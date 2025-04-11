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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 7

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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 4
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 5
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 6

265. Старовер из Юрезани.jpg
265. Старовер из Юрезани

267. Старовер из Юрезани.jpg

Сибиряк-старожил, челдон (выходец с Дона)..jpg
Сибиряк-старожил, челдон (выходец с Дона)

Сибиряк-старожил, челдон (выходец с Дона).jpg

Семья богатого челдона.jpg
Семья богатого челдона

321. Семья казака.jpg
321. Семья казака

297. Рубка капусты.jpg
297. Рубка капусты

310. Проводник в горы.jpg
"310. Проводник в горы

45. Родник.jpg
45. Родник

283. Пример старинной Уральской постройки. Узоры на окнах.jpg
283. Пример старинной Уральской постройки. Узоры на окнах

284. Старинный заводской дом в Юрезани.jpg
284. Старинный заводской дом в Юрезани

289. Рассадник в Усть-Катаве.jpg
289. Рассадник в Усть-Катаве

303. Станок для шитья.jpg
303. Станок для шитья

308. Развозчик дёгтя.jpg
308. Развозчик дёгтя

338. Русская печь (после пожара).jpg
338. Русская печь (после пожара)

344. Старинная 6-ти гранная ветряная мельница.jpg
344. Старинная 6-ти гранная ветряная мельница

345. Старинная (120 лет) ветряная мельница.jpg
345. Старинная (120 лет) ветряная мельница

351. Стадо в степи.jpg
351. Стадо в степи

360. Работа старателей.jpg
360. Работа старателей

Просеивание пшеницы.jpg
Просеивание пшеницы

Пчельник..jpg
Пчельник

Пчельник.jpg

Источник: https://humus.livejournal.com/10360053.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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