‍♂️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское Сумской области.

▪️ Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.



Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Благовещенское и Каменское Запорожской области.

▪️ Уничтожены до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



✈️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

660 самолетов,

283 вертолета,

50 812 беспилотных летательных аппаратов,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 752 танка и других боевых бронированных машин,

1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня,

23 434 орудия полевой артиллерии и минометов,

33 876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России