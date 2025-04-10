В России готов двигатель для тяжёлой ракеты «Ангара-А5М»
В России успешно завершены доводочные испытания нового ракетного двигателя РД-191М, который будет доставлять в космос элементы орбитальной станции РОС и другие аппараты.
Как скоро это произойдёт и почему американцы до сих пор не смогли заменить наш двигатель?
В студии Юлия Шустрая, и сейчас расскажу всё быстро и понятно!
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Комментарий редакцииОсновные тезисы выпуска:
1. В России успешно завершены доводочные испытания нового ракетного двигателя RD-19М.
2. Двигатель будет использоваться в составе модернизированной ракеты "Ангара-А5М" тяжелого класса.
3. RD-19М имеет на 10% большую тягу по сравнению с предыдущей версией.
4. Модернизированная "Ангара-А5М" сможет выводить до 27 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
5. "Ангара-А5М" будет использоваться для доставки в космос элементов строящейся российской орбитальной станции "Рос".
6. Для доставки элементов станции "Рос" потребуется не менее 15 запусков тяжелой "Ангары".
7. Первый старт "Ангары-А5М" намечен на 2027 год.
8. В 2024 году было проведено рекордное за 10 лет количество огневых испытаний двигателей РД-19 и RD-19М.
9. США признали "разочаровывающе медленным" внедрение своей новой ракеты-носителя "Вулкан", которая должна заменить Atlas V с российским двигателем RD-180.
10. После отказа от российских двигателей в 2014 году, у США через 11 лет возникли проблемы с собственной альтернативой, и встал вопрос о поиске нового подрядчика.
Вывод:
Россия демонстрирует технологический прогресс в ракетном двигателестроении и космической отрасли, успешно развивая собственные технологии для космической программы, включая создание новой орбитальной станции "Рос". В то же время США, отказавшись от российских двигателей по политическим причинам, сталкиваются с трудностями в разработке собственных аналогов, что подчеркивает сложность данных технологий и сохраняющуюся конкурентоспособность российской космической отрасли в определенных сегментах.
Редактор: brahman