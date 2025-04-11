1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 7
прошлые выпуски
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 4
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 5
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 6
265. Старовер из Юрезани
Сибиряк-старожил, челдон (выходец с Дона)
Семья богатого челдона
321. Семья казака
297. Рубка капусты
"310. Проводник в горы
45. Родник
283. Пример старинной Уральской постройки. Узоры на окнах
284. Старинный заводской дом в Юрезани
289. Рассадник в Усть-Катаве
303. Станок для шитья
308. Развозчик дёгтя
338. Русская печь (после пожара)
344. Старинная 6-ти гранная ветряная мельница
345. Старинная (120 лет) ветряная мельница
351. Стадо в степи
360. Работа старателей
Просеивание пшеницы
Пчельник