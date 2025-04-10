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Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 10 апреля 2025 г.

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

 
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области.
 
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.
 
✈️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.
 
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БпЛА.
 
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 73 410 военнослужащих,
▫️ 405 танков,
▫️ 331 боевую машину пехоты,
▫️ 301 бронетранспортер,
▫️ 2 262 боевые бронированные машины,
▫️ 2 664 автомобиля,
▫️ 601 артиллерийское орудие,
▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 123 станции РЭБ,
▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
 
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/51129
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