская области) из-за «большого числа иждивенцев» (детей).
- Гражданство удалось оформить только после вмешательства депутата Константина Затулина. Процесс сопровождался эмоциональным напряжением и бюрократическими препятствиями.
7. Работа военкором и взгляд на конфликт:
- После переезда героиня стала военным корреспондентом, начав ездить на Донбасс с 2019 года, чтобы рассказывать правду о происходящем.
- Она описывает ужасы войны: разрушенные города, погибших детей, расстрелы мирных жителей, работу снайперов, братские могилы.
- Посетила родной дом в Песках, который оказался в руинах, но научилась справляться с эмоциями, представляя себя автором «большого кино».
8. Религиозный и культурный аспект:
- Героиня считает раскол православной церкви на Украине политической акцией, направленной на отрыв украинцев от русского мира.
- Она участвовала в защите Киево-Печерской лавры от захвата, описывает пасхальное чувство единства в тот момент.
- Выразила обеспокоенность возможным вывозом святынь из лавры в Польшу, но не имеет подтверждений.
9. Личная трансформация и страхи:
- Героиня боится утратить себя в мирной жизни, так как война изменила её восприятие. Она опасается, что не сможет адаптироваться к спокойной жизни.
- Её сверхзадача — объединение русского народа (России, Украины, Белоруссии) и духовное возрождение Святой Руси.
- Она боится предательства под давлением, но считает, что Бог помог ей выдержать испытания.
10. Эмоциональный итог:
- Героиня испытала облегчение и радость, получив российское гражданство, но процесс был эмоционально изматывающим.
- Она мечтает о мире, но боится, что её внутренний «градус» не позволит ей вернуться к обычной жизни.
- Песня «Не исчезай», исполненная в конце, отражает её надежду на сохранение внутреннего света и стойкости.
Вывод:
Беседа раскрывает трагическую историю женщины, которая прошла через дискриминацию, травлю и угрозы на Украине из-за своих убеждений и русского происхождения. Её жизнь — это путь от успешной творческой личности (актрисы и регента) к военному корреспонденту, вынужденному столкнуться с войной и разрушениями на родной земле. Несмотря на бюрократические трудности и эмоциональные испытания, она сохранила веру в свою миссию — объединение русского народа и сохранение духовных ценностей. Её история подчёркивает не только личную стойкость, но и системные проблемы, с которыми сталкиваются русские, желающие вернуться на историческую родину. Героиня боится утратить себя в мирной жизни, но её вера и сверхзадача дают ей силы продолжать борьбу за правду и справедливость.
Редактор: brahman
Я бы переписал заголовок. “Бежать из оккупированной Украины”.
П.С. Ник мирьям смотреть не будет.
С оккупаций и побегом из Украины всё понятно.Там затронут иной вопрос.Похоже в РФ пора вывесить лозунг:”чу.банам везде у нас везде дорога!Чу.банам везде у нас почёт!”,ну а русским?а русских в РФ и так как грязи.
ты ,как бандарик, заболел любовью к русским? С чего вдруг,в Польше тихо,кандидат от ПииС вслух сказал,что осуждает бандеровцев ,так что скорее его и изберут США ,а не Дуду с Туском ..
Вот вернутся правильные ребята- все ,а не по одному -еще как лететь будут эти черные на своих коврах.
п.с. дак и в ЛДНР пусто -селись и гоняй черных,как батя