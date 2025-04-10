Это 30 лет вдалбливалось в голову! Е.Ю.Спицын на канале БелТА в проекте В теме
Эфир на канале Информационного агентства БелТА 7 апреля 2025 г.
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Текущая ситуация вокруг украинского конфликта:
- Европейцы не готовы к мирному урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время.
- Действия Трампа воспринимаются как попытка угодить американскому обывателю, но не как реальная стратегия быстрого разрешения конфликта.
- У всех участников (Россия, Европа, США, Украина) разные цели и задачи, что затрудняет достижение договоренностей.
2. Исторические параллели:
- Проводятся условные аналогии между маем 2025 года и маем 1945 года, но подчеркивается их условность и сложность исторических повторений.
- Обсуждаются примеры из прошлого (Ялта, послевоенное устройство мира), где ключевые игроки (Сталин, Черчилль, Рузвельт) начинали планировать послевоенный мир задолго до окончания войны, в отличие от текущей ситуации.
3. Роль Трампа и его политика:
- Трамп стремится восстановить индустриальный потенциал США через протекционизм и меркантилизм, жертвуя интересами Европы.
- Его политика может привести к деиндустриализации Европы, что ослабит ее позиции как конкурента США.
4. Позиция Европы:
- Европейцы не готовы ни морально, ни экономически, ни военно к конфронтации с Россией.
- Современное поколение европейцев, выросшее на компьютерных играх, не осознает реальных ужасов войны, что влияет на их агрессивную риторику.
- Европа не способна создать единую армию или эффективно противостоять ядерной державе, такой как Россия.
5. Позиция России:
- Главная задача России — укрепить свои позиции ("тылы") для будущих переговоров, что подразумевает продолжение военных действий.
- Россия играет на межимпериалистических противоречиях между США и Европой, используя их в своих интересах.
6. Роль Украины:
- Украина не имеет реальной военной промышленности и полностью зависит от поставок Запада.
- Без поддержки США и Европы конфликт завершится быстро, что подтверждают слова Путина и Трампа.
7. Исторические примеры и уроки:
- Упоминаются события холодной войны, такие как "двойное решение НАТО" 1979 года, которое усилило напряженность в Европе.
- Приводятся примеры интриг Горбачева (провокация Ельцина против Лигачева), показывающие, как внутренняя борьба может подрывать государственные интересы.
8. Перспективы мира:
- Достижение прочного мира возможно, но не в ближайшие годы из-за отсутствия реальных подвижек в переговорах.
- Идея "новой Ялты" (глобального соглашения) пока нереалистична, так как нет консенсуса между сторонами.
Вывод:
Беседа отражает пессимистичный взгляд на перспективы скорого урегулирования украинского конфликта. Основной акцент делается на глубинных противоречиях между ключевыми игроками (США, Европа, Россия), исторической инерции и неспособности современных лидеров учитывать уроки прошлого. Трамп рассматривается как прагматик, стремящийся к усилению США за счет ослабления Европы, в то время как Европа теряет свои позиции из-за внутренней слабости и отсутствия единства. Россия, в свою очередь, использует эти разногласия для укрепления своих позиций. Мирное решение видится как долгосрочная цель, требующая значительных усилий и изменения текущей динамики, что в настоящий момент кажется маловероятным.
Редактор: brahman