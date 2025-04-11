Андрей Школьников: Месье знает толк в извращениях…
Сложно подобрать слова, чтобы описать игру, проводимую Дональдом Трампом, так как она не только красива, но и рискованна, на самой грани разума и бреда. Вне зависимости от итогового результата, выбранная стратегия вызывает эмоции, словно смотришь великолепный спектакль, не зная итога, или матч в чемпионате, когда буквально столкнулись лёд и пламя. При этом ты находишься в положении стороннего наблюдателя, так как твоя команда уже стала чемпионом, а это борьба за второе место.
Прекрасно понимаю, что звучит пафосно, но ощущение именно такое, Россия вышла в следующий цикл исторического процесса. Это был сложный путь, через серию валидольных матчей, когда казалось, что всё потеряно, но отрыв конкурентам уже не ликвидировать. Всё. Новые матчи будут позже, а пока катарсис. В современном сумасшедшем геополитическом раскладе, мы практически единственные, кто может оценить истинное искусство, без личностного фактора и эмоций. Лирика, сладкий ром, дым сигары и прохладный воздух старых гор. Живая классика в мгновении…
Возвращаясь к происходящему, Дональд Трамп выбил из игры 75 стран, заставив их радоваться всего лишь 10% пошлине, заставляя откупаться, чтобы она не выросла больше, внушая страх за любое неверное слово или действие. Весь этот перечень «готовых к переговорам» будет послушно следовать за США, шёпотом вспоминая синтез «безумного Макса» и Наполеона, чтобы не дай Бог кто не услышал и не доложил. Панические атаки, от наглядного примера, на что способен новый президент США, накрывают с головой. Это уже не бойцы, наоборот, они будут делать всё, чтобы выслужиться.
Китай. Дональд Трамп ввёл против Поднебесной торговую блокаду, но сделал это виртуозно, получив мотив и предлог, выбив саботажников. В лучших традициях загонной охоты, он начал обкладывать противника, манипулируя и ведя игру. Он начал подтачивать их волю, создавая иллюзию выбора между «плохим» и «очень плохим», но порядок действий и шок требуют осмысленных, жёстких и рациональных действий, с чем у Китая проблемы. Им будет очень сложно подобрать ключи к игре, с высокой долей вероятности они решат пересидеть в защите, рассчитывая, что в войне на истощение они смогут победить, принимая, но не повышая ставки.
В своих прогнозах ожидал противостояния США и Китая начиная с 2027 г., пока нельзя сказать, это начало, разведка боем или провокация, повернуть на любой из вариантов можно без потери стратегической инициативы и темпа. Смотрим. Если Пекин даст слабину (маловероятно), то это будет его уничтожением, примет бой – начнётся растянутое месяцев на девять (блицкриг в торгово-экономической войне) действо, с яркими ударами и ходами. Судя по осмысленности и внутренней логичности происходящего со стороны США, допущенные против России в 2022 г. ошибки в стратегии не повторятся, нас вообще постарались не провоцировать.
Предлагаю всем набраться терпения и наслаждаться происходящим. Не нужно ждать обрушения всего и вся, запас прочности достаточный, складские запасы заполнены на месяцы вперёд, многие ограничения будут обходиться, а ниши заполняться аналогами, которые третьи страны, из группы «переговорщиков», будут стараться поставлять по «китайским» ценам и условиям. Вспоминайте наш 2022 г. и ставьте скорость в разы меньше. Будет не сложнее, чем было в covid-19.
И, да, рыжее «корсиканское чудовище» знает толк в извращениях…
Андрей Школьников
Комментарий редакцииТезисы статьи:
1. Искры гениальности и риска в стратегии Трампа:
- Дональд Трамп проводит сложную и рискованную геополитическую игру, балансируя на грани разума и безумия. Его действия сравниваются с искусным спектаклем, вызывающим восхищение у стороннего наблюдателя.
2. Позиция России как наблюдателя:
- Россия, по мнению автора, уже вышла в новый исторический цикл, опередив конкурентов. Это позволяет ей оценивать действия Трампа без эмоциональной вовлечённости, словно наслаждаясь игрой со стороны.
3. Торговые пошлины как инструмент давления:
- Трамп ввёл 10% пошлины против 75 стран, включая союзников США, заставляя их бояться повышения ставок. Эти страны готовы подчиняться, чтобы избежать ещё больших экономических потерь.
4. Особый подход к Китаю:
- Против Китая введена торговая блокада, реализованная виртуозно. Трамп манипулирует, создавая у Китая иллюзию выбора между плохими сценариями. Китай, вероятно, выберет тактику выжидания, что может быть ошибкой.
5. Долгосрочная стратегия США:
- Действия Трампа пока неясны: это либо начало большой торговой войны, либо разведка боем. Ошибки, допущенные против России в 2022 году, учтены, а Россию стараются не провоцировать.
6. Глобальные последствия:
- Мировая экономика не рухнет мгновенно благодаря запасам и обходным путям. Третьи страны будут стремиться занять ниши, предлагая аналоги китайских товаров по выгодным ценам.
7. Харизма и стиль Трампа:
- Трамп сравнивается с «безумным Максом» и Наполеоном, его действия вызывают страх и панику у противников, но при этом демонстрируют стратегическую осмысленность.
Вывод:
Автор видит в действиях Трампа сочетание гениальности, риска и провокации, которое делает его стратегию одновременно пугающей и захватывающей. Введение пошлин против союзников и противников, особенно Китая, рассматривается как инструмент для укрепления влияния США и ослабления конкурентов. Россия, по мнению автора, занимает уникальную позицию стороннего наблюдателя, уже обеспечившего себе стратегическое преимущество. Вероятный сценарий — затяжная торговая война с Китаем, где Пекин может оказаться в проигрыше из-за отсутствия гибкости. Глобальная экономика, несмотря на потрясения, сохранит устойчивость за счёт адаптации и обходных путей. Трамп представлен как мастер манипуляций, чьи действия формируют новый геополитический ландшафт.
Редактор: brahman