В России успешно завершены доводочные испытания нового ракетного двигателя РД-191М, который будет доставлять в космос элементы орбитальной станции РОС и другие аппараты.Как скоро это произойдёт и почему американцы до сих пор не смогли заменить наш двигатель?В студии Юлия Шустрая, и сейчас расскажу всё быстро и понятно!

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