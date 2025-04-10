Миру провалиться или мне чаю не пить? Конечно, миру провалиться, ибо Я чаю хочу
Вам не кажется, что мир катится в пропасть и в нем стало мало гуманизма?
- Такой вопрос мне пришлось прочесть у одного благонамеренного и хорошего человека, и вот что я скажу по этому поводу. Мир катится в пропасть от избытка гуманизма, а не от недостатка. И этот тезис надо прояснить.
Гуманизм, это не ратование за все хорошее против всего плохого. Философский гуманизм, это идеология, воевавшая и победившая Тео-центризм. Тео-центризм, это вера в то, что миром правит Бог и только Бог, а люди обязаны узнавать и исполнять волю Бога, воздавая Ему славу, честь и поклонение. Это мировоззрение на пике было средневековым. Можно так сказать.
Гуманизм, возникший позже, возгласил: "Отныне в центре мира – человек, а не Бог. Человек сам решит что хорошо, что плохо. Никто ему не указ, и Бог, в том числе". Здесь корень гуманизма, его смысловое ядро..
Поначалу эта идея сподвигала своих последователей ратовать за всякие свободы и провозглашать всякие права. И все было более-менее прилично, пока Бог оставался (Его ведь одним махом отовсюду не выгонишь). Но когда Его совсем вытеснили из сознания и быта, из семьи, политики и школы; когда произошло то, что Ницше кратко сформулировал: "Бог умер", гуманизм не на шутку разошелся, требуя себе все больше места под солнцем.
Вскоре после "смерти Бога", пришел неизбежный черед коллективной смерти Человека. Ибо Человек не может продолжать жить в отсутствии Творца и Искупителя, точнее – без связи с Ним.
Сегодня мы живем во времена гуманизма, добравшегося до своего отрицания, до неожиданных, но неизбежных и ужасных плодов.
Аборт – хорошо, потому что я так хочу, и вообще не комильфо летом с животом ходить. Лучше лежать без живота на пляже. Это пример чистого философского гуманизма своей логической неизбежности.
Эвтаназия – хорошо, потому что в вечную жизнь я не верю, а если наслаждения кончились, то не лучше ли умертвить человека, лишившегося всех радостей жизни? Это тоже голос гуманизма.
Стариков надо сплавлять в дома престарелых, потому что они жить мешают. Сами не наслаждаются и другим не дают. Пусть ими государство занимается. И это гуманизм.
Гомосексуализм, лесбийство, перемена пола и прочая, прочая "хороши" хотя бы тем, что человек говорит "я так хочу". А слово человека в гуманизме – закон. Гуманизм, это упертый эгоизм, взросший на дрожжах безбожия. И заканчивается он, как у Достоевского: Миру провалиться или мне чаю не пить? Конечно, миру провалиться, ибо Я чаю хочу.
Политика без совести, школа без молитвы и семья без верности, это гуманизм в чистейшем виде. Только не в начале исторического пути, а в конце.
Животные лучше людей, экология важнее совести, технологии привлекательнее семьи и простых отношений… Все это плоды философского гуманизма, пришедшего к власти.
В голове у простого человека – каша. Каша в голове. Любимое блюдо беспочвенной российской интеллигенции. Поэтому слова используются как попало, неточно. И пока человек не переназвал мир в точном соответствии со смыслами, все так и будет сползать к краю.
Любой учебник "История философии" сухо, но популярно подтвердит мои слова. Беда в том, что люди не читают учебники философии, и слово "Средневековье" сплетают со словом "мрачное", а слово "гуманизм" выкрашивают в радугу. Жалуются, что мир стал безумен и жесток. А он и не может быть другим без веры, молитвы и заповедей.
И на самом деле больших бед, чем торжество гуманизма и сопутствующее ему изгнание Бога отовсюду, и представить сложно.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакцииТезисы статьи отца Андрея
1. Мир катится в пропасть из-за избытка гуманизма, а не его недостатка.
2. Философский гуманизм — это идеология, победившая теоцентризм (веру в то, что миром правит Бог).
3. Суть гуманизма — постановка человека в центр мира вместо Бога: "Человек сам решит что хорошо, что плохо".
4. Первоначально гуманизм выступал за свободы и права, пока Бог еще оставался в обществе.
5. После полного вытеснения Бога из сознания и общественной жизни ("смерти Бога" по Ницше) гуманизм привел к "коллективной смерти Человека".
6. Современные явления, такие как аборты, эвтаназия, пренебрежение стариками, разные формы сексуальной идентичности — это прямые следствия гуманистического мировоззрения.
7. Автор определяет гуманизм как "упертый эгоизм, взросший на дрожжах безбожия".
8. Политика без совести, школа без молитвы, семья без верности — всё это проявления гуманизма в его конечной стадии.
9. Современные люди имеют искаженное представление о гуманизме и его последствиях.
10. Без веры, молитвы и заповедей мир не может быть иным, кроме как безумным и жестоким.
Вывод
Автор статьи предлагает критический взгляд на философский гуманизм, противопоставляя его теоцентрическому мировоззрению. По его мнению, именно переход от Бого-центричного мира к человеко-центричному привел к моральному упадку современного общества. Корень проблемы он видит в отказе от религиозных оснований морали и замене их человеческим произволом ("я так хочу").
Автор утверждает, что многие негативные явления современности — не недостаток гуманизма, а его логическое завершение. Человек, оторванный от связи с Богом, теряет нравственные ориентиры и погружается в крайний индивидуализм. Основной посыл статьи заключается в том, что возвращение к религиозным ценностям является необходимым условием для преодоления духовного и нравственного кризиса современного общества.
Дополнительный вывод
Автор статьи указывает на важную проблему — эгоистичность гуманизма в его крайних проявлениях, которая действительно имеет место в современном обществе и заслуживает серьезного осмысления. Индивидуализм, возведенный в абсолют, действительно может приводить к опасным последствиям: разрушению социальных связей, релятивизации моральных норм и утрате чувства ответственности перед чем-то высшим, чем собственное "я". В этом смысле критика автора проницательна и бьет в существенную точку современной культуры.
Однако важно понимать двоякую природу гуманизма как философского течения. С одной стороны, гуманизм может вырождаться в эгоцентризм, потребительство и моральный релятивизм, где единственным критерием выбора становится субъективное желание. С другой стороны, гуманизм в своем благородном проявлении — это утверждение достоинства каждой личности, защита прав человека, развитие разума и культуры, забота о благе общества. Многие выдающиеся гуманисты прошлого, от Эразма Роттердамского до Альберта Швейцера, были далеки от эгоцентризма и посвятили свою жизнь служению человечеству и высшим идеалам.
Равным образом, религия также обладает двойственной природой. В своем идеальном выражении религия ведет человека к преодолению эгоизма, к любви и служению. Но история показывает, что религиозное сознание может впадать в фанатизм и фарисейство, когда формальное соблюдение обрядов заменяет подлинную духовность, а догматизм порождает нетерпимость и жестокость по отношению к инакомыслящим. В таких случаях религия, призванная возвышать человека, парадоксальным образом становится негуманной, превращаясь в инструмент подавления и контроля.
По сути, в своих высших проявлениях и истинная религиозность, и подлинный гуманизм стремятся к одной цели — преодолению ограниченности человеческого эго ради чего-то большего. Они представляют собой разные пути к трансцендентным нравственным идеалам, к которым человеческий дух интуитивно тянется во все времена. Будь то любовь к Богу и ближнему в религиозном контексте или стремление к истине, добру и красоте в секулярном, речь идет о выходе за пределы узкого эгоистического существования.
Таким образом, проблема современности заключается не в гуманизме как таковом, а в утрате связи с высшими ценностями и смыслами, которые могут быть выражены как в религиозных, так и в секулярных формах. Критика автора статьи может быть понята как призыв к восстановлению этой связи, к поиску прочных нравственных оснований для жизни общества и отдельного человека. И в этом поиске важно не противопоставлять религиозное и гуманистическое мировоззрения, а искать синтез их лучших аспектов, способный вдохновить человечество на преодоление эгоцентризма ради подлинного блага.
Редактор: brahman